Αποκαλύψεις για κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Η κατάθεση του λογιστή «καίει» τον δικηγόρο

Αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με κύκλωμα φοροδιαφυγής που δρούσε στη Θεσσαλονίκη, με βασικό πρωταγωνιστή έναν δικηγόρο. Η ΑΑΔΕ έχει λάβει την κατάθεση ενός λογιστή από τις Σέρρες, ο οποίος φέρεται να «καίει» τον νομικό, περιγράφοντας λεπτομερώς τη λειτουργία του κυκλώματος. Η υπόθεση αφορά τη συστηματική χρήση «αχυρανθρώπων» και την αλλαγή εταιρειών, κυρίως στον χώρο των νυχτερινών κέντρων, για τη συσώρευση ανεξόφλητων χρεών εκατομμυρίων ευρώ.

Ο ρόλος του δικηγόρου και τα ευρήματα

Ο δικηγόρος, ο οποίος περιγράφεται από την ΑΑΔΕ ως «νομικός καθοδηγητής» και «εγκέφαλος συγκάλυψης», φέρεται να ήταν ο βασικός πρωταγωνιστής του κυκλώματος. Σε έφοδο που πραγματοποιήθηκε στην οικία του στη Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκε ένα έγγραφο που περιείχε επωνυμίες εταιρειών. Αυτές οι εταιρείες απασχολούν ποινικά για ανεξόφλητα χρέη που ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ και συνδέονται με τη χρήση «αχυρανθρώπων».

Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκε επίσης το κλειδί μιας Πόρσε Καγιέν. Ο δικηγόρος ισχυρίστηκε ότι το συγκεκριμένο όχημα ανήκει σε εταιρεία ενοικίασης ενός φίλου του, ο οποίος του το παρέχει κάθε φορά που το χρειάζεται, προσπαθώντας να αποσυνδέσει την κατοχή του πολυτελούς αυτοκινήτου από την προσωπική του περιουσία.

Η αρχή της συνεργασίας με τον λογιστή

Η ΑΑΔΕ πήρε κατάθεση από τον λογιστή από τις Σέρρες, ο οποίος είναι κατηγορούμενος στην υπόθεση και φέρεται να δίνει στοιχεία που ενοχοποιούν τον δικηγόρο της Θεσσαλονίκης. Ο λογιστής δήλωσε ότι γνώρισε τον δικηγόρο το 2022, μέσω ενός επιχειρηματία επίσης από τις Σέρρες, του οποίου ήταν λογιστής.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο επιχειρηματίας και ο δικηγόρος συμφώνησαν να λειτουργήσει μία επιχείρηση του επιχειρηματία με τη χρήση «αχυρανθρώπου». Ο πρώτος «αχυράνθρωπος» που ήρθε στον λογιστή μέσω του δικηγόρου ήταν ένας αλλοδαπός. Αυτή η αρχική συνεργασία αποτέλεσε το έναυσμα για την ευρύτερη εμπλοκή του λογιστή στο κύκλωμα.

Ο μηχανισμός των «αχυρανθρώπων» και των εταιρειών

Ο λογιστής περιέγραψε πως η συγκεκριμένη εταιρεία, καθώς δεν λειτουργούσε καλά, ξεκίνησε τη διαδικασία κλεισίματος. Με εντολή του δικηγόρου, ο λογιστής ολοκλήρωσε μόνος του τις διαδικασίες εκκαθάρισης και διακοπής σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η ταχύτητα αυτής της διαδικασίας ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησαν τον δικηγόρο να του προτείνει μια ευρύτερη συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ο δικηγόρος θα παρείχε στον λογιστή κωδικούς Taxisnet και στοιχεία ταυτότητας των φερόμενων διαχειριστών. Αυτό γινόταν είτε για την ίδρυση εξ αρχής ενός νομικού προσώπου είτε για την πρόσβαση σε ήδη «στημένες» εταιρείες. Το κύκλωμα φέρεται να έβρισκε «αχυρανθρώπους» και να άλλαζε ΑΦΜ και εταιρείες «σαν τα πουκάμισα», συσσωρεύοντας έτσι ανεξόφλητα χρέη εκατομμυρίων ευρώ.

Οι ύποπτες εξουσιοδοτήσεις και τα καθήκοντα του λογιστή

Ο δικηγόρος ή το γραφείο του παρείχε επίσης στον λογιστή στοιχεία ταυτότητας και οποιαδήποτε διαδικασία από δημόσιες υπηρεσίες απαιτούσε εξουσιοδότηση προς τρίτο. Ο λογιστής διαπίστωσε από ένα σημείο και μετά ότι κάποιες εξουσιοδοτήσεις ήταν τύπου «φασόν», καθώς του φάνηκε από την όψη και το μοτίβο ότι ίσως τα έντυπα ήταν πλαστογραφημένα.

Συγκεκριμένα, η σφραγίδα του ελληνικού δημοσίου ήταν τοποθετημένη ακριβώς στο ίδιο σημείο σε κάθε αντίγραφο που λάμβανε, χωρίς να έχει προσέξει τα ονόματα των αρμοδίων υπαλλήλων που υπέγραφαν κάθε φορά. Επιπλέον, οι υπογραφές, ακόμα και για το ίδιο άτομο, φέρονταν διαφορετικές. Όταν ζητούσε εξουσιοδότηση από κάποιους «αχυρανθρώπους», σε ορισμένες περιπτώσεις του παρείχε ο ίδιος ο δικηγόρος ή το γραφείο του αντίγραφο μέσω gov.gr.

Η εργασία του λογιστή για τον δικηγόρο περιλάμβανε την υποβολή όλων των δηλώσεων κανονικά, όπως ΦΠΑ και εισόδημα, με την υπογραφή του. Επίσης, υποχρέωση του ήταν η μηνιαία υποβολή αναλυτικής περιοδικής δήλωσης ενσήμων, σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis