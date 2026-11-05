Η ταινία «La Bola Negra» των Χαβιέρ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου

Το ισπανικό δράμα «La Bola Negra», των Χαβιέρ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι, γνωστοί και ως «Los Javis», αναδείχθηκε νικητής του Βραβείου Κοινού στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου. Η ταινία, η οποία έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντική αναγνώριση, αποτελεί την επίσημη υποψηφιότητα της Ισπανίας στην Κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας για τα επερχόμενα Όσκαρ. Επιπλέον, έχει σημειώσει αξιοσημείωτη εμπορική επιτυχία στην Ισπανία.

Η διάκριση στο Φεστιβάλ του Λονδίνου

Η ταινία «La Bola Negra» έλαβε το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου, μια διάκριση που έρχεται μετά από τις sold-out προβολές της στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου. Η επιτυχία αυτή την εντάσσει σε μια σειρά αξιόλογων έργων που έχουν τιμηθεί στο παρελθόν με το ίδιο βραβείο, όπως το «Hamnet» της Κλόι Ζάο το 2025, το «Four Mothers» το 2024 και το «Gassed Up» το 2023.

Οι σκηνοθέτες, Χαβιέρ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι, εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την αναγνώριση από το κοινό. Σε κοινή τους δήλωση ανέφεραν: «Είμαστε απόλυτα ενθουσιασμένοι που η ταινία “La Bola Negra” κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου. Ήταν πραγματική χαρά για εμάς που φέραμε την ταινία στο Λονδίνο τον Οκτώβριο και είμαστε απίστευτα ευγνώμονες σε όλους όσοι ήρθαν να την δουν και μας ψήφισαν. Το να λαμβάνουμε αυτή τη διάκριση από το κοινό έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για εμάς».

Πρωταγωνιστικό καστ και δημιουργοί

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ένα εντυπωσιακό καστ γνωστών ηθοποιών, μεταξύ των οποίων οι Μιγκέλ Μπερναρντέου, Κάρλος Γκονζάλες, Μίλο Κουίφες, Πενέλοπε Κρουζ, Λορέντσο Τζουρτζόλο, Λόλα Ντουένιας, Γκλεν Κλόουζ και Χούλιο Τόρες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον Ισπανό τραγουδοποιό Guitarricadelafuente, ο οποίος πραγματοποιεί το κινηματογραφικό του ντεμπούτο με αυτή την παραγωγή.

Οι σκηνοθέτες, Χαβιέρ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι, γνωστοί στον καλλιτεχνικό χώρο ως «Los Javis», έχουν υπογράψει ένα έργο που έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση και έχει αποσπάσει θετικές κριτικές και σημαντικές διακρίσεις.

Η πλοκή και οι εμπνεύσεις της ταινίας

Η ιστορία του «La Bola Negra» είναι εμπνευσμένη από το τελευταίο, ημιτελές έργο του Ισπανού ποιητή και θεατρικού συγγραφέα Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1936. Επιπλέον, αντλεί έμπνευση και από το θεατρικό έργο «La Piedra Oscura» του Αλμπέρτο Κονεχέρο.

Η ταινία ακολουθεί τις ζωές τριών ανδρών, οι οποίες διασταυρώνονται σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους: το 1932, το 1937 και το 2017. Εκτεινόμενη σε τρεις γενιές, η αφήγηση εξερευνά θέματα όπως η κουίρ ταυτότητα, ο απαγορευμένος έρωτας και οι ποικίλοι τρόποι με τους οποίους οι προσωπικές ιστορίες διασώζονται ή χάνονται στον χρόνο, προσφέροντας μια βαθιά και συγκινητική ματιά στην ανθρώπινη εμπειρία.

Διεθνής αναγνώριση και εμπορική επιτυχία

Πέρα από το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ του Λονδίνου, το «La Bola Negra» έχει αποσπάσει και άλλες σημαντικές διακρίσεις. Συγκεκριμένα, απέσπασε υποψηφιότητα για την καλύτερη διεθνή ταινία στα Βρετανικά Βραβεία Ανεξάρτητου Κινηματογράφου (BIFA), γεγονός που υπογραμμίζει την απήγησή του πέρα από τα σύνορα της Ισπανίας.

Επιπλέον, το φιλμ αποτελεί την επίσημη υποψηφιότητα της Ισπανίας στην Κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας για τα επερχόμενα Όσκαρ, ενισχύοντας τις προσδοκίες για περαιτέρω διεθνή αναγνώριση. Η εμπορική του πορεία στην Ισπανία είναι εξίσου εντυπωσιακή, καθώς πριν από λίγες ημέρες αναδείχθηκε η τρίτη εμπορικότερη παραγωγή στην ιστορία του ισπανικού κινηματογράφου, ακολουθώντας τα επιτυχημένα «Ocho apellidos vascos» και «Lo imposible».

Προσεχείς προβολές και διαθεσιμότητα

Το κοινό της Αγγλίας και της Ιρλανδίας θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την ταινία στις κινηματογραφικές αίθουσες από την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου. Αυτή η προβολή έρχεται μετά την επιτυχημένη πορεία της ταινίας στα φεστιβάλ και τις διακρίσεις που έχει λάβει.

Για τους θεατές παγκοσμίως, το «La Bola Negra» θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα του Netflix από τις 2 Δεκεμβρίου, προσφέροντας έτσι ευρεία πρόσβαση σε αυτό το πολυβραβευμένο ισπανικό δράμα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki