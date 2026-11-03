Προφυλακίστηκε η 35χρονη σύντροφος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

Η 35χρονη σύντροφος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, Βασιλική Μανησιώτη, κρίθηκε προφυλακιστέα μετά την απολογία της για την υπόθεση απάτης μέσω της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Κατά την κατάθεσή της, η Μανησιώτη φέρεται να ζήτησε συγγνώμη και να απέδωσε την ευθύνη στον Φιρινίδη, υποστηρίζοντας ότι ήταν εθισμένος στον τζόγο. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η απολογία της 35χρονης και οι ισχυρισμοί για τον Φιρινίδη

Η Βασιλική Μανησιώτη, στην απολογία της ενώπιον του ανακριτή, φέρεται να υποστήριξε ότι ο σύντροφός της, Κωνσταντίνος Φιρινίδης, με τον οποίο είχαν πάρει εικονικό διαζύγιο, ήταν αυτός που έπαιρνε τα χρήματα από τους εράνους της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Οι έρανοι αυτοί γίνονταν για άρρωστα παιδιά. Η ίδια κατέθεσε ότι ο Φιρινίδης είναι εθισμένος στον τζόγο.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, τα χρήματα που λείπουν από τους εράνους δεν είναι τόσα όσα αναφέρονται, αλλά περίπου 900.000 ευρώ. Η Μανησιώτη φέρεται να δήλωσε: «Δεν είναι τόσα τα χρήματα που λένε ότι λείπουν από τους εράνους. Είναι περίπου 900.000, τόσα τα μέτρησα εγώ. Και αυτά τα πήρε ο πρώην σύζυγος μου και τα έπαιξε στον τζόγο. Είναι εθισμένος. Ήξερα και καταλάβαινα τι γινόταν και γι’ αυτό τον λόγο ζητώ συγγνώμη».

Διαψεύσεις για πολυτελή ζωή και προσωπικές δαπάνες

Η 35χρονη αρνήθηκε ότι το ζευγάρι ζούσε πολυτελή ζωή, παρά τις κατηγορίες ότι ξόδευαν χρήματα από τους εράνους σε ακριβά είδη και ταξίδια. Στην απολογία της, ανέφερε ότι ζουν σε ένα σπίτι στην Τούμπα 68 τετραγωνικών μέτρων, με μίσθωμα 500 ευρώ, και ότι ζούσαν συμβατικά λόγω των παιδιών τους.

Παραδέχτηκε την αγορά μίας τσάντας Louis Vuitton και ότι είχε πάει δύο φορές σε σουίτες ξενοδοχείων. Ωστόσο, τόνισε ότι δεκάδες φορές είχε μείνει σε σπίτια οικογενειών και ότι είχε βαφτίσει τρία από τα παιδάκια που υποστήριζε η ΜΚΟ. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρξε καμία καταγγελία από καμία οικογένεια. Η ίδια φέρεται να παραδέχτηκε ότι «ένα μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για προσωπικές ανάγκες και ανάγκες διαβίωσης».

Οι κατηγορίες κατά του Κωνσταντίνου Φιρινίδη και οι αριθμοί της υπόθεσης

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης φέρεται να είχε έντονη στοιχηματική δραστηριότητα. Είχε τοποθετήσει το ποσό των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ σε διαδικτυακές εταιρείες, ενώ οι εισπράξεις του ξεπερνούσαν τα δύο εκατομμύρια ευρώ. Η Βασιλική Μανησιώτη καταλόγισε ευθύνες στον 37χρονο για κάποιες χιλιάδες ευρώ, λόγω των ζητημάτων του με τον τζόγο.

Η αστυνομία ερευνά συνολικά 92 εράνους που διενεργήθηκαν από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για 74 ωφελούμενους. Από τις έρευνες προκύπτει ότι συγκεντρώθηκαν 3.940.692 ευρώ, αλλά στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ.

Μηχανισμοί ξεπλύματος χρημάτων και αθλητικές δραστηριότητες

Οι πληροφορίες από τις αστυνομικές έρευνες αναφέρουν ότι οι συμμετέχοντες στην ΜΚΟ δημιούργησαν διάφορους μηχανισμούς για το ξέπλυμα των υπεξαιρεθέντων χρημάτων, προκειμένου να αποκρύψουν την απάτη.

Αίσθηση προκαλεί το σκέλος που αφορά στημένα παιχνίδια με την εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων, με αμοιβές που κυμαίνονταν από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα. Επιπλέον, φέρεται να διατέθηκαν 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ομάδων της Πιερίας.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι

Μετά την απολογία της Βασιλικής Μανησιώτη, ακολούθησε η απολογία του 32χρονου αδερφού της. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ακόμα δύο κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki