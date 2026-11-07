Η καρδιά του μοντελισμού χτυπά στο Περιστέρι: Σε εξέλιξη η 45η Πανελλήνια Έκθεση

Η καρδιά του ελληνικού μοντελισμού χτυπά αυτές τις ημέρες στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, καθώς η IPMS Hellas (Ένωση Μοντελιστών Ελλάδος) διοργανώνει την 45η Ετήσια Έκθεση – Διαγωνισμό της. Η εκδήλωση ξεκίνησε χθες, 6 Νοεμβρίου 2026, και θα διαρκέσει για τρεις ολόκληρες ημέρες, έως και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026. Πρόκειται για το κορυφαίο μοντελιστικό γεγονός της χρονιάς στη χώρα μας, έναν θεσμό που συγκεντρώνει εκατοντάδες εκθέτες και κοινό κάθε ηλικίας.

Το κορυφαίο μοντελιστικό γεγονός

Ο πρόεδρος του ΔΣ της IPMS Ελλάδος, Παύλος Τσέκας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή στην έκθεση. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι προεγγραφές έχουν ξεπεράσει τις 1.000, γεγονός που υπογραμμίζει το μεγάλο ενδιαφέρον για τον στατικό μοντελισμό.

Σύμφωνα με τον κ. Τσέκα, όλες οι κατηγορίες εκθεμάτων καλύπτονται με σημαντική ποικιλία, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εικόνα του χόμπι. Η έκθεση αποτελεί έναν θεσμό που εδώ και δεκαετίες μαγεύει το κοινό κάθε ηλικίας με τη μαγεία της μικρογραφίας.

Τι είναι ο στατικός μοντελισμός

Ο στατικός μοντελισμός, γνωστός και ως πλαστικομοντελισμός, χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο δημιουργικά, λεπτομερή και ανταποδοτικά χόμπι παγκοσμίως. Συνδυάζει την ιστορική έρευνα, τη χειροτεχνία, τη μηχανική και την καλλιτεχνική έκφραση, προσφέροντας αμέτρητες ώρες συγκέντρωσης και χαλάρωσης.

Μέσω αυτού του χόμπι, οι λάτρεις του μοντελισμού μπορούν να δημιουργήσουν πιστά αντίγραφα υπό κλίμακα. Οι κλίμακες αυτές περιλαμβάνουν τις 1:24, 1:32, 1:35, 1:48, 1:72, 1:144, 1:200, 1:350. Τα μοντέλα που κατασκευάζονται μπορεί να είναι αεροπλάνα, πλοία, άρματα μάχης, αυτοκίνητα ή φιγούρες, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ή χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα.

Μια μορφή τρισδιάστατης τέχνης

Ο Παύλος Τσέκας τόνισε ότι ο στατικός μοντελισμός δεν είναι απλά η κατασκευή παιχνιδιών. «Μιλάμε για μια μορφή τρισδιάστατης δημιουργίας, τρισδιάστατης τέχνης», σημείωσε. Πρόκειται για τη μεταφορά της πραγματικότητας ή της φαντασίας σε μινιατούρες υπό κλίμακα, απαιτώντας ιδιαίτερη προσήλωση και δεξιότητες.

Για να επιτευχθεί το ιδανικό τελικό αποτέλεσμα, απαιτείται η απόκτηση εμπειρίας. Ο κ. Τσέκας εξήγησε ότι χρειάζεται επιμονή, διάβασμα και ιστορική γνώση, καθώς και αφιέρωση αρκετών ωρών από τον ελεύθερο χρόνο του μοντελιστή, προκειμένου να αποδοθεί η ρεαλιστικότητα του εκθέματος που αναπαρίσταται.

Απαιτήσεις και ιστορική γνώση

Η ακρίβεια στην αναπαράσταση ενός ιστορικού εκθέματος αποτελεί κεντρικό στοιχείο του στατικού μοντελισμού. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της IPMS Ελλάδος, εάν κάποιος επιθυμεί να κατασκευάσει ένα αεροπλάνο, θα πρέπει να έχει αφιερώσει χρόνο στη μελέτη της δράσης του συγκεκριμένου αεροσκάφους.

Η ιστορική γνώση είναι καθοριστική για την επιτυχή απόδοση όχι μόνο της παραλλαγής και των διακριτικών του μοντέλου, αλλά και των φθορών που αυτό ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του. Αυτή η προσήλωση στη λεπτομέρεια αναδεικνύει την πολυπλοκότητα και το βάθος του χόμπι.

Το μέλλον του χόμπι

Σχετικά με το ενδιαφέρον των νεότερων γενεών για τον στατικό μοντελισμό, ο Παύλος Τσέκας παραδέχτηκε ότι υπάρχει ένα περιορισμένο, αλλά υπαρκτό, ενδιαφέρον από μικρά παιδιά. Η IPMS Hellas, όπως δήλωσε, είναι παρούσα για να συντηρήσει και να ενισχύσει αυτό το ενδιαφέρον.

Η Ένωση Μοντελιστών Ελλάδος συνεχίζει το έργο της, διατηρώντας ζωντανό ένα χόμπι που συνδυάζει τη δημιουργικότητα, την ιστορική ακρίβεια και την καλλιτεχνική έκφραση, προσελκύοντας νέους λάτρεις και διασφαλίζοντας τη συνέχεια του θεσμού.

Με πληροφορίες από: Topontiki