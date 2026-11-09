«Ο οβολός»: ο Πάνος Βλάχος πρωταγωνιστεί στη νέα κινηματογραφική ταινία του Κώστα Χαραλάμπους

Η νέα κινηματογραφική ταινία του Κώστα Χαραλάμπους, με τίτλο «Ο οβολός», έκανε την ελληνική της πρεμιέρα χθες, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη. Πρωταγωνιστής είναι ο Πάνος Βλάχος, ο οποίος ηγείται ενός λαμπερού καστ ηθοποιών. Η ταινία αποτελεί ένα σύγχρονο σχόλιο στην κρίση και θέτει ένα ηθικό δίλημμα που αφορά την ιδιοκτησία των κερδών ενός Τζόκερ, όταν πέντε απολυμένοι συνάδελφοι βρίσκονται μπροστά σε έξι αριθμούς που αλλάζουν τις ζωές τους για πάντα.

Η υπόθεση της ταινίας και το κεντρικό δίλημμα

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται πέντε συνάδελφοι που έχουν απολυθεί και οι οποίοι κερδίζουν το Τζόκερ. Οι έξι αριθμοί που προκύπτουν από την κλήρωση μεταμορφώνουν τις ζωές τους, δημιουργώντας ωστόσο ένα μείζον ερώτημα: πρόκειται για τύχη ή κατάρα; Το βασικό ηθικό δίλημμα που ανακύπτει και απασχολεί την πλοκή είναι σε ποιον ανήκουν τα κέρδη ενός Τζόκερ. Το ερώτημα τίθεται αν τα κέρδη ανήκουν σε εκείνον που δίνει τα νούμερα ή σε εκείνον που καταθέτει το δελτίο.

Ο σκηνοθέτης Κώστας Χαραλάμπους, μετά τη μεταφορά του διάσημου μυθιστορήματος «Καπετάν Μιχάλης» του Νίκου Καζαντζάκη στη μεγάλη οθόνη, επιστρέφει με μια νέα δημιουργία που εστιάζει σε ένα σύγχρονο κοινωνικό σχόλιο. Η ταινία «Ο οβολός» πραγματεύεται ένα ηθικό δίλημμα που, σύμφωνα με τον ίδιο, μας αφορά όλους.

Η πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη και η πανελλαδική κυκλοφορία

Η ελληνική πρεμιέρα της ταινίας «Ο οβολός» πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η προβολή εντάχθηκε στα πλαίσια του 67ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου παρουσιάστηκε ως Ειδική Προβολή, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού και των κριτικών.

Μετά την επίσημη παρουσίασή της στο φεστιβάλ, η ταινία θα είναι διαθέσιμη για το ευρύ κοινό. Συγκεκριμένα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την ταινία στις κινηματογραφικές αίθουσες πανελλαδικά, καθώς η κυκλοφορία της έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου.

Το λαμπερό καστ των ηθοποιών

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Πάνος Βλάχος, ο οποίος πλαισιώνεται από ένα σύνολο καταξιωμένων ηθοποιών, δημιουργώντας ένα ισχυρό ερμηνευτικό σύνολο. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Κωνσταντίνος Μπιμπής, Βάλια Παπακωνσταντίνου, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Έφη Γούση και Μαρία Οικονόμου, οι οποίοι υποδύονται τους κεντρικούς ρόλους.

Το καστ συμπληρώνουν οι Κώστας Αρζόγλου, Λεωνίδας Κακούρης, Στεφανία Γουλιώτη, Γιώργης Τσουρής, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Αλέξανδρος Ιωαννίδης, Χρήστος Κάλοου και Γιώργος Γαρνάβος. Η παρουσία τόσων γνωστών ονομάτων αναμένεται να προσδώσει στην ταινία ένα σημαντικό βάθος και να προσελκύσει το ενδιαφέρον των θεατών.

Το σχόλιο του σκηνοθέτη για την «κοινοτοπία του κακού»

Ο σκηνοθέτης Κώστας Χαραλάμπους, αναφερόμενος στην ταινία του, εξήγησε τη φιλοσοφία πίσω από την ιστορία. Όπως δήλωσε, «το Κακό δεν είναι πάντα θορυβώδες και φανερό. Συχνά είναι σιωπηλό, ύπουλο, εκδηλώνεται ως αδιαφορία, ως ηθική τύφλωση απέναντι στον πόνο του άλλου, ως άρνηση της ενσυναίσθησης». Τόνισε επίσης ότι το κακό μπορεί να εκφραστεί ως παθητική αποδοχή της αδικίας, ως άρνηση ανάληψης ευθύνης και ως εκλογίκευση της σκληρότητας.

Ο κ. Χαραλάμπους παρέπεμψε στην έννοια της «κοινοτοπίας του κακού», όπως την ανέδειξε η Χάννα Άρεντ, υπογραμμίζοντας την ικανότητά του να ενσωματώνεται στην καθημερινότητα και να γίνεται αποδεκτό ως μέρος της ανθρώπινης συνθήκης. Επισήμανε ότι σε εποχές κρίσης, η απάθεια στον πόνο του άλλου φτάνει στο αποκορύφωμά της. Αυτή η απάθεια, κατά τον σκηνοθέτη, αποτελεί γέννημα του Δυτικού Πολιτισμού, συντηρείται με την ανοχή της κοινωνίας και τροφοδοτείται από τις πολιτικές επιλογές.

Η Ελλάδα του 2014 στο κρεσέντο της οικονομικής κρίσης

Η ταινία «Ο οβολός» τοποθετείται χρονικά στην Ελλάδα του 2014, μια περίοδο που χαρακτηρίζεται ως το κρεσέντο της οικονομικής κρίσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο φόβος και η ανασφάλεια αποτελούν κυρίαρχα συναισθήματα που οδηγούν μια παρέα φίλων στα όριά τους, καθώς οι οικονομικές πιέσεις δοκιμάζουν τις αντοχές τους.

Η ιστορία εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον όπου οι οικονομικές συνθήκες δοκιμάζουν τις ανθρώπινες σχέσεις και τις ηθικές αξίες. Η ταινία αναδεικνύει τις βαθιές επιπτώσεις της κρίσης στην καθημερινότητα των πολιτών και στον τρόπο που αυτή μπορεί να επηρεάσει τις επιλογές και τις συμπεριφορές των ανθρώπων.

Με πληροφορίες από: Newsit