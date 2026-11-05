Το jeep compass 4xe δοκιμάστηκε στις ακραίες συνθήκες του αρκτικού κύκλου

Το Jeep Compass 4xe δοκιμάστηκε με επιτυχία στις ακραίες καιρικές συνθήκες του Αρκτικού Κύκλου, συγκεκριμένα στο Arjeplog της Σουηδίας. Μέσα από ένα βίντεο, το μοντέλο επέδειξε την ικανότητά του να διαχειρίζεται το χιόνι και τις ολισθηρές επιφάνειες με σιγουριά, χάρη στην τετρακίνηση και τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης.

Η δοκιμασία στις παγωμένες εκτάσεις της σουηδίας

Στο Arjeplog της Σουηδίας, το Jeep Compass 4xe κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες που επικρατούν στον Αρκτικό Κύκλο. Το μοντέλο, όπως φάνηκε και στο σχετικό βίντεο, διαχειρίστηκε με σιγουριά το πυκνό χιόνι και τις ολισθηρές επιφάνειες, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία του σε αντίξοα περιβάλλοντα.

Η παρουσία τετρακίνησης, σε συνδυασμό με την ικανότητα να κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματική του απόδοση. Αυτές οι δυνατότητες επιτρέπουν στο όχημα να διατηρεί σταθερότητα και πρόσφυση ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες οδήγησης.

Η προηγμένη τεχνολογία 4xe και η ισχύς

Η καρδιά της απόδοσης του Jeep Compass 4xe βρίσκεται στην προηγμένη τεχνολογία 4xe, η οποία είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική διαχείριση της κατανομής της ροπής. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω δύο ξεχωριστών, ηλεκτρονικά ελεγχόμενων ηλεκτροκινητήρων, οι οποίοι συνεργάζονται για βέλτιστη απόδοση.

Συγκεκριμένα, ο εμπρός άξονας λαμβάνει ισχύ 157 kW και ροπή 345 Nm, ενώ ο πίσω άξονας αποδίδει 132 kW και ροπή 232 Nm. Η συνδυαστική απόδοση του συστήματος φτάνει τους 375 ίππους, προσφέροντας σημαντική δύναμη για την αντιμετώπιση κάθε εδάφους και συνθήκης.

Το σύστημα jeep selec-terrain στη λειτουργία snow

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που συνέβαλαν στην επιτυχημένη δοκιμασία του Compass 4xe είναι το σύστημα Jeep Selec-Terrain. Στη λειτουργία SNOW, το σύστημα αυτό προσαρμόζει μια σειρά παραμέτρων του οχήματος για να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή πρόσφυση και να αποτρέψει την ανεπιθύμητη ολίσθηση των τροχών σε χιονισμένες ή παγωμένες επιφάνειες.

Πιο αναλυτικά, το Selec-Terrain ρυθμίζει το σύστημα μετάδοσης, την απόκριση του γκαζιού και το σύστημα τετρακίνησης. Αυτές οι ρυθμίσεις γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιστοποιείται η συμπεριφορά του οχήματος, προσφέροντας στον οδηγό μεγαλύτερο έλεγχο και ασφάλεια κατά την οδήγηση σε δύσκολες συνθήκες.

Το σύστημα διαθέτει την ικανότητα να ανιχνεύει και να ελέγχει την ολίσθηση των τροχών σε πραγματικό χρόνο, προσαρμόζοντας τη ροπή ανάλογα με το δυναμικό φορτίο. Παράλληλα, αποσβένει τις ταλαντώσεις στο σύστημα μετάδοσης κίνησης και υποστηρίζει ενεργά τη λειτουργία των συστημάτων ABS και ESP, βελτιώνοντας σημαντικά την πρόσφυση και την ασφάλεια τόσο σε αντίξοες καιρικές συνθήκες όσο και σε ολισθηρές διαδρομές εκτός δρόμου.

Αυτονομία και επιλογές οδήγησης

Πέρα από τις εντυπωσιακές επιδόσεις του στο χιόνι, το νέο Compass 4xe προσφέρει και αξιόλογη αυτονομία, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 606 χιλιόμετρα. Αυτό το καθιστά ιδανικό για μακρινές διαδρομές, προσφέροντας την ευελιξία της ηλεκτρικής κίνησης σε συνδυασμό με την παραδοσιακή αυτονομία.

Εκτός από τη λειτουργία SNOW, ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε ακόμα τέσσερις διαφορετικές λειτουργίες οδήγησης, προσαρμόζοντας το όχημα στις εκάστοτε συνθήκες και προτιμήσεις. Αυτές οι λειτουργίες περιλαμβάνουν τις επιλογές AUTO, SPORT, SAND & MUD (Άμμος & Λάσπη), καθώς και την επιλογή 4WD LOCK, προσφέροντας πλήρη προσαρμοστικότητα σε κάθε οδόστρωμα και περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Newsit