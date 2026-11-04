Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης νότια της Ιεράπετρας μετά τη βύθιση βάρκας με μετανάστες

Μια εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Χρυσής, η οποία βρίσκεται νότια της Ιεράπετρας. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά την πληροφορία ότι βυθίστηκε βάρκα που μετέφερε μετανάστες. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την κινητοποίηση σημαντικών δυνάμεων, καθώς οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων και τη διάσωση επιζώντων.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή παρουσιάζουν δυσκολίες, με ανέμους έντασης 5 έως 6 μποφόρ, γεγονός που καθιστά το έργο των διασωστών ιδιαίτερα απαιτητικό. Η επιχείρηση συντονίζεται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Η έναρξη της επιχείρησης

Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε έπειτα από τη δήλωση ενός μετανάστη, ο οποίος εντοπίστηκε στη νήσο Χρυσή. Ο εν λόγω μετανάστης ανέφερε ότι τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης, η λέμβος στην οποία επέβαινε μαζί με άλλους αλλοδαπούς, βυθίστηκε κοντά στο νησί.

Από τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων στη βάρκα που βυθίστηκε. Αυτό καθιστά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ακόμα πιο σύνθετη, καθώς οι ομάδες διάσωσης δεν έχουν σαφή εικόνα για τον συνολικό αριθμό των ατόμων που αναζητούνται.

Συντονισμός και δυνάμεις διάσωσης

Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή έχουν σπεύσει άμεσα δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία συμμετέχουν ενεργά στις εντατικές έρευνες. Παράλληλα, στις προσπάθειες εντοπισμού συνδράμουν και παραπλέοντα πλοία, τα οποία βρίσκονταν στην περιοχή και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για βοήθεια.

Επιπρόσθετα, ένα εναέριο μέσο της Frontex έχει ενταχθεί στην επιχείρηση, παρέχοντας υποστήριξη από αέρος για την καλύτερη κάλυψη της θαλάσσιας έκτασης και τον ταχύτερο εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων. Όλες οι δυνάμεις λειτουργούν υπό τον αυστηρό συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση της κατάστασης.

Οι δυσκολίες λόγω καιρού

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Χρυσής αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την ομαλή διεξαγωγή των ερευνών. Σύμφωνα με τις αναφορές, στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ, δημιουργώντας κυματισμό και μειώνοντας την ορατότητα.

Αυτές οι δυσμενείς συνθήκες δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό το έργο των διασωστών, τόσο των πληρωμάτων των σκαφών όσο και του εναέριου μέσου, καθώς επηρεάζουν την ικανότητα εντοπισμού και προσέγγισης πιθανών επιζώντων ή αγνοουμένων στη θάλασσα.

Η εξέλιξη των ερευνών

Μέχρι τις 17:30 περίπου, οι έρευνες βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο δεν υπήρχαν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πορεία τους. Η αβεβαιότητα παραμένει ως προς τον συνολικό αριθμό των επιβαινόντων στη βυθισμένη βάρκα.

Επίσης, δεν είχε αναφερθεί εάν έχουν εντοπιστεί άλλοι επιζώντες πέραν του μετανάστη που έδωσε την αρχική πληροφορία. Οι προσπάθειες των διασωστικών ομάδων συνεχίζονται αδιάκοπα, παρά τις προκλήσεις που θέτουν οι καιρικές συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Topontiki