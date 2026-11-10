Ο Ράσελ Μπραντ καταδικάστηκε σε 10,5 χρόνια φυλάκιση για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις

Βαρύτατη ποινή επιβλήθηκε στον Ράσελ Μπραντ, τον Βρετανό ηθοποιό και κωμικό, ο οποίος υπήρξε κάποτε ένας από τους πιο προβεβλημένους αστέρες του Χόλιγουντ. Ο Μπραντ, πρώην σύζυγος της Κέιτι Πέρι, καταδικάστηκε τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2026 σε ποινή φυλάκισης 10 ετών και 6 μηνών. Η καταδίκη αφορά τον βιασμό μίας γυναίκας και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις, αδικήματα που σημειώθηκαν πριν από περίπου δύο δεκαετίες.

Η απόφαση του δικαστηρίου του Σάουθγουορκ

Η ανακοίνωση της ποινής πραγματοποιήθηκε στο δικαστήριο του Σάουθγουορκ, στο Λονδίνο, και σηματοδότησε μια ιδιαίτερα δραματική στιγμή στην πτώση ενός προσώπου που κάποτε βρισκόταν στο επίκεντρο της βρετανικής τηλεόρασης και του Χόλιγουντ. Ο Ράσελ Μπραντ κρίθηκε ένοχος στις 5 Νοεμβρίου 2026, έπειτα από μια δίκη που διήρκεσε τέσσερις εβδομάδες στο ίδιο δικαστήριο.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες αφορούν περιστατικά που έλαβαν χώρα πριν από περίπου είκοσι χρόνια, οδηγώντας στην επιβολή της ποινής των δέκαμισι ετών φυλάκισης.

Ο χαρακτηρισμός «σεξουαλικό αρπακτικό» από τον δικαστή

Ο δικαστής Τζόελ Μπέναθαν, κατά την ανακοίνωση της ποινής, χαρακτήρισε τον 51χρονο ηθοποιό «σεξουαλικό αρπακτικό». Στην αγόρευσή του, ο δικαστής έκανε λόγο για «απίστευτη αλαζονεία» εκ μέρους του Μπραντ. Επισήμανε επίσης ότι ο ηθοποιός φαινόταν να πιστεύει πως η διασημότητά του τού έδινε το δικαίωμα να συμπεριφέρεται όπως ήθελε, αγνοώντας τις συνέπειες των πράξεών του.

Αυτός ο χαρακτηρισμός υπογράμμισε τη σοβαρότητα των αδικημάτων για τα οποία κρίθηκε ένοχος ο Μπραντ, αναδεικνύοντας την κρίση του δικαστηρίου για τη συμπεριφορά του κατά την περίοδο που διαπράχθηκαν οι επιθέσεις.

Η αντίδραση της συζύγου Λόρα και η ψυχραιμία του Μπραντ

Την ώρα που ο Ράσελ Μπραντ οδηγούνταν εκτός δικαστηρίου, η σύζυγός του, Λόρα, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της. Η Λόρα του είπε «σ’ αγαπώ», εκφράζοντας τα συναισθήματά της μπροστά στο βαρύτατο της ποινής. Ο ίδιος ο Μπραντ προσπάθησε να την καθησυχάσει, λέγοντάς της ότι θα είναι καλά.

Η εικόνα της γυναίκας του να αποχωρεί εμφανώς ταραγμένη, σε πλήρη αντίθεση με την ψυχραιμία που επέδειξε ο ίδιος κατά την ανακοίνωση της ποινής, ήταν μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της ημέρας στο δικαστήριο, αποτυπώνοντας τις διαφορετικές αντιδράσεις στην ετυμηγορία.

Οι μαρτυρίες των γυναικών που έσπασαν τη σιωπή τους

Πίσω από τη δικαστική απόφαση βρίσκεται μια υπόθεση που συγκλόνισε τη Βρετανία, με έξι γυναίκες να καταγγέλλουν περιστατικά σεξουαλικής βίας. Τέσσερις από αυτές τις γυναίκες είδαν τον Ράσελ Μπραντ να καταδικάζεται για αδικήματα που διέπραξε σε βάρος τους. Οι μαρτυρίες τους περιέγραψαν λεπτομερώς περιστατικά που, όπως ανέφεραν, σημάδεψαν βαθιά την προσωπική, επαγγελματική και συναισθηματική τους ζωή.

Οι γυναίκες μίλησαν για τραύματα που δεν επουλώνονται, τονίζοντας τον μακροχρόνιο αντίκτυπο των επιθέσεων. Μία από τις γυναίκες που έπεσαν θύματά του, την οποία ο Μπραντ βίασε το 2009, δήλωσε σε κατάθεσή της, η οποία διαβάστηκε από τους εισαγγελείς, ότι το τραύμα από την επίθεση είναι «κάτι που κουβαλάω μαζί μου κάθε μέρα και συχνά μοιάζει να μην έχει τέλος».

Η υπεράσπιση και η «νέα» ταυτότητα του Μπραντ

Ο δικηγόρος του Ράσελ Μπραντ, Ίαν Γουίντερ, υποστήριξε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ότι ο πελάτης του είναι «ένας άνθρωπος ουσιαστικά διαφορετικός σήμερα και εδώ και πάρα πολύ καιρό». Ο Γουίντερ αναφέρθηκε στο παρελθόν του Μπραντ, ο οποίος έχει μιλήσει εκτενώς για την απεξάρτησή του από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.

Ο δικηγόρος του Μπραντ τόνισε επίσης τη νέα χριστιανική πίστη του, υποδηλώνοντας μια αλλαγή στην προσωπικότητά του. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί δεν επηρέασαν την απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο προχώρησε στην επιβολή της βαρύτατης ποινής.

Με πληροφορίες από: Newsit