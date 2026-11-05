Το Batpod του Μπάτμαν και το καπέλο του Ιντιάνα Τζόουνς βγαίνουν σε δημοπρασία

Η μηχανή «Batpod» του Μπάτμαν, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα οχήματα του κινηματογράφου, καθώς και το εμβληματικό καπέλο που φορούσε ο Ιντιάνα Τζόουνς, συγκαταλέγονται στα κινηματογραφικά αντικείμενα που πρόκειται να πωληθούν σε μια επερχόμενη δημοπρασία. Η διοργάνωση, η οποία αναμένεται να συγκεντρώσει συνολικά 10 εκατομμύρια αγγλικές λίρες, περιλαμβάνει περισσότερα από 1.400 κειμήλια από τον χώρο του θεάματος. Η χειμερινή δημοπρασία αναμνηστικών διοργανώνεται από την Propstore και προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε συλλέκτες και λάτρεις του κινηματογράφου.

Εμβληματικά οχήματα και στολές από τον κόσμο του Μπάτμαν

Ένα από τα κορυφαία αντικείμενα της δημοπρασίας είναι η μηχανή «Batpod», η οποία έκανε την εμφάνισή της σε δύο ταινίες του Σκοτεινού Ιππότη. Συγκεκριμένα, το όχημα χρησιμοποιήθηκε στις παραγωγές «Ο Σκοτεινός Ιππότης» του 2008 και «Ο Σκοτεινός Ιππότης: Η Επιστροφή» του 2012. Η εκτιμώμενη τιμή πώλησής της κυμαίνεται μεταξύ 450.000 και 900.000 λιρών, καθιστώντας την ένα από τα πιο ακριβά κομμάτια της συλλογής.

Παράλληλα, οι θαυμαστές του Μπάτμαν θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τη στολή που φορούσε ο ηθοποιός Κρίστιαν Μπέιλ στην ταινία «Batman Begins» του 2005. Η συγκεκριμένη στολή αναμένεται να πωληθεί έναντι ποσού που υπολογίζεται μεταξύ 125.000 και 250.000 λιρών, προσφέροντας ένα κομμάτι της ιστορίας του κινηματογραφικού ήρωα.

Τα κειμήλια του Ιντιάνα Τζόουνς

Από τον κόσμο του Ιντιάνα Τζόουνς, ξεχωρίζει το εμβληματικό καπέλο τύπου «φεντόρα», το οποίο φορούσε στην οθόνη ο κασκαντέρ του Χάρισον Φορντ, Βικ Άρμστρονγκ. Το καπέλο διατίθεται προς πώληση μαζί με ένα πουκάμισο που χρησιμοποιήθηκε σε επικίνδυνες σκηνές και προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Άρμστρονγκ. Και τα δύο αυτά αντικείμενα εμφανίζονται στην ταινία «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Ναός του Χαμένου Θησαυρού» του 1984.

Το πουκάμισο και το καπέλο εκτιμάται ότι θα αποφέρουν συνολικά από 400.000 έως 800.000 λίρες. Επιπλέον, ένα μαστίγιο μήκους περίπου 2,4 μέτρων, το οποίο χρησιμοποίησε ο Ιντιάνα Τζόουνς στην ίδια ταινία, διατίθεται επίσης προς πώληση. Η εκτιμώμενη τιμή για το μαστίγιο κυμαίνεται μεταξύ 200.000 και 400.000 λιρών, συμπληρώνοντας τη συλλογή των αντικειμένων του διάσημου αρχαιολόγου.

Αντικείμενα από το «Game of Thrones» και άλλα έργα

Η δημοπρασία δεν περιορίζεται μόνο σε ταινίες, αλλά περιλαμβάνει και αντικείμενα από δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές. Μεταξύ των προσφερόμενων κειμηλίων είναι το σπαθί «Longclaw» του Τζον Σνόου, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα όπλα από τη σειρά «Game of Thrones». Επίσης, θα διατεθεί προς πώληση και το αυγό του δράκου Ντρόγκον, το οποίο ανήκε στην Ντενέρις Ταργκάριεν, προσφέροντας στους θαυμαστές της σειράς την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα κομμάτι της φανταστικής τους ιστορίας.

Η ευρεία γκάμα των αντικειμένων, που ξεπερνά τα 1.400, καλύπτει διάφορες πτυχές της ιστορίας του θεάματος, από υπερήρωες και αρχαιολόγους μέχρι επικές φανταστικές αφηγήσεις. Κάθε κομμάτι φέρει τη δική του ιστορία και συνδέεται άμεσα με εμβληματικές στιγμές του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Πότε και πού θα διεξαχθεί η δημοπρασία

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 6 Δεκεμβρίου. Κατά την πρώτη ημέρα, στις 4 Δεκεμβρίου, θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφορών με φυσική παρουσία στον χώρο της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BAFTA) στο Λονδίνο. Παράλληλα, για όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν, θα παρέχονται επιλογές συμμετοχής από όλο τον κόσμο μέσω τηλεφώνου, διαδικτύου ή με την υποβολή προσφορών από απόσταση, εξασφαλίζοντας παγκόσμια πρόσβαση.

Πριν από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα αντικείμενα σε μια ειδική έκθεση. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 22 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο The Cumberland, επίσης στο Λονδίνο. Αυτή η προεπισκόπηση δίνει τη δυνατότητα στους θαυμαστές να εξετάσουν λεπτομερώς τα κειμήλια πριν αυτά διατεθούν προς πώληση.

Με πληροφορίες από: Newsit