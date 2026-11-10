Το Yangwang U9 Xtreme έσπασε δύο παγκόσμια ρεκόρ ταχύτητας

Το Yangwang U9 Xtreme, ένα πανίσχυρο μοντέλο της πολυτελούς μάρκας του ομίλου BYD, σημείωσε δύο νέα παγκόσμια ρεκόρ Guinness. Το συγκεκριμένο όχημα πέτυχε την υψηλότερη ταχύτητα που έχει καταγραφεί από αυτοκίνητο παραγωγής σε διαδρομή προς μία κατεύθυνση, φτάνοντας τα 503,17 χλμ./ώρα. Παράλληλα, κατέγραψε την υψηλότερη ταχύτητα που έχει επιτευχθεί από ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγωγής στην ίδια κατηγορία.

Η ιστορική επίδοση στο Αμπού Ντάμπι

Η ιστορική αυτή επίδοση σημειώθηκε την 1η Νοεμβρίου του 2026 στο Αμπού Ντάμπι. Στο τιμόνι του Yangwang U9 Xtreme βρισκόταν για άλλη μια φορά ο Marc Basseng, ένας έμπειρος οδηγός σπορ αυτοκινήτων και αγώνων αντοχής. Ο Basseng είχε οδηγήσει το U9X και στην προηγούμενη κατάρριψη ρεκόρ, η οποία είχε γίνει τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Για την πραγματοποίηση των δοκιμών που οδήγησαν στο νέο ρεκόρ, απαιτήθηκαν δύο ημέρες συνεργασίας με τις τοπικές αρχές του Αμπού Ντάμπι. Δόθηκε η δυνατότητα αποκλεισμού ενός τμήματος δρόμου συνολικού μήκους 10 χιλιομέτρων από την κυκλοφορία. Η μεγαλύτερη ευθεία που ήταν διαθέσιμη για τις δοκιμές είχε μήκος 7 χιλιομέτρων.

Προηγούμενα ρεκόρ του U9 Xtreme

Το Yangwang U9 Xtreme είχε ήδη καταρρίψει το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας για αυτοκίνητα παραγωγής τον Σεπτέμβριο του 2025, στην πίστα ATP Papenburg. Εκεί, είχε επιτύχει επίδοση 496,22 χλμ./ώρα. Οι δοκιμές του U9X σε αυτές τις εγκαταστάσεις είχαν ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2025, όταν είχε καταγράψει τελική ταχύτητα 472,41 χλμ./ώρα.

Έναν μήνα μετά την πρώτη του δοκιμή στην ATP Papenburg, το όχημα επέστρεψε και κατάφερε να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας για αυτοκίνητα παραγωγής με την επίδοση των 496,22 χλμ./ώρα, πριν από το πρόσφατο επίτευγμα στο Αμπού Ντάμπι.

Οι επιδόσεις του στάνταρ μοντέλου U9

Πριν από τις επιτυχίες του U9 Xtreme, το στάνταρ μοντέλο U9 είχε επίσης σημειώσει σημαντικά ρεκόρ. Τον Ιανουάριο του 2024, κατέγραψε το πρώτο του ρεκόρ, φτάνοντας τα 309 χλμ./ώρα στο αεροδρόμιο Wuhan Hannan της Κίνας. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που το μοντέλο έδειξε τις δυνατότητές του.

Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, το στάνταρ U9 πέτυχε ένα νέο ρεκόρ τελικής ταχύτητας. Αυτή τη φορά, η επίδοση ήταν 391,94 χλμ./ώρα, η οποία καταγράφηκε στην πίστα δοκιμών ATP Papenburg στη Γερμανία, την ίδια πίστα όπου αργότερα δοκιμάστηκε και το U9 Xtreme.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και άλλες διακρίσεις

Το Yangwang U9 Xtreme είναι ένα μοντέλο περιορισμένης παραγωγής, καθώς θα κατασκευαστούν μόλις 30 μονάδες. Η ισχύς του φτάνει τους 3.019 ίππους, μια σημαντική αύξηση σε σχέση με τους 1.287 PS του στάνταρ Yangwang U9, το οποίο διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα σε κάθε τροχό.

Εκτός από τα ρεκόρ ταχύτητας σε ευθεία, το U9X έχει επιδείξει τις δυνατότητές του και σε πίστες αγώνων. Έχει ήδη καταγράψει μια σημαντική επίδοση στη θρυλική πίστα Nordschleife της Γερμανίας. Εκεί, κατέχει το ρεκόρ γύρου για ηλεκτρικά αυτοκίνητα παραγωγής, με χρόνο 6 λεπτών και 59,157 δευτερολέπτων.

Από τεχνολογικής πλευράς, το U9 Xtreme αποτελεί το πρώτο μοντέλο παραγωγής που βασίζεται σε πλατφόρμα 1.200 V, σε αντίθεση με την πλατφόρμα 800 V του υφιστάμενου U9. Επιπλέον, το σύστημα του U9 Xtreme υποστηρίζει ένταση ρεύματος έως και 1.000 A, χαρακτηριστικό που συμβάλλει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της θερμικής διαχείρισης του οχήματος.

Με πληροφορίες από: Newsit