Ducati: Νέες ειδικές εκδόσεις SP για το 2027 με τεχνολογία από τους αγώνες

Η Ducati, γνωστή για την παραγωγή μοτοσικλετών που ενσωματώνουν εφαρμογές από τον κόσμο των αγώνων, ανακοίνωσε τις ειδικές εκδόσεις SP για το 2027. Αυτές οι εκδόσεις απευθύνονται σε όσους αναζητούν κάτι περισσότερο από τις στάνταρ εκδόσεις, ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής.

Για το 2027, η σειρά SP περιλαμβάνει δύο μοντέλα supersport και ένα streetfighter, φέρνοντας την αγωνιστική εμπειρία πιο κοντά στον αναβάτη. Οι νέες μοτοσικλέτες υπόσχονται κορυφαίες επιδόσεις και χαρακτηριστικά που προέρχονται απευθείας από τις πίστες.

Ειδικές εκδόσεις SP: Η φιλοσοφία της Ducati

Η ονομασία SP στην Ducati σηματοδοτεί τις ειδικές εκδόσεις, μια παράδοση στην οποία ο Ιταλός κατασκευαστής έχει επιδείξει μαεστρία εδώ και πολλά χρόνια. Η εταιρεία έχει ως στόχο να προσφέρει μοτοσικλέτες που ενσωματώνουν τεχνολογικές λύσεις και χαρακτηριστικά που αναπτύσσονται και δοκιμάζονται στον απαιτητικό κόσμο των αγώνων.

Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στους λάτρεις της οδήγησης να απολαμβάνουν οχήματα με βελτιωμένες επιδόσεις και εξοπλισμό που προσομοιάζει αυτόν των επαγγελματικών αγωνιστικών μοτοσικλετών. Οι εκδόσεις SP αποτελούν την κορωνίδα της τεχνογνωσίας της Ducati, μεταφέροντας την αδρεναλίνη της πίστας στον δρόμο και, κυρίως, στην ίδια την πίστα για τους πιο απαιτητικούς αναβάτες.

Panigale V4 SP: Η απόλυτη supersport για την πίστα

Η Panigale V4 SP αποτελεί την απόλυτη έκφραση της supersport μοτοσικλέτας της Ducati, σχεδιασμένη για τους λάτρεις της πίστας. Πρόκειται για μια αριθμημένη σειρά που ενσωματώνει λύσεις προερχόμενες από το WorldSBK και το MotoGP, μεταφέροντάς τες απευθείας στην Panigale V4.

Βασισμένη στο νέο Panigale V4 του 2027, η έκδοση SP ξεχωρίζει για τον αποκλειστικό της εξοπλισμό. Αυτός περιλαμβάνει τροχούς από ανθρακονήματα, ξηρό συμπλέκτη STM EVO-SBK, αγωνιστικό κιβώτιο ταχυτήτων και ειδικά εξαρτήματα που προέρχονται από τους αγώνες.

Ο κινητήρας Desmosedici Stradale αποδίδει 218 ίππους και είναι εξοπλισμένος με το νέο αγωνιστικό κιβώτιο ταχυτήτων της Ducati, το οποίο διαθέτει σύστημα ασφάλισης της νεκράς (Neutral Lock). Το πλαίσιο διαθέτει αναρτήσεις Öhlins Smart EC 3.0 και ρυθμιζόμενο σύνδεσμο πίσω ανάρτησης (linkage), ένα χαρακτηριστικό που προέρχεται από την απόλυτη Panigale V4 R.

Το νέο αεροδυναμικό πακέτο της μοτοσικλέτας περιλαμβάνει μεγαλύτερα πτερύγια (winglets) και πλευρικά αεροδυναμικά βοηθήματα (Corner Sidepods). Αυτά τα στοιχεία αυξάνουν την κάθετη δύναμη (downforce) και βελτιώνουν την απόδοση στις στροφές, καθιστώντας τη μοτοσικλέτα ακόμα πιο αποτελεσματική, ακριβή και γρήγορη μέσα στις στροφές. Στόχος είναι να προσφέρει σε κάθε αναβάτη μια εμπειρία όσο το δυνατόν πιο κοντά σε εκείνη των επαγγελματιών οδηγών αγώνων.

Panigale V2 SP: Σύνδεση με το παγκόσμιο πρωτάθλημα FIM Supersport

Η Panigale V2 SP έχει ως στόχο να φέρει τη νέα γενιά Panigale V2 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM Supersport. Η μοτοσικλέτα αναπτύχθηκε με βάση την Panigale V2 S και εξελίχθηκε χάρη στην εμπειρία που αποκτήθηκε στην «Lenovo V2 Future Champs Academy».

Αυτό το μοντέλο επαναφέρει το αρχικό νόημα της ονομασίας SP, καθώς πρόκειται για ένα μοντέλο παραγωγής σχεδιασμένο ώστε να επικυρώνει τεχνικές λύσεις που προορίζονται για αγωνιστική χρήση. Συνδυάζει τον κινητήρα Ducati V2 των 120 ίππων, ο οποίος διαθέτει σύστημα μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων, με ένα πλαίσιο σχεδιασμένο για κορυφαίες επιδόσεις στην πίστα.

Η Panigale V2 SP εξοπλίζεται με αναρτήσεις Öhlins, μακρύτερο ψαλίδι για βελτιωμένη σταθερότητα και ακρίβεια, καθώς και ελαφρύτερους σφυρήλατους τροχούς. Επιπλέον, διαθέτει ξηρό συμπλέκτη που επιτρέπει τη χρήση του λιπαντικού «Ducati Corse Performance Oil», ενισχύοντας περαιτέρω τις αγωνιστικές της προδιαγραφές.

Χάρη σε ένα υπερσύγχρονο πακέτο ηλεκτρονικών συστημάτων και μια σειρά τροποποιήσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ευελιξίας, της πρόσφυσης και του ελέγχου, η Panigale V2 SP ξεχωρίζει ως η πιο εξειδικευμένη supersport μοτοσικλέτα της οικογένειας V2. Αποτελεί τον άμεσο συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον κόσμο των αγώνων και τη γκάμα μοντέλων παραγωγής της Ducati.

Η σειρά SP για το 2027

Για το έτος 2027, η Ducati έχει προγραμματίσει την κυκλοφορία των ειδικών εκδόσεων SP σε τρία μοντέλα. Συγκεκριμένα, η σειρά περιλαμβάνει δύο μοντέλα supersport και ένα streetfighter.

Τα μοντέλα αυτά είναι η Panigale V4 SP, η Panigale V2 SP και η Streetfighter V4 SP. Η ιταλική εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην μεταφορά της αγωνιστικής της τεχνογνωσίας στα μοντέλα παραγωγής, προσφέροντας στους αναβάτες μοτοσικλέτες με εξαιρετικές επιδόσεις και μοναδικά χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta