Ρωσικά πλήγματα στη Ζαπορίζια: Τουλάχιστον 29 νεκροί σε κέντρο βοήθειας

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, μετά από ρωσική επίθεση σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο χωριό Κομισουβάχ, με τις ουκρανικές αρχές να κάνουν λόγο για «σφαγή κατά αμάχων».

Την ίδια ώρα, η Ρωσία ανακοίνωσε την αναχαίτιση εκατοντάδων ουκρανικών drones που κατευθύνονταν προς την περιφέρεια της Μόσχας, καθώς και πλήγματα σε διάφορες ουκρανικές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών και λιμενικών εγκαταστάσεων.

Πλήγμα σε κέντρο διανομής βοήθειας στη Ζαπορίζια

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, ο αριθμός των νεκρών από τα ρωσικά πλήγματα στο χωριό Κομισουβάχ της Ζαπορίζια ανήλθε στους 29. Η επίθεση στόχευσε ένα κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, το οποίο στεγαζόταν σε ένα σχολείο που χρησιμοποιούνταν για αυτόν τον σκοπό.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, περιέγραψε τη σειρά των πληγμάτων, αναφέροντας ότι το πρώτο σημειώθηκε τη στιγμή που έφθαναν κάτοικοι για να παραλάβουν βοήθεια. Ακολούθησε ένα δεύτερο πλήγμα, το οποίο στόχευσε το καταφύγιο όπου είχαν συγκεντρωθεί οι άνθρωποι. Ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης έκανε λόγο για χρήση τουλάχιστον εννέα κατευθυνόμενων βομβών FAB-3000 κατά την επίθεση.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι υπονομεύει κάθε προοπτική ειρήνης μετά την επίθεση στην Κομισουβάχα.

Ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, επικαλούμενο το πρακτορείο Interfax, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε διάφορες περιφέρειες της Ουκρανίας. Συγκεκριμένα, επλήγησαν εγκαταστάσεις στις περιφέρειες Βινίτσια, Ντνιπροπετρόφσκ και Χαρκόβου.

Κατά την ίδια πηγή, στόχος των ρωσικών πληγμάτων αποτέλεσαν επίσης λιμενικές υποδομές στην περιφέρεια της Οδησσού, καθώς και πλοία που χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς. Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες αυτές.

Επίθεση σε νοσοκομείο της Χερσώνας

Πέρα από τα πλήγματα στη Ζαπορίζια, καταγράφηκαν επιθέσεις και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Στη Χερσώνα, μια επίθεση σε νοσοκομείο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 46 ανθρώπων, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Εξαιτίας της επίθεσης, κρίθηκε αναγκαία η απομάκρυνση περίπου 200 ασθενών από τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου για λόγους ασφαλείας.

Αναχαιτίσεις drones και ζημιές στη Ρωσία

Στη Ρωσία, ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σαμπιάνιν, ανακοίνωσε ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε 493 drones από την Ουκρανία. Τα drones αυτά κατευθύνονταν προς την περιφέρεια της ρωσικής πρωτεύουσας, εντοπίστηκαν από το βράδυ της Δευτέρας έως το πρωί της Τρίτης, 03.11.2026.

Ο Σαμπιάνιν διευκρίνισε ότι τα περισσότερα από τα drones καταστράφηκαν σε απομακρυσμένα σημεία, ενώ 187 εξουδετερώθηκαν καθώς πλησίαζαν τη Μόσχα. Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι συνολικά καταρρίφθηκαν 856 ουκρανικά drones σε διάφορες ρωσικές περιφέρειες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Επιπλέον, στη Ρωσία, ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη Γιάροσλαβ υπέστη ζημιές από ουκρανική επίθεση με drones, όπως δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Μιχαήλ Εβράγεφ. Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενοι, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit