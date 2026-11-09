Η νεκρή γυναίκα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα: Με δεμένα πόδια και σε εμβρυϊκή στάση

Σε κατάσταση προχωρημένης σήψης και με δεμένα πόδια εντοπίστηκε το πτώμα νεαρής γυναίκας αφρικανικής καταγωγής, το οποίο βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα. Η σορός της γυναίκας ήταν τυλιγμένη με σακούλα και σε εμβρυϊκή στάση, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο που είχε επέλθει περίπου πέντε έως επτά ημέρες πριν τον εντοπισμό της. Οι αρχές της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν τις συνθήκες του θανάτου και το πώς η βαλίτσα κατέληξε σε πεζοδρόμιο της περιοχής.

Ο εντοπισμός της σορού και τα πρώτα στοιχεία

Η αποκάλυψη της τραγικής υπόθεσης έγινε στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου μια βαλίτσα βρέθηκε σε πεζοδρόμιο. Μέσα σε αυτήν, οι αρχές εντόπισαν το πτώμα μιας νεαρής γυναίκας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η γυναίκα ήταν αφρικανικής καταγωγής και το ύψος της υπολογίζεται περίπου στο 1.65 μέτρα.

Η σορός δεν έφερε εμφανείς κακώσεις, ωστόσο η προχωρημένη κατάσταση σήψης υποδηλώνει ότι ο θάνατος είχε συμβεί αρκετές ημέρες πριν την ανακάλυψη. Συγκεκριμένα, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα διάστημα πέντε έως επτά ημερών πριν από τον εντοπισμό της βαλίτσας με το πτώμα.

Η κατάσταση του πτώματος

Οι νέες πληροφορίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αναφέρουν ότι η νεαρή γυναίκα βρέθηκε με δεμένα πόδια. Επιπλέον, η σορός της ήταν σε εμβρυϊκή στάση και τυλιγμένη μέσα σε μια σακούλα, γεγονός που περιπλέκει την εικόνα και εγείρει περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου της. Η λεπτομέρεια αυτή προσθέτει ένα ακόμα στοιχείο στην προσπάθεια των αρχών να συνθέσουν το παζλ της υπόθεσης.

Η απουσία εμφανών κακώσεων, σε συνδυασμό με την προχωρημένη σήψη, καθιστά δύσκολη την αρχική εκτίμηση των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο της γυναίκας. Για τον λόγο αυτό, οι ελπίδες για την αποκάλυψη της αλήθειας στρέφονται στα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. και τα ενδεχόμενα

Οι αστυνομικοί της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν αναλάβει την υπόθεση και διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για να βρουν απαντήσεις. Οι προσπάθειες των αρχών επικεντρώνονται σε δύο βασικούς άξονες: αφενός στις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος της γυναίκας, και αφετέρου στο πώς η βαλίτσα με το πτώμα κατέληξε στο πεζοδρόμιο του Αγίου Παντελεήμονα. Μέχρι στιγμής, η ταυτότητα της γυναίκας παραμένει άγνωστη, καθώς κανείς δεν την έχει αναζητήσει.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Μεταξύ αυτών, διερευνάται σοβαρά η περίπτωση εγκληματικής ενέργειας, δεδομένων των συνθηκών εύρεσης της σορού. Ωστόσο, οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν και το ενδεχόμενο ο θάνατος της νεαρής γυναίκας να συνδέεται με χρήση ουσιών, ένα σενάριο που επίσης βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Καθοριστικά τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής

Για σήμερα, Δευτέρα (9/11), έχει προγραμματιστεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, η οποία αναμένεται να προσφέρει καθοριστικά στοιχεία για την υπόθεση. Τα ευρήματα από την ιατροδικαστική εξέταση είναι ζωτικής σημασίας για την αποσαφήνιση των αιτιών του θανάτου, καθώς μέχρι τώρα δεν έχουν προσδιοριστεί με ακρίβεια.

Παράλληλα με τη νεκροψία, αναμένεται να ληφθεί δείγμα DNA από τη σορό της γυναίκας. Αυτή η ενέργεια κρίνεται απαραίτητη και ενδέχεται να βοηθήσει στην ταυτοποίηση της νεκρής, εφόσον υπάρξει κάποιο αντίστοιχο δείγμα σε βάσεις δεδομένων ή αν κάποιος την αναζητήσει στο μέλλον. Η διαδικασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια των αρχών να δώσουν απαντήσεις στην τραγική αυτή υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Topontiki