Η Renault αναβαθμίζει το 5 E-Tech electric με μεγαλύτερη αυτονομία και ειδική έκδοση Roland-Garros

Οι μηχανικοί της γαλλικής μάρκας Renault προχώρησαν σε σημαντικές βελτιώσεις στο ηλεκτρικό μοντέλο 5 E-Tech electric, εστιάζοντας στην αύξηση της αυτονομίας και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Παράλληλα με τις τεχνικές αναβαθμίσεις, η εταιρεία προσφέρει πλέον περισσότερες επιλογές εξατομίκευσης, ενώ παρουσιάζει και μια νέα ειδική έκδοση, την Renault 5 E-Tech electric Roland-Garros, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και εξοπλισμό.

Αυξημένη αυτονομία και μειωμένη κατανάλωση

Έπειτα από μια σειρά αεροδυναμικών βελτιώσεων, καθώς και τη βελτιστοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων της μπαταρίας, το Renault 5 E-Tech electric παρουσιάζει πλέον αυξημένη αυτονομία. Οι μηχανικοί της γαλλικής μάρκας κατάφεραν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη αποδοτικότητα στο ηλεκτρικό όχημα.

Πιο συγκεκριμένα, οι εκδόσεις του μοντέλου που διαθέτουν μπαταρία 40 kWh Urban Range και κινητήρα 120 ίππων, επιτυγχάνουν πλέον αυτονομία έως και 321 χιλιόμετρα. Η μέση κατανάλωση ενέργειας για αυτές τις εκδόσεις έχει μειωθεί στα 14,2 kWh ανά 100 χιλιόμετρα, από τα προηγούμενα 14,5 kWh. Αντίστοιχα, οι εκδόσεις με μπαταρία 52 kWh και κινητήρα 150 ίππων προσφέρουν αυτονομία έως 425 χιλιόμετρα, με τη μέση κατανάλωση να διαμορφώνεται στα 14,1 kWh ανά 100 χιλιόμετρα, έναντι των 14,9 kWh που ήταν πριν.

Νέες επιλογές εμφάνισης και λειτουργίες οδήγησης

Η Renault εμπλουτίζει τις επιλογές εξατομίκευσης για το 5 E-Tech electric, προσφέροντας περισσότερα χρώματα και διακοσμητικά στοιχεία για το εξωτερικό του οχήματος. Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν το κόκκινο, το γκρι, καθώς και συνδυασμούς με μαύρη οροφή. Επιπλέον, προσφέρονται νέα διακοσμητικά αυτοκόλλητα και ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, που αναβαθμίζουν την αισθητική του μοντέλου.

Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, και ειδικότερα στην έκδοση iconic, οι επενδύσεις των εμπρός καθισμάτων έχουν ανανεωθεί και διατίθενται σε μπλε και γκρι χρώμα. Παράλληλα, στις εκδόσεις techno, iconic και Roland-Garros, ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει την «έξυπνη» λειτουργία οδήγησης Smart. Αυτή η λειτουργία εναλλάσσει αυτόματα τα προγράμματα οδήγησης Eco, Comfort και Sport, προσαρμοζόμενη στον εκάστοτε τρόπο οδήγησης του οδηγού. Ο οδηγός έχει επίσης τη δυνατότητα να επιλέξει χειροκίνητα το πρόγραμμα που επιθυμεί, χρησιμοποιώντας την οθόνη OpenR Link ή δίνοντας φωνητικές εντολές.

Αναβαθμίσεις σε ασφάλεια και ψηφιακές υπηρεσίες

Στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης του μοντέλου, έχει πραγματοποιηθεί και αναβάθμιση του συστήματος e-call, το οποίο πλέον υποστηρίζει συνδεσιμότητα 4G/5G. Αυτό ενισχύει την ταχύτητα και την αξιοπιστία των κλήσεων έκτακτης ανάγκης, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια στους επιβάτες.

Επιπλέον, στην έκδοση iconic, το πακέτο Safety & Advanced Driving Assist Pack αποτελεί πλέον βασικό εξοπλισμό. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σύστημα Active Driver Assist, το οποίο παρέχει ενεργή υποβοήθηση στον οδηγό. Περιλαμβάνει επίσης έλεγχο τυφλού σημείου με ενεργή παρέμβαση, ειδοποίηση ασφαλούς αποβίβασης, καθώς και συστήματα υποβοήθησης κατά την οπισθοπορεία, συμβάλλοντας στην πρόληψη ατυχημάτων.

Μια ακόμα σημαντική αλλαγή αφορά τον ψηφιακό βοηθό του οχήματος. Το Gemini, ο ψηφιακός βοηθός της Google που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, αντικαθιστά πλέον το Google Assistant. Αυτή η αλλαγή πραγματοποιείται μέσω ασύρματης ενημέρωσης λογισμικού, γνωστής ως over-the-air update, διασφαλίζοντας ότι το όχημα διαθέτει πάντα τις πιο σύγχρονες λειτουργίες.

Παρουσίαση της ειδικής έκδοσης Roland-Garros

Παράλληλα με τις γενικότερες αναβαθμίσεις, διατίθεται και η νέα ειδική έκδοση Renault 5 E-Tech electric Roland-Garros, η οποία φέρει μια σειρά από ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Εξωτερικά, η έκδοση αυτή διαθέτει ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών τύπου «electro», μαύρη οροφή και ένα ασημί σατινέ διακοσμητικό σιρίτι στην οροφή. Επίσης, στις εμπρός θύρες υπάρχουν διακοσμητικά αυτοκόλλητα με το λογότυπο Roland-Garros, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη αισθητική.

Στο εσωτερικό της έκδοσης Roland-Garros, οι επενδύσεις των καθισμάτων και των θυρών έχουν σχεδιαστεί με ύφανση εμπνευσμένη από τον αθλητικό ρουχισμό, ενώ το ταμπλό φέρει φωτεινή επιγραφή Roland-Garros. Ο επιλογέας ταχυτήτων, τύπου e-pop shifter, είναι διακοσμημένος με το λογότυπο της ειδικής έκδοσης, και τα πατάκια είναι σε απόχρωση «red clay», παραπέμποντας στα γήπεδα του τένις. Η έκδοση αυτή προσφέρεται με μπαταρία 52 kWh και ισχύ 150 ίππων, ενώ η λιανική της τιμή ανέρχεται στα 36.500 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι κρατικές επιδοτήσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit