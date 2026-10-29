Οργή στη Νότια Κορέα για σκηνές του call of duty από το ποδοπάτημα του 2022

Οικογένειες στη Νότια Κορέα ζητούν την άμεση αφαίρεση συγκεκριμένων σκηνών από το νέο βιντεοπαιχνίδι «Call of Duty: Modern Warfare 4». Οι σκηνές αυτές, διάρκειας μερικών δευτερολέπτων, απεικονίζουν στιγμιότυπα από το θανατηφόρο ποδοπάτημα που συνέβη στην περιοχή Ιταεγιόν της Σεούλ το 2022, κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων για το Halloween. Η χρήση αυτών των εικόνων έχει προκαλέσει οργή και έντονες αντιδράσεις στους συγγενείς των θυμάτων.

Η απαίτηση των οικογενειών και οι αντιδράσεις

Οι οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία του Ιταεγιόν το 2022 έχουν εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά τους και ζητούν την άμεση παρέμβαση των δημιουργών του «Call of Duty». Η απαίτησή τους είναι να αφαιρεθούν πλήρως οι επίμαχες σκηνές (cutscenes) από το νέο τους βιντεοπαιχνίδι «Call of Duty: Modern Warfare 4». Η παρουσία αυτών των εικόνων στο παιχνίδι θεωρείται από τους συγγενείς ως μια βαθιά προσβολή και έλλειψη σεβασμού προς τη μνήμη των 160 θυμάτων και τον ανείπωτο πόνο που βιώνουν.

Η αντίδραση των συγγενών είναι κατηγορηματική, καθώς θεωρούν απαράδεκτη την εκμετάλλευση ενός τόσο τραγικού και πρόσφατου γεγονότος για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Η κοινή γνώμη στη Νότια Κορέα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με το θέμα να έχει λάβει διαστάσεις και να προκαλεί συζητήσεις σχετικά με τα όρια της καλλιτεχνικής ελευθερίας και της ηθικής ευθύνης των εταιρειών βιντεοπαιχνιδιών.

Η τραγωδία του Ιταεγιόν το 2022

Το τραγικό περιστατικό που αναπαριστούν οι σκηνές του παιχνιδιού έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2022, όταν συνολικά 160 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Η απώλεια αυτών των ανθρώπων προήλθε από ποδοπατήματα που σημειώθηκαν σε ένα στενό δρομάκι στην περιοχή Ιταεγιόν της Σεούλ. Εκείνη την περίοδο, η περιοχή φιλοξενούσε εορταστικές εκδηλώσεις για το Halloween, προσελκύοντας ένα τεράστιο πλήθος κόσμου, γεγονός που οδήγησε στην τραγική συμφόρηση.

Πέρα από τους 160 νεκρούς, η τραγωδία άφησε πίσω της και περισσότερους από 150 τραυματίες, οι οποίοι υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια του ποδοπατήματος. Το συμβάν είχε συγκλονίσει βαθιά τη Νότια Κορέα και την παγκόσμια κοινότητα, αφήνοντας ένα βαρύ αποτύπωμα στις οικογένειες των θυμάτων και στην κοινωνία συνολικά.

Οι επίμαχες σκηνές στο «Call of Duty»

Οι σκηνές που έχουν προκαλέσει την έντονη οργή των οικογενειών και έχουν οδηγήσει στις απαιτήσεις τους, εμφανίζονται στην αρχή του βιντεοπαιχνιδιού «Call of Duty: Modern Warfare 4». Πρόκειται για σύντομα cutscenes, των οποίων η διάρκεια ανέρχεται σε μερικά δευτερόλεπτα. Αυτές οι σκηνές φέρεται να αναπαριστούν στιγμιότυπα από το φονικό ποδοπάτημα που συνέβη στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας το 2022.

Η ενσωμάτωση αυτών των εικόνων σε ένα προϊόν ψυχαγωγίας έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ευαισθησία και την ηθική στάση των δημιουργών του παιχνιδιού. Οι οικογένειες υποστηρίζουν με σθένος ότι η αναπαράσταση ενός πραγματικού, τόσο οδυνηρού και πρόσφατου γεγονότος, το οποίο κόστισε τη ζωή σε τόσους ανθρώπους, σε ένα βιντεοπαιχνίδι είναι ανεπίτρεπτη και απαράδεκτη.

Η εξήγηση της Activision για την πλοκή του παιχνιδιού

Η Activision, η αμερικανική εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την έκδοση του βιντεοπαιχνιδιού «Call of Duty: Modern Warfare 4», έχει παράσχει τη δική της εξήγηση αναφορικά με τη χρήση των επίμαχων σκηνών. Σύμφωνα με τη δήλωση της εταιρείας, η οποία αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της, τα συγκεκριμένα cutscenes χρησιμοποιήθηκαν ως ένα αφηγηματικό στοιχείο. Ο σκοπός τους ήταν να υποστηρίξουν τη φανταστική ιστορία που διαδραματίζεται στο πλαίσιο του παιχνιδιού.

Η πλοκή του «Call of Duty: Modern Warfare 4» επικεντρώνεται σε διάφορους χαρακτήρες και τις εμπειρίες τους. Μεταξύ αυτών των χαρακτήρων ξεχωρίζει ο Park Hyun-Jun, ένας νεαρός Νοτιοκορεάτης στρατιώτης. Η ιστορία του Park Hyun-Jun τον βρίσκει να βιώνει για πρώτη φορά την πραγματική μάχη, σε ένα σενάριο όπου η Βόρεια Κορέα εισβάλλει. Η Activision δεν έχει δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι σκηνές του ποδοπατήματος συνδέονται άμεσα με την ευρύτερη πλοκή του παιχνιδιού ή με την προσωπική ιστορία και την εξέλιξη του χαρακτήρα του Park Hyun-Jun.

Με πληροφορίες από: Gazzetta