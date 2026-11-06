Το ντεμπούτο του Τζον Κόντσαρ με τη φανέλα του Ολυμπιακού

Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ, Τζον Κόντσαρ, πραγματοποίησε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, στην αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι Πειραιώτες φιλοξένησαν τον Ερυθρό Αστέρα στην Αθήνα, στην Sunel Arena, όπου γνώρισαν την ήττα με τελικό σκορ 62-57. Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα για την ομάδα του, ο Κόντσαρ πήρε χρόνο συμμετοχής και συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό.

Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τα ερυθρόλευκα

Ο Τζον Κόντσαρ, ο οποίος είχε συμπεριληφθεί στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού και στον προηγούμενο αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο, έκανε τελικά την πρώτη του εμφάνιση στο παρκέ απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Αυτή η αναμέτρηση αποτέλεσε την ευκαιρία για τον Αμερικανό παίκτη να αγωνιστεί για πρώτη φορά με την ερυθρόλευκη φανέλα σε επίσημο παιχνίδι της EuroLeague.

Το παιχνίδι διεξήχθη στην έδρα του Ολυμπιακού, στην Sunel Arena της Αθήνας, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν για την ανατροπή, αλλά δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των αντιπάλων τους, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 62-57 υπέρ του Ερυθρού Αστέρα.

Η αγωνιστική παρουσία και τα στατιστικά του

Κατά τη διάρκεια του ντεμπούτου του, ο Τζον Κόντσαρ παρέμεινε στο παρκέ για 20 λεπτά, προσπαθώντας να προσαρμοστεί στο αγωνιστικό πλάνο και να ενσωματωθεί στο σύνολο του Ολυμπιακού. Αν και δεν κατάφερε να συνδεθεί με το καλάθι, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση χωρίς πόντους και με 0/4 προσπάθειες από τη γραμμή των τριών πόντων, η παρουσία του ήταν αισθητή σε άλλους τομείς του παιχνιδιού.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ κατέγραψε 3 ριμπάουντ, συμβάλλοντας στην προσπάθεια της ομάδας κάτω από τα καλάθια. Επιπλέον, μοίρασε 2 ασίστ στους συμπαίκτες του, δείχνοντας την ικανότητά του στη δημιουργία φάσεων. Στα αμυντικά του καθήκοντα, ο Κόντσαρ πραγματοποίησε 2 μπλοκ, ενώ σημείωσε και 1 λάθος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του.

Η θετική αμυντική συνεισφορά

Ένα από τα πιο θετικά στοιχεία της εμφάνισης του Τζον Κόντσαρ ήταν η συνεισφορά του στην άμυνα. Παρά την απουσία σκοραρίσματος, ο παίκτης χαρακτηρίστηκε ως πάρα πολύ θετικός σε αυτόν τον τομέα, προσφέροντας σημαντική βοήθεια στην ομάδα του Ολυμπιακού. Η αμυντική του προσήλωση και αποτελεσματικότητα ήταν εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια των 20 λεπτών που αγωνίστηκε.

Η επιλογή του προπονητή Γιώργου Μπαρτζώκα να χρησιμοποιήσει τον Κόντσαρ στο ντεμπούτο του, οφειλόταν εν μέρει στο περιορισμένο rotation της ομάδας. Ο Ολυμπιακός αντιμετώπιζε σημαντικές απουσίες, καθώς ο Γιαν Μοντέρο ήταν εκτός αγώνα λόγω σοβαρού τραυματισμού, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ βρισκόταν εκτός δράσης για αρκετές αγωνιστικές, λόγω τιμωρίας που του είχε επιβάλει η ΚΑΕ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Έλληνας τεχνικός αποφάσισε να δώσει χρόνο συμμετοχής στο νέο μεταγραφικό απόκτημα.

Το ρεκόρ του Ολυμπιακού μετά την ήττα

Η ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα είχε άμεσο αντίκτυπο στο βαθμολογικό πίνακα της EuroLeague για τον Ολυμπιακό. Μετά το πέρας της 10ης αγωνιστικής, το ρεκόρ των «ερυθρόλευκων» διαμορφώθηκε σε 7 νίκες και 3 ήττες. Αυτό το αποτέλεσμα «έριξε» την ομάδα στον βαθμολογικό πίνακα του θεσμού, καθώς δεν κατάφερε να προσθέσει μία ακόμη νίκη στο ενεργητικό της.

Παρά τη μεγάλη προσπάθεια για ανατροπή που κατέβαλαν οι Πειραιώτες, ιδίως προς το τέλος της αναμέτρησης, δεν μπόρεσαν να ανατρέψουν το εις βάρος τους σκορ. Ο αγώνας στην Sunel Arena ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα να φεύγει νικήτρια από την Αθήνα, αφήνοντας τον Ολυμπιακό με την τρίτη του ήττα στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko