Ο Λούκι Λουκ γιορτάζει τα 80 του χρόνια με νέο άλμπουμ

Ο αγαπημένος μοναχικός καουμπόι των κόμικς, Λούκι Λουκ, συμπληρώνει φέτος ογδόντα χρόνια ζωής, παραμένοντας ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ήρωες της ένατης τέχνης. Η επέτειος αυτή συνοδεύεται από την κυκλοφορία μιας νέας περιπέτειας με τίτλο «Saint Lucky Luke», η οποία αναμένεται να φτάσει στα βιβλιοπωλεία την Παρασκευή. Ο ήρωας, που έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1946, εξακολουθεί να γοητεύει μικρούς και μεγάλους, διατηρώντας τη φήμη του ως αυτός που «πυροβολεί πιο γρήγορα από τη σκιά του».

Η μακρά ιστορία ενός θρύλου

Ο Λούκι Λουκ, δημιούργημα των Μορίς και Ρενέ Γκοσινί, εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1946, θέτοντας τις βάσεις για μια διαχρονική επιτυχία. Οκτώ δεκαετίες αργότερα, ο εμβληματικός ήρωας έχει πουλήσει περισσότερα από 300 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, με μεταφράσεις σε περίπου 30 γλώσσες.

Η πορεία του Λούκι Λουκ δεν σταμάτησε ούτε μετά τον θάνατο των δημιουργών του, Μορίς και Γκοσινί, καθώς κατάφερε να επιβιώσει και να συνεχίσει τις περιπέτειές του. Μάλιστα, ο σεναριογράφος της σειράς, Ζιλιάν Μπερζό, γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Jul, σχολιάζει χαρακτηριστικά πως «ο ήρωας του κόμιξ έχει τεράστια τύχη: δεν γερνάει ποτέ!».

Η νέα περιπέτεια «Saint Lucky Luke»

Η φετινή επέτειος σηματοδοτείται από την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ «Saint Lucky Luke» («Άγιος Λούκι Λουκ»), το οποίο αναμένεται να είναι διαθέσιμο την Παρασκευή (6/11). Το άλμπουμ έχει ήδη τυπωθεί σε περίπου 350.000 αντίτυπα, με τις εκτιμήσεις της εκδοτικής αγοράς να το κατατάσσουν στα εμπορικά επιτυχημένα βιβλία του τέλους της χρονιάς.

Στη νέα του περιπέτεια, ο Λούκι Λουκ βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα θέμα που φαίνεται να τον ξεπερνάει: τον Θεό και τον θρησκευτικό φανατισμό. Παρουσιάζεται ως ένας νέος μεσσίας, καθώς έσωσε το Κάνσας από αλλεπάλληλες συμφορές, μεταξύ των οποίων και μια εισβολή ακρίδων.

Ο σεναριογράφος Jul βρήκε την ευκαιρία να προσφέρει ο ίδιος το άλμπουμ στον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ κατά το πρόσφατο ταξίδι του τελευταίου στη Γαλλία. Όπως δήλωσε ο Jul, είπε στον Πάπα ότι «ο Λούκι Λουκ, που είναι μια εικόνα του λαϊκού πολιτισμού, εμφορείται από τις ίδιες αξίες με τις δικές σας». Ο Πάπας, αν και δεν γνώριζε τον ήρωα, γέλασε και φάνηκε πραγματικά να ενδιαφέρεται.

Η διαχρονική απήχηση του μοναχικού καουμπόι

Η επιτυχία του Λούκι Λουκ δεν περιορίζεται μόνο στη νοσταλγία των παλαιότερων αναγνωστών, αλλά η σειρά εξακολουθεί να περνά από γενιά σε γενιά, διατηρώντας τη θέση της στην παγκόσμια κουλτούρα των κόμικς. Ο Jul τονίζει ότι «ο Λούκι Λουκ είναι ένας διαχρονικός ήρωας που διατρέχει όλες τις γενιές. Οι γονείς τον προσφέρουν στα παιδιά τους, τα παιδιά στους γονείς ή στους παππούδες τους. Έχουμε συχνά την επιθυμία να τον μοιραστούμε».

Ο Φρανσουά Λε Μπεσκόντ, εκδότης του Λούκι Λουκ στον εκδοτικό οίκο Dargaud, περιγράφει τη σχέση που αναπτύσσουν οι αναγνώστες με τον ήρωα, σημειώνοντας πως «όταν ανοίγεις ένα από τα άλμπουμ του, είναι σαν να ξαναβρίσκεις έναν φιλαράκο». Ο Ασντέ, ο οποίος εικονογραφεί τη σειρά τα τελευταία 25 χρόνια, υπογραμμίζει ότι η απήχηση του καουμπόι ξεπερνά τα συνηθισμένα όρια του αναγνωστικού κοινού, καθώς «οι αναγνώστες προέρχονται από όλες τις κοινωνικές τάξεις, κάτι μάλλον σπάνιο στον πολιτισμό».

Αν και αναπτύσσεται σε ένα πλαίσιο γουέστερν, ο Λούκι Λουκ μιλάει σε όλον τον κόσμο. Με τη μοναχική πλευρά του, ενσαρκώνει θετικές και οικουμενικές αρχές, όπως το να αποκαθιστά την αδικία και να υπερασπίζεται τις χήρες και τα ορφανά, όπως επισημαίνει ο Φρανσουά Λε Μπεσκόντ.

Οι συντελεστές πίσω από τον ήρωα

Πίσω από τις σύγχρονες περιπέτειες του Λούκι Λουκ βρίσκεται μια ομάδα δημιουργών που συνεχίζει το έργο των αρχικών εμπνευστών. Ο σεναριογράφος Ζιλιάν Μπερζό, γνωστός ως Jul, είναι αυτός που υπογράφει τις ιστορίες του μοναχικού καουμπόι, διατηρώντας ζωντανό το πνεύμα του χαρακτήρα.

Την εικονογράφηση της σειράς έχει αναλάβει τα τελευταία 25 χρόνια ο Ασντέ (Achdé), ο οποίος με το ταλέντο του δίνει ζωή στις εικόνες και τους χαρακτήρες. Ο Φρανσουά Λε Μπεσκόντ, ως εκδότης του Λούκι Λουκ στον εκδοτικό οίκο Dargaud, επιβλέπει την κυκλοφορία των άλμπουμ και τη διατήρηση της ποιότητας που έχει καθιερώσει τον ήρωα.

Άλλοι εμβληματικοί ήρωες της ίδιας εποχής

Ο Λούκι Λουκ δεν είναι ο μοναδικός ήρωας των κόμικς που γιορτάζει τα 80 του χρόνια φέτος. Παράλληλα με αυτόν, και «Οι περιπέτειες των Μπλέικ και Μόρτιμερ» έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση το 1946, την ίδια χρονιά με τον μοναχικό καουμπόι.

Αυτοί οι ήρωες, όπως και ο Astérix, αποτελούν εμβληματικές φιγούρες των γαλλοβελγικών κόμικς, οι οποίοι έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα στην ένατη τέχνη και συνεχίζουν να έχουν απήχηση σε ένα ευρύ κοινό, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική αξία της δημιουργίας τους.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki