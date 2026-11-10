Νέες θεατρικές παραστάσεις στην Αθήνα τον Νοέμβριο

Οι θεατρικές πρεμιέρες συνεχίζονται αδιάκοπα, με τον Νοέμβριο να φέρνει πολλές νέες αφίξεις στην ατζέντα της Αθήνας. Τόσο ο τρέχων μήνας όσο και ο Δεκέμβριος είναι πλούσιοι σε νέες θεατρικές προτάσεις, με το κοινό να έχει ήδη αρχίσει να κλείνει τα εισιτήριά του.

Παρόλο που η μόδα του «sold out» ενδέχεται να έχει υποχωρήσει, συνιστάται οι θεατές να μην αφήνουν την εξασφάλιση της θέσης τους για την τελευταία στιγμή. Καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου, αρκετές παραστάσεις σηκώνουν αυλαία, με κάποιες να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και άλλες να έχουν ήδη λάβει θερμή υποδοχή από το κοινό.

Σημαντικές αφίξεις στις αθηναϊκές σκηνές

Οι προτάσεις για θεατρικές παραστάσεις είναι πολλές αυτόν τον μήνα. Ανάμεσά τους, ξεχωρίζουν οκτώ δουλειές που προτείνονται για παρακολούθηση. Η λίστα περιλαμβάνει κωμωδίες, σπουδαία έργα που έχουν γράψει ιστορία, καθώς και ηθοποιούς που επιστρέφουν σε ρόλους-σταθμούς για την καριέρα τους.

Για όσους σκοπεύουν να περάσουν κάποια βράδια του Νοεμβρίου στις θεατρικές αίθουσες, αυτές είναι μερικές από τις παραστάσεις που μόλις προστέθηκαν στην αθηναϊκή ατζέντα.

Το «People, Places & Things»

Ένα από τα πιο σημαντικά σύγχρονα βρετανικά έργα, το «People, Places & Things», έκανε πρεμιέρα το 2015 στο Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας. Η παράσταση γνώρισε τεράστια διεθνή επιτυχία, ανεβαίνοντας σε πολλές σκηνές τόσο στην Ευρώπη όσο και πέρα από αυτήν.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο, βαθιά ανθρώπινο έργο, το οποίο προσεγγίζει με χιούμορ την απεγνωσμένη προσπάθεια του ανθρώπου να επιβιώσει στην καθημερινότητα. Ο Ντάνκαν ΜακΜίλαν, ένας από τους αναγνωρισμένους και τολμηρούς σύγχρονους Βρετανούς θεατρικούς συγγραφείς, έχει δηλώσει χαρακτηριστικά: «Πρόκειται για μια φάρσα. Απλά όλες οι πόρτες ανοίγουν προς τα μέσα».

Στην παράσταση συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Γαβριέλα Αντωνοπούλου, Μιχάλης Αφολαγιάν, Ιάσονας Βροχίδης, Θανάσης Δόβρης, Ελένη Κουτσιούμπα, Μαίρη Μηνά, Άλκηστις Πολυχρόνη, Μαρία Πρωτόπαππα και Γκαλ Ρομπίσα.

Μια σύγχρονη κωμωδία για τη συγκατοίκηση

Μία σύγχρονη κωμωδία εξερευνά τη συνύπαρξη τριών ανθρώπων κάτω από την ίδια στέγη και όλες τις συνέπειες που αυτή συνεπάγεται. Το έργο αναδεικνύει τα παιχνίδια της γοητείας, της καλοσύνης, της φιλίας και της άνεσης, καθώς και τις πτυχές του μαγειρέματος και του μοιράσματος.

Παράλληλα, θίγει τα ψέματα, τα φιλικά χτυπήματα στην πλάτη, αλλά και αυτά που γίνονται κάτω από τη μέση, καθώς και το απότομο κλείσιμο της εξώπορτας, ακόμα κι όταν δεν φυσάει.

Ο «Συρανό ντε Μπερζεράκ»

Μια συγκινητική ιστορία αγάπης, θάρρους και αυτοθυσίας, ο «Συρανό ντε Μπερζεράκ», είναι ένα έργο γραμμένο το 1897 από τον Εντμόν Ροστάν. Αποτελεί ένα από τα πιο συναρπαστικά και δημοφιλή έργα του παγκόσμιου δραματολογίου.

Ο κεντρικός χαρακτήρας, ο Συρανό, ένας ποιητής του έρωτα, εκφράζει έναν κόσμο γεμάτο ερωτισμό και πάθος, αναδεικνύοντας μια λατρεία για την ερωτική επιθυμία.

Στην παράσταση παίζουν οι: Δημήτρης Ντάσκας, Στεφάνια Σωτηροπούλου, Νίκος Μυλωνόπουλος, Ερατώ Καραθανάση, Άρης Κακλέας, Αιμιλία Γιαννούκαρη, Ανδρέας Γιαννακούλας, Γιώργος Γκιόκας και Ιωσήφ Αλί.

Με πληροφορίες από: jenny.gr