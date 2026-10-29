Η ηθοποιός Μάγδα Τσαγγάνη φαίνεται να βγαίνει νικήτρια από μια ιδιαίτερα δύσκολη μάχη με την υγεία της, έπειτα από μια σοβαρή περιπέτεια που την οδήγησε σε κώμα. Για ένα διάστημα περίπου τεσσεράμισι μηνών, η ηθοποιός παρέμεινε σε κωματώδη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΝΙΜΤΣ, μετά από επιπλοκές που προέκυψαν από χειρουργική επέμβαση στο ισχίο. Τα τελευταία στοιχεία είναι ενθαρρυντικά, καθώς η Μάγδα Τσαγγάνη έχει αρχίσει να επικοινωνεί με το περιβάλλον της.

Η αρχή της περιπέτειας και η πρώτη νοσηλεία

Η περιπέτεια της Μάγδας Τσαγγάνη ξεκίνησε με μια πτώση που είχε στην Αίγινα. Το περιστατικό αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ηθοποιός να υποστεί κάταγμα στο ισχίο, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την άμεση ιατρική παρέμβαση.

Αρχικά, η Μάγδα Τσαγγάνη μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του κατάγματος. Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά την επιστροφή της στο σπίτι της, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε. Η ηθοποιός παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές, οι οποίες οδήγησαν στην εκ νέου νοσηλεία της.

Οι δύσκολοι μήνες σε κώμα στο ΝΙΜΤΣ

Μετά τις επιπλοκές, η Μάγδα Τσαγγάνη μεταφέρθηκε στο ΝΙΜΤΣ. Εκεί, σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο στενός φίλος και συνάδελφός της, Πάντης Κούσης, η ηθοποιός παρέμεινε σε κωματώδη κατάσταση. Η περίοδος αυτή διήρκεσε για περίπου τέσσερις με τεσσεράμισι μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια της μακράς νοσηλείας της στο ΝΙΜΤΣ, η Μάγδα Τσαγγάνη χρειάστηκε να υποβληθεί σε διάφορες ιατρικές πράξεις. Μεταξύ άλλων, κρίθηκε αναγκαία και η διενέργεια τραχειοστομίας, ως μέρος της υποστήριξης της υγείας της σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Ο Πάντης Κούσης, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», περιέγραψε λεπτομερώς το πώς ξεκίνησε και εξελίχθηκε η περιπέτεια της υγείας της ηθοποιού, μεταφέροντας το κλίμα των δύσκολων στιγμών που βίωσε η ίδια και οι οικείοι της.

Ενθαρρυντικά σημάδια βελτίωσης και επικοινωνίας

Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές που βίωσε η Μάγδα Τσαγγάνη, τα τελευταία νέα σχετικά με την κατάσταση της υγείας της αφήνουν πλέον περιθώρια αισιοδοξίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, η ηθοποιός έχει αρχίσει να παρουσιάζει σημαντικά σημάδια βελτίωσης.

Πιο συγκεκριμένα, η Μάγδα Τσαγγάνη έχει αρχίσει να επικοινωνεί με το περιβάλλον της, μια εξέλιξη που αποτελεί ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο. Επιπλέον, έχει αρχίσει να κινεί τα χέρια της και να αναγνωρίζει τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά της, δείχνοντας ότι ανακτά σταδιακά τις αισθήσεις και τις λειτουργίες της.

Η εικόνα της πλέον παρουσιάζει σαφή σημάδια ανάκαμψης, με την ηθοποιό να δείχνει πως αρχίζει σταδιακά να ανακτά την επικοινωνία της με τον κόσμο γύρω της. Οι κινήσεις της και η αναγνώριση των οικείων της αποτελούν ισχυρές ενδείξεις προόδου, παρόλο που η πορεία της πλήρους αποκατάστασης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Το επόμενο βήμα: Μεταφορά σε κέντρο αποκατάστασης

Μετά τα ενθαρρυντικά σημάδια βελτίωσης, βασικό ζητούμενο για την περαιτέρω ανάρρωση της Μάγδας Τσαγγάνη παραμένει η μεταφορά της σε ένα κατάλληλο κέντρο αποκατάστασης. Εκεί θα μπορέσει να λάβει την απαραίτητη εξειδικευμένη φροντίδα και υποστήριξη, η οποία είναι κρίσιμη για τα επόμενα στάδια της ανάρρωσής της.

Ο Πάντης Κούσης τόνισε την επιτακτική ανάγκη αυτής της μεταφοράς, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Χρειάζεται επειγόντως να πάει σε κέντρο αποκατάστασης». Με αυτή τη δήλωση, υπογράμμισε τη σημασία της εξασφάλισης των κατάλληλων συνθηκών και της εξειδικευμένης φροντίδας για τη συνέχιση της θεραπείας και της αποκατάστασης της ηθοποιού.

Η κινητοποίηση της Άννας Φόνσου

Σημαντική ήταν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και η κινητοποίηση της Άννας Φόνσου. Η γνωστή ηθοποιός και πρόεδρος του «Σπιτιού του Ηθοποιού» μεσολάβησε ενεργά προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο μεταφοράς της Μάγδας Τσαγγάνη σε ένα κατάλληλο ίδρυμα.

Συγκεκριμένα, η Άννα Φόνσου ανέλαβε πρωτοβουλία για να διερευνηθεί η δυνατότητα μεταφοράς της ηθοποιού στο Άσυλο Ανιάτων, με στόχο την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής φροντίδας και υποστήριξης για την περίοδο της ανάρρωσής της.

Με πληροφορίες από: Newsit