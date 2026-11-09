Ο δράστης της αιματηρής επίθεσης στην Κρακοβία υπέκυψε στα τραύματά του

Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο άφησε νωρίς το πρωί της Δευτέρας ο 24χρονος δράστης της αιματηρής επίθεσης που συγκλόνισε την Κρακοβία της Πολωνίας το περασμένο Σάββατο. Η πολύνεκρη επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκαέξι, ενώ ο δράστης φέρεται να είχε δολοφονήσει αρχικά τα μέλη της οικογένειάς του.

Ο θάνατος του δράστη και η επιβεβαίωση των αρχών

Ο 24χρονος δράστης υπέκυψε στα τραύματά του νωρίς το πρωί της Δευτέρας, όπως επιβεβαίωσαν οι τοπικές αρχές και η αστυνομία. Την είδηση μετέδωσε τη Δευτέρα το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές.

Ο περιφερειάρχης της Μικράς Πολωνίας, Κσίστοφ Κλέντσαρ, επιβεβαίωσε την είδηση σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο TVN24, αναφέροντας ότι ο δράστης απεβίωσε στις 4:30 το πρωί σε ένα από τα νοσοκομεία της Κρακοβίας. Ο Κλέντσαρ τόνισε ότι η κατάσταση του δράστη ήταν πολύ σοβαρή και κρίσιμη από την πρώτη στιγμή, με τους γιατρούς να δίνουν συνεχή μάχη για να σώσουν τη ζωή του, παρά το κακό που είχε διαπράξει. Πριν καταλήξει, ο δράστης υποβλήθηκε σε τουλάχιστον τρεις χειρουργικές επεμβάσεις.

Η πολύνεκρη επίθεση στην Κρακοβία

Η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στην ιστορική κεντρική πλατεία της Κρακοβίας. Περίπου στις 15:00, ο δράστης εισέβαλε με μεγάλη ταχύτητα στην πεζοδρομημένη πλατεία.

Ενώ βρισκόταν ακόμα μέσα στο όχημα, άνοιξε πυρ με αυτόματο όπλο, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους – τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες – και τραυματίζοντας άλλους 16. Η επίθεση σταμάτησε όταν αστυνομικός πυροβόλησε τον δράστη.

Το χρονικό πριν την επίθεση στην πλατεία

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, ο δράστης φέρεται να δολοφόνησε αρχικά τους γονείς του και την 21χρονη αδελφή του. Οι δολοφονίες έγιναν μέσα στο διαμέρισμά τους, στην πόλη Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι, η οποία βρίσκεται περίπου 160 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κρακοβίας.

Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκε προς την Κρακοβία. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση ήταν καταχωρισμένο στο όνομα του πατέρα του. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο εσωτερικό του οχήματος όπλα, πυρομαχικά και στρατιωτικό εξοπλισμό.

Το προφίλ του δράστη και τα κίνητρα

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί μόνο ως Μίχαου Ο. Οι γείτονές του τον περιγράφουν ως έναν μοναχικό άνθρωπο, ντυμένο συνήθως στα μαύρα, τον οποίο χαρακτήριζαν «παράξενο και θλιμμένο».

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Μίχαου Ο. δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Διέθετε νόμιμη άδεια κατοχής όπλων, ενώ στο όνομά του ήταν καταχωρισμένα δύο όπλα. Ήταν επίσης μέλος τοπικού σκοπευτικού συλλόγου. Οι αρχές εκτιμούν ότι η επίθεση ενδέχεται να είχε ως κίνητρο την ακροδεξιά ιδεολογία.

Η κατάσταση των τραυματιών και τα μέτρα ασφαλείας

Οι αρχές παρείχαν αναλυτική ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Δεκαπέντε άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε έξι νοσοκομεία της Κρακοβίας. Ο περιφερειάρχης Κσίστοφ Κλέντσαρ δήλωσε ότι η κατάσταση 14 εκ των τραυματιών περιγράφεται ως σταθερή.

Ωστόσο, η κατάσταση ενός αστυνομικού που συμμετείχε άμεσα στη σύλληψη του δράστη παραμένει σοβαρή. Η πολύνεκρη επίθεση, ένα σπάνιο περιστατικό μαζικών πυροβολισμών για τα δεδομένα της χώρας, έχει προκαλέσει σοκ στην πολωνική κοινωνία. Οι αρχές προχώρησαν στην ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, ενώ κηρύχθηκε εθνικό πένθος.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki