Η Ντουμπάι επικράτησε της Βίρτους στη Μπολόνια με επιθετικό πλουραλισμό

Η ομάδα της Ντουμπάι έκανε επίδειξη δύναμης, επικρατώντας της Βίρτους στη Μπολόνια με σκορ 93-75, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι φιλοξενούμενοι αγωνίστηκαν με το πόδι στο γκάζι από την αρχή, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους απέναντι στην ιταλική ομάδα. Βασικό «όπλο» τους αποτέλεσε η επιθετική «πολυφωνία», η οποία τους οδήγησε σε μια σημαντική νίκη.

Η κυριαρχία της Ντουμπάι από την αρχή

Η Ντουμπάι δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στη Βίρτους από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Επέβαλε τον ρυθμό της και προηγήθηκε με 17-21 στο τέλος της πρώτης περιόδου. Ο προπονητής της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Τσάβι Πασκουάλ, αξιοποίησε τις περισσότερες λύσεις που είχε στη διάθεσή του, εφαρμόζοντας πίεση στην άμυνα και παιχνίδι κοντά στο καλάθι.

Με τους Μφιοντού Καμπενγκέλε και Τόρνικε Σενγκέλια να δίνουν σκορ από το ζωγραφιστό, η Ντουμπάι κατάφερε να πάρει μια σημαντική διαφορά. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, το σκορ ήταν 34-48, με τη Βίρτους του Άλεξ Μουμπρού να προσπαθεί να μειώσει. Ωστόσο, οι λύσεις από τους Ντιαρά και Μουρ δεν ήταν αρκετές για να «ροκανίσουν» τη διαφορά.

Επιθετική πολυφωνία και καθοριστικοί παίκτες

Η νίκη της Ντουμπάι χαρακτηρίστηκε από τον πλουραλισμό στην επίθεση, καθώς πέντε παίκτες της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Μφιοντού Καμπενγκέλε ξεχώρισε με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Μακίνλει Ράιτ πρόσθεσε επίσης 16 πόντους. Ο Τόρνικε Σενγκέλια συνέβαλε με 14 πόντους και 4 ασίστ, ο Ντουέιν Μπέικον με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, και ο Έλι Οκόμπο με 10 πόντους.

Ο Ντζάναν Μούσα τελείωσε τον αγώνα με 8 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 18:57 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στο PIR. Από την αναμέτρηση απουσίασε ο Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση.

Η αδυναμία αντίδρασης της Βίρτους

Για την ιταλική ομάδα, ο Αλιού Ντιαρά ήταν ο κορυφαίος, σημειώνοντας 19 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 19:08 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 30 βαθμούς στο PIR. Ο Μουρ πρόσθεσε 15 πόντους και ο Φρέζιερ άλλους 12 πόντους. Παρά τις προσπάθειες αυτών των παικτών, οι λύσεις της Βίρτους δεν έφταναν για να ανατρέψουν την κατάσταση.

Ο Ντέρικ Άλστον είχε μια δύσκολη βραδιά, μένοντας στους 2 πόντους με 1/7 σουτ σε 16:54 λεπτά, σημειώνοντας αρνητικό PIR με -2. Η Βίρτους προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά με τους Άλστον και Έντουαρντς, αλλά η Ντουμπάι κράτησε τον ρυθμό της. Ακόμα και όταν ο Χάκετ φώναξε παρών, η διαφορά δεν μειώθηκε σημαντικά.

Η διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος

Η Ντουμπάι συνέχισε να πιέζει και στο τρίτο δεκάλεπτο, με το επιμέρους σκορ να είναι 19-28. Αυτό της επέτρεψε να εκτοξεύσει τη διαφορά στο +23 (53-76) στο 30ό λεπτό της αναμέτρησης. Αυτή η μεγάλη διαφορά έδωσε στην ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ την ασφάλεια που χρειαζόταν μέχρι το τέλος του αγώνα.

Το προσωπικό κρεσέντο του Φρέιζερ στην αρχή του τελευταίου δεκαλέπτου έφερε τη Βίρτους να μειώνει προσωρινά σε 59-76. Ωστόσο, οι Καμπενγκέλε και Ράιτ διατήρησαν την Ντουμπάι σε διψήφια διαφορά. Ένα τρίποντο του Οκόμπο σε κρίσιμο σημείο έφερε την Ντουμπάι σε θέση ισχύος (70-85 στο 36'). Μέχρι το φινάλε του αγώνα, η κατάσταση δεν άλλαξε, με την Ντουμπάι να επικρατεί με το τελικό 75-93.

Το ρεκόρ των ομάδων στη Euroleague

Με αυτή τη νίκη, η Ντουμπάι έχει πλέον ρεκόρ 7 νικών και 3 ηττών στην Euroleague. Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συνεχίζει νικηφόρα την πορεία της στη διοργάνωση, δείχνοντας σταθερότητα και αποτελεσματικότητα.

Από την άλλη πλευρά, η Βίρτους υποχώρησε στον απολογισμό των 4 νικών και 6 ηττών. Παρά τις προσπάθειες των παικτών της, η ιταλική ομάδα δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα της και γνώρισε την ήττα από μια ανώτερη και πιο ποιοτική ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko