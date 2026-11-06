Οι «Απόντες» επιστρέφουν για πέμπτη φορά στη σκηνή του θεάτρου Αργώ

Το πρωτότυπο project προφορικής αφήγησης «Οι Απόντες» του Βασίλη Κατσικονούρη επιστρέφει για πέμπτη φορά στη σκηνή, προσκαλώντας το θεατρικό κοινό σε μια νέα συνάντηση. Οι παραστάσεις φιλοξενούνται αυτή τη φορά στο θέατρο Αργώ, κάθε Πέμπτη, με τη σειρά των εμφανίσεων να διαρκεί έως τις 3 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για ένα έργο που έχει ήδη γνωρίσει θερμή υποδοχή σε τέσσερις προηγούμενους κύκλους παραστάσεων.

Η κεντρική ιδέα και η απώλεια

Στο επίκεντρο των «Απόντων» βρίσκεται το ερώτημα του τι σημαίνει να θυμάται κανείς κάποιον που δεν είναι πια παρών. Η παράσταση εξερευνά τι συμβαίνει όταν μια προσωπική μνήμη αφήνεται να ειπωθεί ελεύθερα, χωρίς την ασφάλεια ενός γραπτού κειμένου ή της προκαθορισμένης λέξης. Επί σκηνής δεν βρίσκονται επαγγελματίες ηθοποιοί, αλλά απλοί, καθημερινοί άνθρωποι, οι οποίοι αφηγούνται τις δικές τους ιστορίες απώλειας.

Οι αφηγήσεις αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα απουσιών, όπως αυτές που προκαλούνται από τον θάνατο, τον χωρισμό ή την ξενιτιά. Επιπλέον, περιλαμβάνουν την απώλεια μιας αίσθησης ή μιας εμπειρίας που μπορεί να έχει χαθεί για πάντα. Οι αφηγητές καλούνται να μιλήσουν από μνήμης, παρουσιάζοντας ό,τι και όπως το θυμούνται, καθιστώντας έτσι κάθε ιστορία μοναδική σε κάθε βραδιά.

Ένα project που εξελίσσεται

Το πρωτότυπο αυτό project προφορικής αφήγησης συνεχίζει να εξελίσσεται με κάθε νέα παρουσίασή του, φιλοξενώντας διαρκώς νέες ιστορίες και πρόσωπα. Ο Βασίλης Κατσικονούρης, ο συγγραφέας του έργου, εκτιμάται ιδιαίτερα για τη δουλειά του και βρίσκεται και ο ίδιος επί σκηνής, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του ενορχηστρωτή των αφηγήσεων.

Μέσω αυτής της πρωτότυπης προσέγγισης, ο Βασίλης Κατσικονούρης επιδιώκει να ανιχνεύσει την προφορική ρίζα του θεάτρου. Στόχος του είναι να αναδείξει τη στιγμή εκείνη κατά την οποία η ιστορία γεννιέται μέσα από τη φωνή, τη μνήμη και την ίδια την παρουσία του αφηγητή. Οι «Απόντες» λειτουργούν ως μια ζωντανή σπουδή πάνω στην προφορικότητα και την αφήγηση, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία στο κοινό.

Οι αφηγητές ως «ραψωδοί»

Οι αφηγητές της παράστασης μετατρέπονται σε σύγχρονους «ραψωδούς» ενός καθημερινού, προσωπικού έπους, όπου ο κάθε θεατής μπορεί να αναγνωρίσει κομμάτια του εαυτού του και των δικών του εμπειριών. Η αφήγηση παραμένει ανοιχτή στο απρόβλεπτο, επιτρέποντας τη σιωπή, τη συγκίνηση ή ακόμα και τη λήθη να διαμορφώσουν την εξέλιξη της κάθε ιστορίας. Αυτή η προσέγγιση προσδίδει έναν αυθορμητισμό και μια αυθεντικότητα σε κάθε παράσταση.

Τη συνθήκη αυτή υποστηρίζουν μικρά θεατρικά στοιχεία, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ιδιαίτερου χώρου συνάντησης ανάμεσα στους αφηγητές και το κοινό. Στους αφηγητές περιλαμβάνονται οι Βαγγέλης Αυγέρης, Κωνσταντίνος Ζώης, Ειρήνη -Διαλεχτή Κουρομιχελάκη, Νίκος Μάκκας, Παναγιώτης Σουβλέλης, Ρομίνα Σπυράκη, Ειρήνη Γκλιάτη, καθώς και ο ίδιος ο Βασίλης Κατσικονούρης.

Συντελεστές και πληροφορίες

Την ιδέα και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Βασίλης Κατσικονούρης. Η φωνή της Δήμητρας Καραγεωργοπούλου ακούγεται καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης, ενώ βοηθός του συγγραφέα είναι η Ρομίνα Σπυράκη. Τους φωτισμούς έχει αναλάβει ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ενώ τον σχεδιασμό γραφιστικών και τη δημιουργία βίντεο επιμελήθηκε ο Θωμάς Παπάζογλου.

Για την ηχητική επεξεργασία και το studio, υπεύθυνος είναι ο Βαγγέλης Αυγέρης, ενώ το βίντεο προώθησης δημιουργήθηκε από τον Τζαννέτο Κομηνέα. Η συνολική διάρκεια της παράστασης ανέρχεται στα 90 λεπτά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια μέσω της πλατφόρμας more.com.

Με πληροφορίες από: Topontiki