Πολλές οι απουσίες βουλευτών της ΝΔ από τα έδρανα της Βουλής

Εκτεταμένο φαινόμενο απουσιών παρατηρείται στα έδρανα της Βουλής, καθώς πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν στραφεί στις εκλογικές τους περιφέρειες. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην εξασφάλιση ψήφων, εν μέσω μιας μακράς προεκλογικής περιόδου που επηρεάζει την παρουσία τους στο κοινοβουλευτικό έργο. Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος, βρίσκεται στην ανάγκη να αναλάβει ρόλο «παιδονόμου» προκειμένου να συγκεντρώσει τους βουλευτές για τις απαραίτητες συζητήσεις και ψηφοφορίες.

Η «φυγή» των βουλευτών στις περιφέρειες

Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν «ξεχυθεί» στις εκλογικές τους περιφέρειες, με στόχο την ενίσχυση της εκλογικής τους βάσης. Αυτή η εντατική δραστηριότητα για τον «σταυρό» έχει ως αποτέλεσμα τα «γαλάζια» έδρανα στη Βουλή να εμφανίζονται συχνά μισοάδεια ή ακόμα και εντελώς κενά κατά τη διάρκεια πολλών συνεδριάσεων. Η κατάσταση αυτή αποτελεί μια παρενέργεια της παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου, η οποία ωθεί τους βουλευτές να δίνουν προτεραιότητα στην επαφή με τους ψηφοφόρους τους.

Ειδικότερα, οι βουλευτές που προέρχονται από την περιφέρεια είναι εκείνοι που απουσιάζουν σχεδόν συστηματικά από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Η απουσία τους δημιουργεί ζητήματα στην ομαλή λειτουργία της Βουλής, ιδίως όταν απαιτείται η παρουσία τους για κρίσιμες συζητήσεις ή ψηφοφορίες νομοσχεδίων. Η ανάγκη για συλλογή ψήφων στις περιφέρειες θεωρείται πλέον ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει την κοινοβουλευτική τους παρουσία.

Ο ρόλος του Μάξιμου Χαρακόπουλου

Μπροστά σε αυτό το εκτεταμένο φαινόμενο απουσιών, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, καλείται να διαχειριστεί την κατάσταση. Ο κ. Χαρακόπουλος αναγκάζεται να επιτελέσει έναν ρόλο που περιγράφεται ως «παιδονόμος», προσπαθώντας να συγκεντρώσει τους βουλευτές. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί η απαραίτητη παρουσία τους για την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων και των ψηφοφοριών που λαμβάνουν χώρα στο Κοινοβούλιο.

Η προσπάθεια του κ. Χαρακόπουλου επικεντρώνεται στην κινητοποίηση των βουλευτών, ώστε να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους στη Βουλή, έστω και για τις πιο σημαντικές διαδικασίες. Η ανάγκη για την παρουσία τους είναι κρίσιμη για την εκπλήρωση των κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων της κυβερνητικής παράταξης. Ο ρόλος του γραμματέα της Κ.Ο. γίνεται έτσι ιδιαίτερα απαιτητικός, καθώς πρέπει να εξισορροπήσει την εκλογική δραστηριότητα των βουλευτών με τις κοινοβουλευτικές τους υποχρεώσεις.

Η παραίνεση του πρωθυπουργού στους υπουργούς

Το φαινόμενο της αναζήτησης του «σταυρού» δεν περιορίζεται μόνο στους βουλευτές, αλλά απασχολεί και την κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός έχει απευθύνει παραίνεση προς τους υπουργούς, ζητώντας τους να σταματήσουν να κυνηγούν τον σταυρό προτίμησης και να επικεντρωθούν στην παραγωγή έργου. Αυτή η οδηγία υπογραμμίζει την ανάγκη για αποτελεσματικότητα και ουσιαστική δουλειά από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, μακριά από την προεκλογική κινητοποίηση.

Η παραίνεση του πρωθυπουργού προς τους υπουργούς έρχεται σε μια περίοδο όπου η προεκλογική δραστηριότητα είναι έντονη. Η ενημέρωση από «ένα πουλάκι» έδειξε ότι ένα αντίστοιχο, αλλά ακόμα πιο εκτεταμένο, φαινόμενο επικρατεί και στη Βουλή, με τις απουσίες των βουλευτών να είναι συχνές. Αυτό αναδεικνύει μια γενικότερη τάση εντός του κυβερνώντος κόμματος να δίνεται έμφαση στην εκλογική προετοιμασία.

Δημοσκόπηση Alco και δημοφιλία υπουργών

Στο πλαίσιο αυτής της περιόδου, μια δημοσκόπηση της εταιρείας Alco έφερε ξανά τον κ. Δένδια στην πρώτη θέση των πιο δημοφιλών υπουργών. Η δημοφιλία του κ. Δένδια παραμένει υψηλή, όπως καταγράφεται από τα αποτελέσματα της έρευνας κοινής γνώμης. Η δημοσκόπηση ανέδειξε επίσης και άλλους υπουργούς που κατάφεραν να εισέλθουν στην πεντάδα των πιο δημοφιλών, αντικατοπτρίζοντας τις προτιμήσεις του κοινού.

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης παρέχουν ένα στιγμιότυπο της κοινής γνώμης σχετικά με την απόδοση και την απήχηση των υπουργών. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αυτών συμπίπτει με την παραίνεση του πρωθυπουργού για επικέντρωση στο έργο, κάτι που ενδεχομένως να σχετίζεται με την αξιολόγηση των υπουργών από τους πολίτες. Η συνεχιζόμενη προεκλογική περίοδος διαμορφώνει ένα πολιτικό τοπίο όπου η αξιολόγηση προσώπων και έργου είναι διαρκής.

Με πληροφορίες από: Topontiki