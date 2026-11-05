Η Μιρέλα Πάχου παρουσιάζει τις «Τρεις Νότες και μια Ιστορία» στο θέατρο Μικρό Χορν

Η Μιρέλα Πάχου παρουσιάζει το πρώτο της θεατρικό έργο για παιδιά, με τίτλο «Τρεις Νότες και μια Ιστορία», στο θέατρο Μικρό Χορν. Η παράσταση αποτελεί μια μουσικοθεατρική δημιουργία, στην οποία η καλλιτέχνιδα έχει αναλάβει τη συγγραφή του κειμένου, τη σύνθεση της πρωτότυπης μουσικής και τους στίχους. Τη σκηνοθεσία της παράστασης έχει επιμεληθεί η Μαρία Εγγλεζάκη.

Η δημιουργική συμβολή της Μιρέλας Πάχου

Η Μιρέλα Πάχου βρίσκεται πίσω από τη συνολική δημιουργική σύλληψη του έργου «Τρεις Νότες και μια Ιστορία». Η ίδια υπογράφει το κείμενο που ζωντανεύει στη σκηνή, καθώς και την πρωτότυπη μουσική και τους στίχους που πλαισιώνουν τη μουσικοθεατρική αυτή παράσταση. Η συμμετοχή της είναι καθοριστική, καθώς συνθέτει όλα τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την ιστορία και την ατμόσφαιρα του έργου.

Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά και φέρει την προσωπική της σφραγίδα σε κάθε πτυχή της καλλιτεχνικής της έκφρασης. Η σκηνοθετική ματιά της Μαρίας Εγγλεζάκη αναδεικνύει το όραμα της δημιουργού, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη θεατρική εμπειρία για το νεανικό κοινό.

Το ταξίδι για τις χαμένες νότες

Η κεντρική ιδέα της ιστορίας περιστρέφεται γύρω από το ερώτημα αν μπορούν να χαθούν νότες, και αν η απώλειά τους θα γίνει αντιληπτή. Η Μιρέλα, ως πρωταγωνίστρια, είναι αυτή που αντιλαμβάνεται την απουσία των τριών χαμένων νοτών. Η αφετηρία της περιπέτειας σηματοδοτείται από την ξαφνική εμφάνιση ενός παράξενου κόκκινου ακορντεόν στη ζωή της.

Με αυτό το ακορντεόν ως σύντροφο, η Μιρέλα ξεκινά ένα ταξίδι αναζήτησης για να βρει τις τρεις νότες που έχουν χαθεί. Αυτή η αναζήτηση εξελίσσεται σε μια περιπέτεια γεμάτη μουσική, χιούμορ και απρόσμενες συναντήσεις, προσφέροντας στο κοινό μια συναρπαστική διαδρομή στον κόσμο της μουσικής και της ανακάλυψης.

Συναντήσεις που οδηγούν σε ανακαλύψεις

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, η Μιρέλα συναντά διάφορους ανθρώπους. Κάποιοι από αυτούς βιάζονται τόσο που δεν προλαβαίνουν να ακούσουν, ενώ άλλοι μιλούν συνεχώς χωρίς να δίνουν σημασία σε αυτά που ακούν. Υπάρχουν επίσης εκείνοι που φοβούνται μήπως κάνουν λάθος και διστάζουν να δοκιμάσουν, καθώς και άνθρωποι που επιλέγουν να κρατούν τη μουσική μόνο για τον εαυτό τους, αρνούμενοι να τη μοιραστούν.

Κάθε μία από αυτές τις συναντήσεις αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στην πορεία της Μιρέλας. Την φέρνει αντιμέτωπη με μια νέα ανακάλυψη, ωθώντας την λίγο πιο κοντά στην εύρεση αυτού που αναζητά. Παράλληλα, μέσα από αυτές τις αλληλεπιδράσεις, η Μιρέλα έρχεται πιο κοντά και στον ίδιο της τον εαυτό, σε μια διαδικασία αυτογνωσίας και εξέλιξης.

Το μήνυμα της παράστασης

Οι «Τρεις Νότες και μια Ιστορία» χρησιμοποιούν την πρωτότυπη μουσική, τα τραγούδια, την αφήγηση και την κίνηση για να αναδείξουν σημαντικές αξίες. Η παράσταση φωτίζει τη σημασία τού να ακούμε ουσιαστικά τους άλλους, να συνεργαζόμαστε αρμονικά και να βρίσκουμε το θάρρος να δοκιμάζουμε νέα πράγματα, ακόμη κι όταν υπάρχει ο φόβος του λάθους.

Πρόκειται για ένα έργο που υμνεί τη χαρά της ανακάλυψης και ενθαρρύνει το κάθε παιδί να βρει και να εκφράσει τη δική του, ξεχωριστή φωνή. Μέσα από την περιπέτεια της Μιρέλας, το κοινό καλείται να αναλογιστεί τη δύναμη της επικοινωνίας και της αυτοπεποίθησης.

Οι συντελεστές της παραγωγής

Πέρα από τη Μιρέλα Πάχου στο κείμενο, τη μουσική και τους στίχους, και τη Μαρία Εγγλεζάκη στη σκηνοθεσία, την ομάδα παραγωγής συμπληρώνουν και άλλοι σημαντικοί συντελεστές. Τη χορογραφική επιμέλεια της παράστασης έχει αναλάβει η Βάσια Γερασίμου, προσδίδοντας κίνηση και ρυθμό στην ιστορία.

Ο σχεδιασμός των προβολών και των σκηνικών είναι έργο της Λίλης Τσολακίδη, η οποία δημιουργεί το οπτικό περιβάλλον της παράστασης. Τέλος, ο σχεδιασμός των φωτισμών, που συμβάλλει καθοριστικά στην ατμόσφαιρα και την ανάδειξη των σκηνών, ανήκει στον Μανώλη Μπράτση.

Με πληροφορίες από: Topontiki