Προφυλακίστηκαν τρεις υπάλληλοι της Πολεοδομίας Κατερίνης για υπόθεση «γρηγορόσημων»

Τρεις υπάλληλοι της Πολεοδομίας Κατερίνης κρίθηκαν προφυλακιστέοι, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας. Πρόκειται για τον διευθυντή της υπηρεσίας, έναν προϊστάμενο τμήματος και μία υπάλληλο, για τους οποίους ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση. Η υπόθεση αφορά ένα φερόμενο κύκλωμα που φέρεται να εισέπραττε «γρηγορόσημα» για την έκδοση οικοδομικών αδειών και την ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης και οι κατηγορίες

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Η έρευνα κατέγραψε συνολικά 151 περιπτώσεις φερόμενων αξιόποινων πράξεων. Σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η Ελληνική Αστυνομία, η δικογραφία περιγράφει ένα φερόμενο σύστημα παράνομων οικονομικών συναλλαγών που συνδεόταν με πολεοδομικές διαδικασίες.

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να ζητούσαν ή να εισέπρατταν χρηματικά και άλλα ανταλλάγματα για την έκδοση οικοδομικών αδειών και την επίσπευση της διεκπεραίωσης υποθέσεων.

Οι απολογίες των προφυλακιστέων

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις πράξεις που τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν καμία εμπλοκή σε παράνομες οικονομικές συναλλαγές. Ο διευθυντής της Πολεοδομίας φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν έλαβε ποτέ χρήματα ως αντάλλαγμα για την έκδοση παράνομης διοικητικής πράξης. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ιδιωτικές επαγγελματικές εργασίες που αφορούσαν στατικές μελέτες, τονίζοντας ότι αυτές δεν σχετίζονταν με την υπηρεσιακή του ιδιότητα.

Από την πλευρά του, ο προϊστάμενος τμήματος φέρεται να υποστήριξε ότι τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στη δικογραφία δεν συνδέονται με παράνομες εξυπηρετήσεις. «Τα χρήματα που ακούγονται αφορούσαν ιδιωτικές δουλειές της κόρης μου», φέρεται να ανέφερε κατά την απολογία του. Η τρίτη κατηγορούμενη, υπάλληλος της υπηρεσίας, αρνήθηκε επίσης ότι εισέπραξε χρήματα για την παροχή εξυπηρετήσεων. Υποστήριξε ότι οι αμοιβές που εξετάζονται προέρχονταν από ιδιωτική επαγγελματική δραστηριότητα την οποία ασκούσε παράλληλα με τα υπηρεσιακά της καθήκοντα, χωρίς να επηρεάζεται η άσκησή τους.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι

Αντίθετα με τους τρεις προφυλακιστέους, οι υπόλοιποι οκτώ κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται επτά ιδιώτες μηχανικοί και ένας συμβασιούχος υπάλληλος. Κατά περίπτωση, επιβλήθηκε και η καταβολή χρηματικών εγγυήσεων.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr