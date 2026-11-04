Εκλογές ΗΠΑ: Ιστορική νίκη για τον Κρις Πάπας και επανεκλογή της Νικόλ Μαλλιωτάκη

Η ελληνική ομογένεια διατηρεί ισχυρή παρουσία στην πολιτική σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου ανέδειξαν την ιστορική εκλογή του Κρις Πάπας στη Γερουσία και τη νέα νίκη της Νικόλ Μαλλιωτάκη στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Πολιτικοί ελληνικής καταγωγής συμμετείχαν και στα δύο μεγάλα αμερικανικά κόμματα, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη σημασία για την επόμενη ημέρα του Κογκρέσου.

Η εκλογή του Κρις Πάπας στη Γερουσία

Ο Δημοκρατικός Κρις Πάπας κατέκτησε την έδρα της Γερουσίας στο Νιου Χάμσαϊρ, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού Τζον Σουνούνου. Η εκλογή του, η οποία επιβεβαιώθηκε από το Associated Press, αποτελεί σημαντική προσωπική επιτυχία για τον Ελληνοαμερικανό πολιτικό.

Ο Πάπας διατήρησε την έδρα της αποχωρούσας Τζιν Σαχίν υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών. Πριν από αυτή την ιστορική νίκη, ο 46χρονος πολιτικός υπηρετούσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 2019.

Το προφίλ του Ελληνοαμερικανού Γερουσιαστή

Ο Κρις Πάπας γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου 1980 στο Μάντσεστερ του Νιου Χάμσαϊρ και προέρχεται από οικογένεια με ισχυρούς δεσμούς με την ελληνική ομογένεια. Η οικογένειά του διατηρεί για περισσότερα από 100 χρόνια ένα γνωστό εστιατόριο στο Μάντσεστερ, το οποίο συνδέεται άμεσα με την ιστορία της ελληνικής κοινότητας στην περιοχή.

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και ξεκίνησε την πολιτική του πορεία σε νεαρή ηλικία, υπηρετώντας σε τοπικά και πολιτειακά αξιώματα πριν εκλεγεί στο Κογκρέσο. Στο αρχικό στάδιο της καταμέτρησης των ψήφων, με ενσωματωμένο περίπου το 22%, ο Πάπας συγκέντρωνε 60%, έναντι 37% του αντιπάλου του, ποσοστά που αποτελούσαν μια πρώιμη εικόνα της εκλογικής αναμέτρησης.

Μηνύματα μετά τη νίκη

Μετά την εκλογική του νίκη, ο Κρις Πάπας απευθύνθηκε στους υποστηρικτές του στο Μάντσεστερ, υποστηρίζοντας ότι το αποτέλεσμα έστελνε ένα σαφές μήνυμα πολιτικής αλλαγής. Αναφέρθηκε επίσης στη μακρά προεκλογική περίοδο, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες είχαν αντιμετωπίσει «το χάος, τη διαφθορά και το αυξημένο κόστος ζωής που προέρχονται από την Ουάσινγκτον».

Η επανεκλογή της Νικόλ Μαλλιωτάκη

Παράλληλα με την επιτυχία του Κρις Πάπας, η Ρεπουμπλικανή Νικόλ Μαλλιωτάκη εξασφάλισε νέα θητεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εκπροσωπώντας την 11η περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Η νίκη της επιβεβαιώθηκε σύμφωνα με την εκλογική προβολή του CNN.

Εκτός από τους Πάπας και Μαλλιωτάκη, άλλοι ομογενείς πολιτικοί διεκδίκησαν την επανεκλογή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων και σε σημαντικά πολιτειακά αξιώματα, διατηρώντας την παρουσία της ελληνικής ομογένειας ενεργή στην αμερικανική πολιτική σκηνή.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr