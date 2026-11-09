CFMoto 550MT και 550MT-X: Διπλή παραλλαγή στην κατηγορία adventure

Η CFMoto προχώρησε στην παρουσίαση δύο νέων μοτοσικλετών της κατηγορίας adventure, ενισχύοντας τη γκάμα της για το 2027. Πρόκειται για τα μοντέλα 550MT και 550MT-X, τα οποία είχαν ήδη παρουσιαστεί στην έκθεση μοτοσυκλέτας EICMA στο Μιλάνο. Τα δύο αυτά μοντέλα αναμένονται με ανυπομονησία στην ελληνική αγορά, ακολουθώντας την επιτυχημένη πορεία του 450MT. Αν και μοιράζονται το ίδιο όνομα και πολλά μηχανικά μέρη, διαφέρουν στον προσανατολισμό τους.

Ο νέος δικύλινδρος κινητήρας

Τα 550MT και 550MT-X εξοπλίζονται με έναν νέο δικύλινδρο σε σειρά κινητήρα 527cc. Αυτός ο κινητήρας διαθέτει δύο εκκεντροφόρους και τέσσερις βαλβίδες, προσφέροντας αυξημένη ισχύ σε σχέση με προηγούμενα μοντέλα.

Συγκεκριμένα, ο κινητήρας αποδίδει 54 ίππους στις 8.500 στροφές ανά λεπτό, καθώς και 52Nm ροπής στις 6.000 στροφές ανά λεπτό. Σύμφωνα με τη CFMoto, η απόδοση αυτή μεταφράζεται σε 30% περισσότερη ισχύ σε σύγκριση με το σύνολο που συναντάμε στο 450MT.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν τα μοντέλα αυτά θα κυκλοφορήσουν στην Ευρώπη ως κατηγορία διπλωμάτων Α2, με ιπποδύναμη 47 ίππων, ή με την πλήρη ισχύ των 54 ίππων. Το πιθανότερο σενάριο, όπως αναφέρεται, είναι να υπάρξουν δύο διαφορετικές εκδόσεις για την ευρωπαϊκή αγορά.

Διαφορές στον προσανατολισμό των μοντέλων

Παρά την κοινή ονομασία και την συντριπτική πλειονότητα των μηχανικών μερών, τα 550MT και 550MT-X έχουν διαφορετικό σχεδιασμό και στόχευση. Το μοντέλο 550MT έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για ασφάλτινες διαδρομές, προσφέροντας άνεση και επιδόσεις στην άσφαλτο.

Αντιθέτως, το 550MT-X είναι προσανατολισμένο στην εκτός δρόμου περιπέτεια. Διαθέτει πλαίσιο και αναρτήσεις ειδικά μελετημένα για αυτή τη χρήση, επιτρέποντας την αντιμετώπιση πιο απαιτητικών εδαφών.

Το βάρος του 550MT-X (χωρίς υγρά) ανέρχεται στα 172 κιλά, τιμή που είναι 3 κιλά χαμηλότερη από αυτή του 450MT. Αυτό το χαρακτηριστικό συμβάλλει στην ευελιξία του, ιδιαίτερα κατά την εκτός δρόμου οδήγηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του 550MT-X για εκτός δρόμου χρήση

Το 550MT-X, λόγω της εστίασής του στην εκτός δρόμου χρήση, είναι εξοπλισμένο με τροχό 21 ιντσών μπροστά και 18 ιντσών πίσω. Αυτή η διάταξη είναι ιδανική για την αντιμετώπιση ανώμαλων εδαφών και την καλύτερη πρόσφυση.

Οι αναρτήσεις του είναι πλήρως ρυθμιζόμενες και προέρχονται από την εταιρεία KYB. Προσφέρουν διαδρομή 230mm εμπρός και 220mm πίσω, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη απορρόφηση κραδασμών σε δύσκολες συνθήκες.

Επιπλέον, η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 250mm, παρέχοντας επαρκές περιθώριο για την προσπέλαση εμποδίων. Η σχεδίαση του πλαισίου και των πλαστικών μερών παραμένει σχετικά συμπαγής, με στενό κεντρικό τμήμα και ενιαία σέλα. Αυτά τα στοιχεία έχουν μελετηθεί ώστε να διευκολύνουν την κίνηση του αναβάτη όταν οδηγεί όρθιος, κάτι που είναι καθοριστικής σημασίας στην εκτός δρόμου οδήγηση.

Προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα και συνδεσιμότητα

Και οι δύο μοτοσικλέτες διαθέτουν κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων με σύστημα quickshifter. Το 550MT-X εισάγει επιπλέον ένα ηλεκτρονικό σύστημα συμπλέκτη, ενισχύοντας την οδηγική εμπειρία και την ευκολία χρήσης.

Στον τομέα των ηλεκτρονικών, το 550MT-X περιλαμβάνει επιλέξιμα προγράμματα λειτουργίας (power modes). Επίσης, διαθέτει μια ειδική ρύθμιση για εκτός δρόμου χρήση (Off-Road). Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στον αναβάτη να απενεργοποιήσει το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (traction control) και το ABS στον πίσω τροχό, προσφέροντας μεγαλύτερο έλεγχο σε απαιτητικά εδάφη.

Ένα σύστημα αμφίδρομου quickshifter περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό του 550MT-X. Ο πίνακας οργάνων διαθέτει μια μεγάλη, κάθετα τοποθετημένη οθόνη 6,2 ιντσών, η οποία προσφέρει δυνατότητες συνδεσιμότητας μέσω του συστήματος MotoPlay της CFMoto.

Με πληροφορίες από: Gazzetta