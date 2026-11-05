«Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης»: 2ος χρόνος στην ΠΑΝΩ ΣΚΗΝΗ του Από Μηχανής Θεάτρου

Η θεατρική παράσταση «Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης», σε διασκευή και σκηνοθεσία του Γιάννη Νταλιάνη, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στην ΠΑΝΩ ΣΚΗΝΗ του Από Μηχανής Θεάτρου. Η παραγωγή, που πέρσι απέσπασε εγκωμιαστικές κριτικές από το αθηναϊκό κοινό, συνεχίζει τις παραστάσεις της από το Σάββατο 14 Νοεμβρίου. Η Ιώβη Φραγκάτου, πρωταγωνίστρια της παράστασης, τιμήθηκε με το “Βραβείο γυναικείας ερμηνείας” στα «Βραβεία Κριτικών Θεάτρου 2026».

Η επάνοδος και οι διακρίσεις

Η «Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης» είχε ενθουσιάσει το αθηναϊκό κοινό κατά την περσινή της παρουσίαση, συγκεντρώνοντας θετικές κριτικές για τη συνολική της προσέγγιση. Η παράσταση διακρίθηκε στα «Βραβεία Κριτικών Θεάτρου 2026», όπου η ερμηνεία της Ιώβης Φραγκάτου αναγνωρίστηκε με το “Βραβείο γυναικείας ερμηνείας”.

Οι παραστάσεις ξεκινούν εκ νέου το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, προσφέροντας την ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει αυτή τη σπουδαία εργασία πάνω στο έργο του Ντοστογιέφσκι. Η επάνοδος θα διαρκέσει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, στην ΠΑΝΩ ΣΚΗΝΗ του Από Μηχανής Θεάτρου.

Μια σπουδαία διασκευή του Ντοστογιέφσκι

Η θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία φέρει την υπογραφή του Γιάννη Νταλιάνη, ο οποίος έχει επιμεληθεί μια προσέγγιση που διατηρεί τη μεταφυσική ατμόσφαιρα του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι. Ταυτόχρονα, η παράσταση επιχειρεί να συνομιλήσει με το σήμερα, αναδεικνύοντας έναν κόσμο που εξακολουθεί να εγκλωβίζει, να απομονώνει και να τιμωρεί.

Μέσα από τη σκηνική μεταφορά, ο έρωτας παρουσιάζεται ως πράξη εξουσίας, η αγάπη μετατρέπεται σε εμμονή, ενώ η αναζήτηση της λύτρωσης οδηγεί σε αδιέξοδο. Οι ερμηνείες των ηθοποιών χαρακτηρίζονται ως συναρπαστικές, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του δραματικού βάθους του έργου.

Η ιστορία πίσω από την «Ήμερη»

Η πλοκή της παράστασης επικεντρώνεται σε έναν άντρα, ο οποίος, μετά από μια ανυπόστατη συκοφαντία, αποτραβιέται από την κοινωνία και ανοίγει ένα ενεχυροδανειστήριο. Μέσα στην ψυχρή του μοναξιά, συναντά μια νεαρή ορφανή κοπέλα, ένα πλάσμα που περιγράφεται ως αθώο και ανεξάρτητο, το οποίο παλεύει για την επιβίωσή του.

Ο άντρας της προτείνει να παντρευτούν, πρόταση που η κοπέλα αποδέχεται. Ωστόσο, ο γάμος τους εξελίσσεται σε έναν λαβύρινθο φόβου και αμοιβαίας αδυναμίας. Η σιωπή της γυναίκας γίνεται καθρέφτης της ενοχής του άντρα, οδηγώντας αναπόφευκτα στην πτώση.

Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το έργο αποκαλύπτει την εσωτερική σκέψη του άντρα: «…Για την αγάπη της ήμουνα σίγουρος από τότε. Αφού όποτε γύριζα σπίτι ριχνόταν σαν παιδί στην αγκαλιά μου! Άρα με αγαπούσε. Ή μάλλον ήθελε να με αγαπήσει. Προσπαθούσε. Ενώ εγώ ήμουν γι’ αυτήν ένα αίνιγμα. Κι’ αυτό ακριβώς ήταν το σχέδιο! Να αποτελώ γι’ αυτήν ένα αίνιγμα! Όχι για πάντα. Μέχρι να φτάσω τον στόχο μου. Τις 30.000 ρούβλια. Και τότε θα της έδειχνα όλη μου την αγάπη. Και μάλιστα με τόκο!…»

Η προσέγγιση του σκηνοθέτη

Ο Γιάννης Νταλιάνης, μιλώντας για τη διασκευή του, αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον του Ντοστογιέφσκι για τις συχνές αυτοκτονίες γυναικών και το όραμά του για τον σημαντικό ρόλο της γυναίκας και της νεολαίας στη μελλοντική κοινωνία. Στην πρωτότυπη «Ήμερη», ο Ντοστογιέφσκι επέλεξε μια «δραματικά δυνατή σιωπή» για τη γυναίκα, με τον άντρα να μονολογεί και να αυτοαναιρείται μέσα από τον παραλογισμό του.

Ο σκηνοθέτης αποφάσισε να δώσει λόγο και στη γυναίκα στη θεατρική διασκευή, με τον υπότιτλο «Η Ανατομία μιας Πτώσης». Στόχος του ήταν να διεκδικήσει η γυναίκα τη σκυτάλη της αφήγησης και να προσφέρει τις δικές της απαντήσεις στα ερωτήματα του συζύγου, απαντήσεις που ο ίδιος δεν άκουσε ποτέ. Παράλληλα, ο άντρας, μέσα στα λογικά ξεσπάσματα του ενοχικού του παραληρήματος, θα αγγίξει μεγάλες αλήθειες.

Συνεργασία και εορτασμός

Η παράσταση παρουσιάζεται σε συνεργασία με την 5η Εποχή. Αυτή η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο του εορτασμού των 20 χρόνων δημιουργικής καλλιτεχνικής παρουσίας της 5ης Εποχής, υπογραμμίζοντας τη μακρόχρονη πορεία και τη συνεισφορά της στα θεατρικά δρώμενα.

Με πληροφορίες από: Topontiki