Πατέρας άφησε την 6χρονη κόρη του να κοιμάται μόνη στην ουρά για κάρτες Pokémon

Ένα περιστατικό παιδικής αμέλειας συνέβη στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, όπου ένας 35χρονος πατέρας συνελήφθη καθώς άφησε την 6χρονη κόρη του να κοιμάται μόνη στην ουρά ενός πολυκαταστήματος. Ο σκοπός του ήταν να εξασφαλίσει τη θέση του για την αγορά νέων συλλεκτικών καρτών Pokémon. Η παρέμβαση άλλων πολιτών και της αστυνομίας οδήγησε στη σύλληψη του πατέρα και στην προστατευτική φύλαξη του ανήλικου παιδιού.

Το περιστατικό στο Τσάρλεστον

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από ένα κατάστημα Target στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας. Σύμφωνα με την αστυνομία του Τσάρλεστον, ο 35χρονος John-Michael Dooley έφτασε στο σημείο γύρω στη 1:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής, 6 Νοεμβρίου. Εκείνη την ώρα, είχε ήδη σχηματιστεί ουρά από συλλέκτες που περίμεναν την κυκλοφορία των νέων καρτών Pokémon.

Ο Dooley, αφού έδωσε στην 6χρονη κόρη του ένα μαξιλάρι και μια κουβέρτα για να κοιμηθεί στο πεζοδρόμιο, αποχώρησε από το σημείο. Άφησε το ανήλικο παιδί εντελώς μόνο του ανάμεσα σε αγνώστους, προκειμένου να διατηρήσει τη σειρά του στην ουρά για τις πολυπόθητες κάρτες.

Η παρέμβαση των αρχών

Περίπου μιάμιση ώρα αργότερα, γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα, άλλοι πολίτες που βρίσκονταν στην ουρά ανησύχησαν για την ασφάλεια του παιδιού. Αμέσως κάλεσαν την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το 6χρονο κορίτσι να κοιμάται μόνο του.

Ο 35χρονος πατέρας εντοπίστηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς όταν επέστρεψε αργότερα στο κατάστημα. Η άμεση κινητοποίηση των πολιτών και των αρχών ήταν καθοριστική για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η ομολογία του πατέρα και οι κατηγορίες

Κατά την εξέτασή του από τις αρχές, ο John-Michael Dooley παραδέχθηκε ότι επέστρεψε στο σπίτι του, αφήνοντας την κόρη του έξω από το κατάστημα. Υποστήριξε ότι ο λόγος ήταν για να «κρατήσει τη θέση του στην ουρά και να μην χάσει την ευκαιρία να αγοράσει τις κάρτες».

Η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας του Τσάρλεστον επιβεβαίωσε την ομολογία του πατέρα, αναφέροντας: «Ο πατέρας ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι πήγε στο σπίτι του, αφήνοντας την κόρη του έξω από το Target ώστε να διατηρήσει τη σειρά του και να αποφύγει την απώλεια της ευκαιρίας αγοράς των καρτών».

Στον Dooley απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη και επικίνδυνη συμπεριφορά απέναντι σε ανήλικο. Οδηγήθηκε στο σωφρονιστικό κέντρο Al Cannon, ενώ η εγγύηση για την αποφυλάκισή του ορίστηκε στα 40.000 δολάρια. Η δικάσιμος για την υπόθεση έχει οριστεί για τις 12 Δεκεμβρίου.

Η τύχη του ανήλικου κοριτσιού

Το 6χρονο κορίτσι, παρά την επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρέθηκε, είναι καλά στην υγεία του. Μετά την παρέμβαση της αστυνομίας, τέθηκε άμεσα υπό καθεστώς έκτακτης προστατευτικής φύλαξης από τις αρμόδιες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας της Νότιας Καρολίνας. Οι υπηρεσίες αυτές ανέλαβαν τη φροντίδα και την ασφάλεια του παιδιού.

Η φρενίτιδα για τις κάρτες Pokémon

Το περιστατικό αυτό έρχεται να αναδείξει την τεράστια προσέλευση καταναλωτών που προκαλεί η νέα συλλογή καρτών Pokémon σε ολόκληρη τη χώρα. Η ζήτηση για τις συλλεκτικές κάρτες είναι τόσο μεγάλη που οι πολίτες σχηματίζουν ουρές από τα ξημερώματα για να εξασφαλίσουν ένα πακέτο. Οι τιμές των πακέτων ξεκινούν από τα 5 δολάρια, γεγονός που δεν φαίνεται να αποτρέπει τους φανατικούς συλλέκτες από το να περιμένουν για ώρες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta