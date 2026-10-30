Κριτική ταινίας: «Μουλέν: ο αντιστασιακός» – Μια προσέγγιση στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια

Η κινηματογραφική παραγωγή «Μουλέν: ο αντιστασιακός» φέρνει στη μεγάλη οθόνη μια βαθιά προσέγγιση της αντίστασης, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των καθοριστικών επιλογών που διαμορφώνουν μια ζωή. Η ταινία, σε σκηνοθεσία του ουγγρικής καταγωγής Λάζλο Νέμες, εστιάζει στην αναμέτρηση του Ζαν Μουλέν, αρχηγού της γαλλικής αντίστασης, με τον διαβόητο Κλάους Μπάρμπι, γνωστό ως «Χασάπη της Λιόν».

Η δράση εκτυλίσσεται στα κρατητήρια της Λιόν, όπου ο Μουλέν βρίσκεται εγκάθειρκτος. Η ουσία της ταινίας δεν είναι απλώς μια ιστορική αναπαράσταση, αλλά μια συμβολική σύγκρουση μεταξύ του ναζισμού και της ιδέας της ελευθερίας, αναδεικνύοντας πώς ο βίος των ιδεών μετράει διαφορετικά τον χρόνο και την αντοχή σε αυτόν.

Η κεντρική σύγκρουση και οι πρωταγωνιστές

Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκεται η συνάντηση-ανάκριση του Ζαν Μουλέν με τον Κλάους Μπάρμπι. Οι δύο άνδρες αντιπροσωπεύουν δύο εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις ζωής και απόψεις για την κοινωνία. Η αρχικά ήπια συζήτησή τους κλιμακώνεται σταδιακά σε μια βασανιστική επιβολή, η οποία, τουλάχιστον πρόσκαιρα, δείχνει την επικράτηση του φασισμού.

Ο Ζαν Μουλέν, τον οποίο υποδύεται ο Ζιλ Λελούς, κοιτάει προς την ελευθερία, ενώ ο Κλάους Μπάρμπι, ενσαρκωμένος από τον Λαρς Άιτινγκερ, επιδιώκει την κατακτητική επικράτηση. Στο πλευρό τους βρίσκονται άτομα με παρόμοιες συμπεριφορές: προδότες, σπιούνοι και βασανιστές από τη μία πλευρά, και αγωνιστές της ελευθερίας που δίνουν αιμάτινες καταθέσεις από την άλλη. Η ταινία αναδεικνύει πως οι μεν αντιλαμβάνονται μια υποχρέωση ζωής, ενώ οι δε συμπεριφέρονται ως κλασικοί «ψοφοδεείς».

Σκηνοθετική προσέγγιση και ατμόσφαιρα

Ο σκηνοθέτης Λάζλο Νέμες, γνωστός και από το βραβευμένο με Όσκαρ «Γιο του Σαούλ», επιλέγει μια ιδιαίτερη κινηματογραφική προσέγγιση. Αν και η γαλλική αντίσταση βρίσκεται στο επίκεντρο του σεναρίου, αποτελεί απλώς μια αφορμή για το ξεδίπλωμα μιας προσωπικής, συμβολικής σύγκρουσης. Ο Νέμες αλλάζει τελείως ρότα σε σχέση με την ταινία «Ντε Γκωλ», στην οποία ο ομώνυμος ήρωας αναθέτει στον Μουλέν την αρχηγία της αντίστασης.

Η ταινία κινηματογραφείται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο ημίφως, δημιουργώντας μια υποβλητική και αμφίσημη ατμόσφαιρα. Το φως και το σκοτάδι συνθέτουν το σκηνικό, μέσα στο οποίο οι πρωταγωνιστές αναζητούν τον δρόμο για την επικράτηση των ιδεών τους. Οι υπάρξεις κινούνται ψηλαφητά στους δρόμους της καταπιεζόμενης Λιόν, καθώς και σε γραφεία, κελιά και φυλακές, ψάχνοντας την άκρη της ζωής τους.

Το διακύβευμα του χρόνου και το φινάλε

Το πραγματικό διακύβευμα της ταινίας είναι ο χρόνος, η αντίληψη μας γι’ αυτόν και η στάση μας απέναντί του. Ο Λάζλο Νέμες προσδίδει ευρύτερη διάσταση στη συνάντηση των δύο ανδρών, πέρα από την απλή ιστορική καταγραφή. Η ταινία επιχειρεί να επαναφέρει τις μνήμες μιας ηρωικής εναντίωσης απέναντι στον Γερμανό κατακτητή, αλλά με μια φιλοσοφική ματιά.

Το φινάλε της ταινίας είναι εκτός φιλμικής ροής, παρουσιάζοντας μέσα από φωτογραφίες το «μετά» των δύο πρωταγωνιστών. Ο βίος του Ζαν Μουλέν τερματίζεται το 1945, ενώ ο Κλάους Μπάρμπι έζησε μέχρι το 1992, φτάνοντας σε βαθιά γεράματα. Ωστόσο, η ταινία υπογραμμίζει πως ο βίος των ιδεών του καθενός μετράει τελείως διαφορετικά τον χρόνο και την αντοχή του σε αυτόν, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σημασία των επιλογών και της αξιοπρέπειας.

Οι συντελεστές της παραγωγής

Πέρα από τους Ζιλ Λελούς και Λαρς Άιτινγκερ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, στην ταινία συμμετέχουν επίσης η Λουΐζ Μπουργκουάν και ο Φελίξ Λεφέβρ. Η παραγωγή είναι γαλλική, με τον Λάζλο Νέμες να υπογράφει τη σκηνοθεσία. Η ταινία αποτελεί μια κινηματογραφική προσέγγιση που αναδεικνύει τη σημασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των επιλογών που καθορίζουν μια ζωή, μέσα από μια προσωπική και συμβολική σύγκρουση.

Με πληροφορίες από: Topontiki