Νέες ταινίες στις αίθουσες: Θρίλερ, περιπέτεια και η τελευταία δημιουργία του Μάρτιν ΜακΝτόνα

Επτά νέες ταινίες κάνουν πρεμιέρα σήμερα στις κινηματογραφικές αίθουσες, προσφέροντας ποικιλία επιλογών στους θεατές. Ανάμεσά τους, κυριαρχεί η πολυαναμενόμενη δημιουργία του Μάρτιν ΜακΝτόνα, «Wild Horse Nine», η οποία έχει ήδη ενθουσιάσει το κοινό στο φεστιβάλ Βενετίας. Το καστ της ταινίας περιλαμβάνει τους εξαίσιους Τζον Μάλκοβιτς και Σαμ Ρόκγουελ, καθώς και τους Στιβ Μπουσέμι, Μαριάνα ντι Γκιρολάμο, Τομ Γουέιτς και Πάρκερ Πόισι.

Εκτός από την ταινία του ΜακΝτόνα, το ενδιαφέρον συγκεντρώνουν επίσης το εντυπωσιακό ινδικό έπος «Ραμαγιάνα» και το αντισυμβατικό οικογενειακό δράμα «Club Kid» του Τζόρνταν Φέρστμαν. Για τους λάτρεις της περιπέτειας και τους θαυμαστές του Λίαμ Νίσον, προβάλλεται η ταινία «Γκάζια στο Κόκκινο».

«Wild Horse Nine»: Η νέα δημιουργία του Μάρτιν ΜακΝτόνα

Η «Wild Horse Nine» είναι μια κατασκοπική κωμωδία, αμερικάνικης παραγωγής του 2026, σε σκηνοθεσία του Μάρτιν ΜακΝτόνα. Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης, γνωστός ως ένας από τους πιο ταλαντούχους του βρετανικού σινεμά, συναντά για ακόμη μια φορά τον Σαμ Ρόκγουελ, με τον οποίο έχει συνεργαστεί σε δύο παλαιότερες ταινίες του.

Στην ταινία συμμετέχει και ο Τζον Μάλκοβιτς, ένα ιερό τέρας της υποκριτικής, ο οποίος, όπως αποδεικνύει με την ερμηνεία του, βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στο Όσκαρ. Ο Μάλκοβιτς έχει ήδη κερδίσει το βραβείο ερμηνείας στο φεστιβάλ Βενετίας, όπου η ταινία έκανε την πρεμιέρα της. Ο ΜακΝτόνα, γνωστός από τις ταινίες του «Οι Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι» και «Αποστολή στην Μπριζ», βρίσκεται σε μεγάλα κέφια, στήνοντας ένα λυρικό, ανάλαφρο ψευδοκατασκοπικό θρίλερ.

Η υπόθεση της κατασκοπικής κωμωδίας

Η ιστορία της ταινίας διαδραματίζεται λίγο πριν από το πραξικόπημα της Χιλής το 1973. Δύο πράκτορες της CIA, ο Κρις και ο Λι, αποστέλλονται από το Σαντιάγο της Χιλής στο Νησί του Πάσχα από τον προϊστάμενό τους. Ο Κρις έχει παρελθόν εκτελεστή, αλλά φαίνεται έτοιμος να καταρρεύσει ψυχολογικά, ενώ ο νεότερός του, Λι, βρίσκεται δίπλα του για να τον προσέχει και τον βλέπει σαν πατέρα του.

Αρχικά, ο στόχος της αποστολής τους δεν είναι συγκεκριμένος. Ωστόσο, ανάμεσα στα εμβληματικά αγάλματα του νησιού και μετά τη συνάντησή τους με δύο επαναστάτριες φοιτήτριες, οι δύο μακροχρόνιοι συνεργάτες θα παλέψουν με το σκοτεινό παρελθόν τους. Θα ανατρέξουν σε παλαιότερες και τρέχουσες συνωμοσίες, θα συνειδητοποιήσουν την πραγματική έκταση τής μεταξύ τους εμπιστοσύνης και θα ανακαλύψουν τον αληθινό στόχο τής άχαρης αποστολής τους.

Το σκηνοθετικό όραμα και οι ερμηνείες

Ο Μάρτιν ΜακΝτόνα δεν παύει ποτέ να σκέφτεται θεατρικά και να μεταφέρει με έναν μοναδικό τρόπο την τέχνη του παλκοσένικου στον κινηματογράφο. Η δύναμη του κειμένου του αναδεικνύεται μέσα από θαυμαστούς χαρακτήρες, οι οποίοι είναι ζωντανοί και συγχρόνως βασανισμένα γοητευτικοί. Η ταινία του διαθέτει απολαυστικές νότες μαύρου χιούμορ και τη διαπεραστική στοχαστική του ματιά στους ελκυστικούς χαρακτήρες και στο ιστορικό πλαίσιο, το οποίο παρουσιάζεται ως μια ανεπούλωτη πληγή.

Ο σκηνοθέτης κινηματογραφεί το Ράπα Νούι, δηλαδή το Νησί του Πάσχα, ως ένα ακόμη αξιοθέατο, χωρίς να δίνει την απόκοσμη διάστασή του. Βάζει πάνω απ’ όλα το στόρι και τους δύο πρωταγωνιστές του, αναδεικνύοντας το άψογο ρεπεράζ των εντυπωσιακών φυσικών τοπίων.

Άλλες πρεμιέρες της εβδομάδας

Εκτός από την «Wild Horse Nine», οι κινηματογραφικές αίθουσες υποδέχονται και άλλες αξιόλογες παραγωγές. Μία από αυτές είναι το «Ραμαγιάνα», ένα εντυπωσιακό έπος που προέρχεται από την Ινδία και υπόσχεται να καθηλώσει τους θεατές με την πλούσια αφήγησή του.

Επίσης, προβάλλεται το «Club Kid», ένα αντισυμβατικό οικογενειακό δράμα σε σκηνοθεσία του Τζόρνταν Φέρστμαν. Για τους λάτρεις της δράσης και της περιπέτειας, η ταινία «Γκάζια στο Κόκκινο» με πρωταγωνιστή τον Λίαμ Νίσον αποτελεί μια ιδανική επιλογή.

Με πληροφορίες από: Topontiki