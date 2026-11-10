Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα myΘέρμανση για το επίδομα θέρμανσης 2026-2027

Η πλατφόρμα myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανοίγει τις πύλες της σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027. Η ενίσχυση αυτή αναμένεται να καλύψει περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, προσφέροντας οικονομική στήριξη για τις ενεργειακές τους ανάγκες κατά τους χειμερινούς μήνες. Το επίδομα παρουσιάζει αύξηση κατά 30% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ το ανώτατο ποσό μπορεί να φτάσει έως και τα 1.560 ευρώ σε περιοχές με τις υψηλότερες ανάγκες.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για το επίδομα θέρμανσης πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet για την είσοδο στην πλατφόρμα. Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθηθεί εντός της πύλης είναι: «Εφαρμογές» → «Δημοφιλείς Εφαρμογές» → «myΘέρμανση».

Σε περιπτώσεις όπου η κατοικία είναι μισθωμένη ή έχει παραχωρηθεί δωρεάν, είναι απαραίτητο να δηλωθούν και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ακινήτου ή του προσώπου που προβαίνει στην παραχώρηση. Για την ομαλή διεκπεραίωση της πληρωμής του επιδόματος, είναι υποχρεωτική η δήλωση ενός έγκυρου λογαριασμού IBAN στο myAADE, στον οποίο ο αιτών θα πρέπει να εμφανίζεται είτε ως δικαιούχος είτε ως συνδικαιούχος.

Το ύψος του επιδόματος και οι παράγοντες υπολογισμού

Το ποσό του επιδόματος που θα λάβει κάθε νοικοκυριό διαμορφώνεται με βάση συγκεκριμένους παράγοντες. Αυτοί περιλαμβάνουν το είδος του καυσίμου ή του μέσου θέρμανσης που χρησιμοποιείται, την γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία, τον κλιματικό συντελεστή της περιοχής, καθώς και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών που διαμένουν στο νοικοκυριό. Στα ποσά αυτά προστίθεται μια προσαύξηση της τάξης του 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τη συντριπτική πλειονότητα των δικαιούχων, το ανώτατο ύψος της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει τα 1.040 ευρώ. Ωστόσο, σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, το όριο αυτό ανεβαίνει στα 1.300 ευρώ. Για τους οικισμούς που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και διαθέτουν υψηλότερο κλιματικό συντελεστή, το επίδομα μπορεί να ανέλθει έως και τα 1.560 ευρώ, καλύπτοντας έτσι τις πιο απαιτητικές ανάγκες.

Τα επιλέξιμα καύσιμα και οι ειδικές προϋποθέσεις

Η ενίσχυση παρέχεται για ένα μόνο είδος καυσίμου ή μέσου θέρμανσης ανά δικαιούχο. Στα επιλέξιμα μέσα περιλαμβάνονται το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο, το υγραέριο, η ηλεκτρική ενέργεια, τα καυσόξυλα, το πέλετ, η τηλεθέρμανση και το φωτιστικό πετρέλαιο, γνωστό και ως μπλε κηροζίνη.

Για όσους επιλέξουν την επιδότηση της ηλεκτρικής ενέργειας, βασική προϋπόθεση είναι να έχουν ενεργή παροχή στην κύρια κατοικία τους. Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ). Επιπλέον, για τα καυσόξυλα και το πέλετ, ισχύουν συγκεκριμένοι γεωγραφικοί περιορισμοί, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τον πληθυσμό του οικισμού και τον κλιματικό συντελεστή της περιοχής.

Οι προθεσμίες και η πρώτη πληρωμή

Οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027 θα γίνονται δεκτές από την πλατφόρμα myΘέρμανση μέχρι την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026. Είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους εντός αυτής της προθεσμίας για να εξασφαλίσουν την ενίσχυση.

Η πρώτη πληρωμή του επιδόματος, η οποία αποτελεί προκαταβολή, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026. Τα κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος παραμένουν αμετάβλητα σε σύγκριση με την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, περιλαμβάνοντας και περιουσιακά όρια που αφορούν τη συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis