Οι Δημοκρατικοί παίρνουν τη Βουλή και ο Χακίμ Τζέφρις ετοιμάζεται να γράψει ιστορία ως πρώτος μαύρος πρόεδρός της

Οι Δημοκρατικοί ανακτούν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από τη νίκη τους επί των Ρεπουμπλικανών στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές. Ο Χακίμ Τζέφρις, ένα από τα κορυφαία στελέχη του κόμματος στο Κογκρέσο, χαιρέτισε αυτή την εξέλιξη, δηλώνοντας ότι «σήμερα αρχίζει η μεγάλη αμερικανική επιστροφή». Η εξασφάλιση της πλειοψηφίας από τους Δημοκρατικούς αναμένεται να οδηγήσει στην ανάδειξη νέου προέδρου της Βουλής, με τον Τζέφρις να βρίσκεται σε θέση να γράψει ιστορία.

Η νίκη των Δημοκρατικών στη Βουλή

Η μεγάλη νίκη των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως προέκυψε από τις ενδιάμεσες εκλογές, σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ. Το κόμμα κατάφερε να υπερισχύσει των Ρεπουμπλικανών, εξασφαλίζοντας την πλειοψηφία στο Σώμα.

Αυτή η εξέλιξη έχει άμεσες επιπτώσεις στην ηγεσία της Βουλής, καθώς θα αναδειχθεί νέος πρόεδρος, ο οποίος θα διαδεχθεί τον Ρεπουμπλικανό Μάικ Τζόνσον. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά την πολιτική ατζέντα και τις νομοθετικές διαδικασίες.

Η πορεία του Χακίμ Τζέφρις

Ο Χακίμ Τζέφρις κατέχει σήμερα τη θέση του επικεφαλής της μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αποτελώντας το κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στο Σώμα. Η πολιτική του πορεία χαρακτηρίζεται από σημαντικά ορόσημα.

Είχε ήδη γράψει ιστορία το 2022, όταν εξελέγη επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Τότε, έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός που ανέλαβε την ηγεσία ενός από τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα σε οποιοδήποτε από τα δύο σώματα του Κογκρέσου. Κατά την ανάδειξή του, είχε αποδώσει ιδιαίτερη σημασία στην πολιτική κληρονομιά της Σίρλεϊ Τσίζολμ και άλλων πρωτοπόρων του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα. Είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Στέκομαι στους ώμους ανθρώπων όπως η Σίρλεϊ Τσίζολμ και τόσων άλλων, καθώς εργαζόμαστε για να προωθήσουμε τα συμφέροντα των καθημερινών Αμερικανών».

Το ιστορικό ορόσημο της προεδρίας

Με την εξασφάλιση της πλειοψηφίας από τους Δημοκρατικούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Χακίμ Τζέφρις βρίσκεται μπροστά σε ένα ακόμη ιστορικό ορόσημο. Εάν οι συνάδελφοί του αποφασίσουν να τον διατηρήσουν επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός τους, θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Αυτό το ενδεχόμενο σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στο αξίωμα που κατέχει, καθώς η προεδρία του Σώματος είναι ένα από τα ισχυρότερα πολιτικά αξιώματα στις ΗΠΑ. Η διεκδίκηση της προεδρίας του σώματος έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Κογκρέσο αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην υπόλοιπη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δεσμεύσεις του νέου ηγέτη

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, δεσμεύθηκε να αξιοποιήσει την πλειοψηφία που διαθέτει το κόμμα του και στα δύο σώματα του Κογκρέσου. Στόχος του είναι να λογοδοτήσουν οι πολιτικοί που ευθύνονται, σύμφωνα με τον ίδιο, «για πρωτοφανή διαφθορά».

Επιπλέον, ο Τζέφρις τόνισε ότι θα εργαστεί για να μειώσει το κόστος ζωής για τους Αμερικανούς πολίτες. Απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του, δήλωσε: «Θα ζητήσουμε τον λογαριασμό από αυτούς που επέβαλαν σε αυτή τη χώρα μια πρωτοφανή διαφθορά».

Με πληροφορίες από: Newsit