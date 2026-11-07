Το Ιράν δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει την ανοικοδόμηση αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή

Ο στρατός του Ιράν έχει διαμηνύσει με σαφήνεια την πρόθεσή του να εμποδίσει οποιαδήποτε προσπάθεια ανοικοδόμησης των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων που βρίσκονται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες και σοβαρές ζημιές στις στρατιωτικές τους υποδομές, καθιστώντας τις βάσεις μη λειτουργικές για επιχειρησιακές αποστολές.

Η δήλωση του ιρανικού στρατού

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, ταξίαρχος Μοχάμεντ Ακραμίνια, έκανε τις σχετικές δηλώσεις, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της χώρας του. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν δεν πρόκειται να επιτρέψει την ανοικοδόμηση αυτών που χαρακτήρισε «εχθρικές βάσεις» στην ευρύτερη περιοχή. Η δήλωση αυτή μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, αναδεικνύοντας την επίσημη στάση της Τεχεράνης απέναντι στην παρουσία των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Ο ταξίαρχος Ακραμίνια τόνισε τη σταθερή θέση του Ιράν, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ την ανοικοδόμηση των εχθρικών βάσεων στην περιοχή». Αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει την πολιτική της χώρας σχετικά με την ασφάλεια και την επιρροή ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στα εδάφη της Μέσης Ανατολής.

Εκτεταμένες ζημιές στις αμερικανικές υποδομές

Ο Μοχάμεντ Ακραμίνια ισχυρίστηκε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές στην περιοχή έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ότι περισσότερες από 228 τοποθεσίες και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή έχουν πληγεί σοβαρά ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Αυτές οι ζημιές, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν επηρεάσει σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα των αμερικανικών δυνάμεων.

Οι ισχυρισμοί του εκπροσώπου του ιρανικού στρατού υποδηλώνουν ότι οι βάσεις των ΗΠΑ δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργούν με την πλήρη δυναμική τους. Η έκταση των ζημιών, όπως περιγράφεται, έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου η υποστήριξη επιχειρησιακών αποστολών καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη ή αδύνατη από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

Επιχειρησιακές δυσκολίες και προμήθειες

Ο ταξίαρχος Ακραμίνια προχώρησε περαιτέρω, υποστηρίζοντας ότι καμία αμερικανική βάση στην περιοχή δεν μπορεί πλέον να εκτελέσει επιχειρησιακές αποστολές. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στην εκτέλεση των στρατιωτικών τους δραστηριοτήτων.

Ως συνέπεια αυτών των ζημιών και των επιχειρησιακών δυσκολιών, ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι πλέον αναγκασμένες να μεταφέρουν καύσιμα για τα πλοία τους, καθώς και προμήθειες για το προσωπικό τους, από χώρες που βρίσκονται εκτός της περιοχής της Μέσης Ανατολής. Αυτή η ανάγκη για εξωτερική υποστήριξη υπογραμμίζει την έκταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αμερικανικές βάσεις, όπως τα παρουσίασε η Τεχεράνη.

Η ξεκάθαρη θέση της Τεχεράνης

Η στάση του Ιράν απέναντι στην παρουσία των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή είναι ξεκάθαρη και αμετάβλητη, όπως διατυπώθηκε από τον ταξίαρχο Μοχάμεντ Ακραμίνια. Η Τεχεράνη θεωρεί τις αμερικανικές βάσεις ως «εχθρικές» και δηλώνει ρητά την πρόθεσή της να μην επιτρέψει την αποκατάσταση ή την ενίσχυση της λειτουργικότητάς τους.

Αυτή η δήλωση αποτελεί μια ισχυρή προειδοποίηση και υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα του Ιράν να διαφυλάξει αυτό που θεωρεί εθνικά του συμφέροντα και την ασφάλεια της περιοχής, όπως την αντιλαμβάνεται. Η θέση αυτή προστίθεται στις ευρύτερες γεωπολιτικές εντάσεις που επικρατούν στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην αμφισβήτηση της δυτικής στρατιωτικής παρουσίας.

Με πληροφορίες από: Enikos