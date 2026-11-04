Νέα έρευνα για διεφθαρμένους κρατικούς λειτουργούς στο κύκλωμα του «Χωριάτικου»

Νέος κύκλος έρευνας είναι σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση διεφθαρμένων κρατικών λειτουργών που συνεργάζονταν με το κύκλωμα των φούρνων «Χωριάτικο». Οι λειτουργοί αυτοί παρείχαν «διευκολύνσεις» και «πλάτες» στην εγκληματική οργάνωση. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών έχουν μπει υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, του ΕΦΚΑ, καθώς και αστυνομικοί.

Η διαρροή της έρευνας που αφορούσε τη σύλληψη του Άγγελου Γιαννακόπουλου και των συνεργατών του, αλλά και η προσπάθεια εξαφάνισης στοιχείων πριν ακόμη ξεκινήσει η αστυνομική επιχείρηση, φανερώνουν ένα μέρος του σοβαρού προβλήματος διαφθοράς.

Η νέα έρευνα και οι «πλάτες»

Η νέα έρευνα στρέφεται στην αποκάλυψη των προσώπων που, εκμεταλλευόμενοι τη θέση τους στο δημόσιο, υποστήριζαν τις παράνομες δραστηριότητες του κυκλώματος. Οι «διευκολύνσεις» και οι «πλάτες» που προσφέρονταν επέτρεπαν στην εγκληματική οργάνωση να λειτουργεί ανεμπόδιστα, αποφεύγοντας τους ελέγχους και τις συνέπειες των πράξεών της.

Η αποκάλυψη της διαρροής της έρευνας και οι προσπάθειες να εξαφανιστούν στοιχεία πριν την αστυνομική επιχείρηση, υποδεικνύουν την ύπαρξη ενός εκτεταμένου δικτύου υποστήριξης εντός του κρατικού μηχανισμού. Αυτά τα γεγονότα αποτελούν βασικά σημεία της εν εξελίξει έρευνας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το ιδιόχειρο σημείωμα και οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ

Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο των «διαρροών» είναι ο εντοπισμός ενός ιδιόχειρου σημειώματος σε λογιστικό γραφείο της εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας. Το σημείωμα αυτό, γραμμένο από μία γυναίκα λογιστή, είχε τίτλο «Συναλλαγές κατόπιν εντολής αφεντικού και της…».

Το περιεχόμενό του αφορούσε ονόματα υπαλλήλων της ΑΑΔΕ που εξυπηρετούσαν το κύκλωμα έναντι αμοιβής. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για υπαλλήλους ελεγκτικών υπηρεσιών για τη φοροδιαφυγή, δημοσίων εσόδων και φορολογικών ελέγχων. Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι ίσως δεν είναι τυχαίο που η ΑΑΔΕ ουδέποτε εντόπισε τις φορολογικές παραβάσεις, τις οποίες τελικά βρήκε η Ελληνική Αστυνομία, και μάλιστα μία υπηρεσία που δεν ασχολείται με το οικονομικό έγκλημα.

Το «αρχείο» του Γιαννακόπουλου και τα «δώρα»

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος χρησιμοποιούσε την διαδικτυακή εφαρμογή Signal για τις επικοινωνίες του. Εκεί φαίνεται ότι διατηρούσε ένα «αρχείο» με ονόματα διεφθαρμένων κρατικών λειτουργών. Τα ονόματα αυτά ήταν σε γνώση στενών συνεργατών του, οι οποίοι μάλιστα φρόντιζαν για τα «δώρα» προς τα «βαφτιστήρια», όπως αποκαλούνταν οι πληροφοριοδότες.

Μεταξύ των «δώρων» που δίνονταν ήταν αρώματα Yves Saint Laurent και ακριβά καλλυντικά. Οι αστυνομικοί είχαν «ακούσει» μέσω του κοριού της ΕΛ.ΑΣ. – τουλάχιστον από τον περασμένο Απρίλιο – συνομιλίες στις οποίες γινόταν λόγος για «βαφτιστήρια». Σε τουλάχιστον μία περίπτωση, μία γυναίκα της εμπιστοσύνης του αρχηγού είχε επισκεφτεί εφοριακούς για να τους μιλήσει για λογαριασμό του «αφεντικού».

Η διαρροή της έρευνας και ο ρόλος του ΕΦΚΑ

Μία άλλη άγνωστη πτυχή της υπόθεσης αφορά στην πληροφόρηση του κυκλώματος για τη μυστική έρευνα του ελληνικού FBI, η οποία ξεκίνησε από τον περασμένο Μάιο. Τότε ήταν που για πρώτη φορά η Αστυνομία επιχείρησε να λάβει τη συνδρομή άλλης ελεγκτικής υπηρεσίας για την φορολογική και ασφαλιστική απάτη.

Η έρευνα διέρρευσε – σύμφωνα με «ακούσματα» – προς τους… ενδιαφερόμενους, οι οποίοι κατά τις εκτιμήσεις είχαν «άκρες» και στον ΕΦΚΑ. Σημαντικότατο ρόλο στην υπόθεση αναμένεται να διαδραματίσει η εξέταση των κινητών τηλεφώνων που έχουν κατασχεθεί από τις αρχές.

Η παρακολούθηση και η παραπλάνηση

Στο μεταξύ, από τον Μάιο είχε διαρρεύσει στο κύκλωμα ότι «το ελληνικό FBI μας παρακολουθεί». Αυτό που δεν γνώριζαν, ωστόσο, είναι ότι η έρευνα ήταν εκτεταμένη και ότι θα σχηματιζόταν σε βάρος τους δικογραφία για πολλά κακουργήματα.

Πηγές από την ΕΛ.ΑΣ. εξηγούν ότι είχε δοθεί η εντύπωση ότι πρόκειται για έναν απλό φορολογικό έλεγχο, προκειμένου να μην αντιληφθούν το εύρος και τη σοβαρότητα της αστυνομικής επιχείρησης που βρισκόταν σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis