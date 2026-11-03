Θρήνος στο ισπανικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο ποδοσφαιριστής της Τενερίφης

Το ισπανικό ποδόσφαιρο βυθίστηκε στο πένθος με την τραγική είδηση του θανάτου του Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα. Ο ποδοσφαιριστής της Τενερίφης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 30 ετών, μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια αγώνα. Τον θάνατο του παίκτη γνωστοποίησε ο σύλλογος της Τενερίφης.

Η μοιραία σύγκρουση

Ο Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα είχε εμπλακεί σε μια ιδιαίτερα σφοδρή σύγκρουση στον αγωνιστικό χώρο. Το περιστατικό συνέβη με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

Μετά τη σύγκρουση, ο ποδοσφαιριστής κατέρρευσε στο γήπεδο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό που οδήγησε στην απώλεια της ζωής του.

????⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. ???????????? ???????? Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto ????️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

Η ανακοίνωση του συλλόγου

Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος της Τενερίφης ανακοίνωσε τον τραγικό θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2026, στις 8:00 το πρωί.

Στην ανακοίνωσή του, ο ισπανικός σύλλογος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να μπορεί να απαλύνει αυτό το βαθύ αίσθημα θλίψης». Ο σύλλογος δήλωσε ότι στέκεται στο πλευρό της συντετριμμένης οικογένειας του παίκτη, των αγαπημένων του προσώπων και ολόκληρης της κοινότητας της Τενερίφης, η οποία θρηνεί για αυτή τη σκληρή κατάληξη.

Επιπλέον, η οικογένεια του Χεσούς ντε Μιγκέλ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για κάθε εκδήλωση συμπαράστασης που έχει λάβει. Παράλληλα, ζήτησε θερμά να επιδειχθεί ο απόλυτος σεβασμός στην ιδιωτικότητά της κατά τη διάρκεια αυτών των εξαιρετικά δύσκολων στιγμών.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr