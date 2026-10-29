Η Kawasaki εισέρχεται δυναμικά στην κατηγορία adventure με το νέο KLE650

Η Kawasaki, η φίρμα του Ακάσι, έλαβε την απόφαση να εισέλθει δυναμικά στην πλέον δημοφιλή κατηγορία της αγοράς μοτοσικλετών, αυτή των adventure. Το νέο δικύλινδρο KLE650, με τον τροχό των 21 ιντσών και το rally look, αποτελεί πλέον την επίσημη παρουσία της εταιρείας σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την αλλαγή στάσης της πράσινης φίρμας, η οποία μέχρι πρότινος απουσίαζε από αυτό το κομμάτι της αγοράς.

Η είσοδος της Kawasaki στην κατηγορία adventure

Τα τελευταία χρόνια, η λέξη «Adventure» κυριαρχεί στον χώρο της μοτοσικλέτας, με την αγορά να έχει κατακλυστεί από μοτοσικλέτες διπλής χρήσης. Ειδικότερα, στην ιδιαίτερα λαοφιλή κατηγορία των 650-800 κυβικών εκατοστών, οι υποψήφιοι αγοραστές βρίσκονται αντιμέτωποι με πληθώρα επιλογών. Υπάρχουν αμέτρητες προτάσεις από κάθε γωνιά του πλανήτη, άλλες περισσότερο προσανατολισμένες στην άσφαλτο και άλλες στο χώμα, όλες όμως εντυπωσιακές σε όψη και προδιαγραφές, πλούσια εξοπλισμένες και πολλά υποσχόμενες.

Σε αυτή την κατηγορία, οι κατασκευαστές που απουσίαζαν ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, με την Kawasaki να συγκαταλέγεται σε αυτούς. Αυτό όμως αποτελεί παρελθόν, καθώς το νέο KLE650 έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, προσφέροντας μια νέα επιλογή στους λάτρεις της περιπέτειας και της διπλής χρήσης.

Το νέο KLE650: Χαρακτηριστικά και κινητήρας

Το νέο KLE650 βασίζεται σε ένα φαινομενικά ίδιο, πλην όμως διαφοροποιημένο, πλαίσιο χωροδικτύωμα που συναντάμε και στο μικρότερο KLE500. Για την κίνησή του, χρησιμοποιεί το γνωστό δικύλινδρο εν σειρά μηχανικό σύνολο των 649 κυβικών εκατοστών, το οποίο έχει δοκιμαστεί επιτυχώς για χρόνια σε μοντέλα όπως τα Versys 650, Ninja 650, Z650 και Vulcan.

Προκειμένου να διαφοροποιηθεί από το μικρότερο «αδελφάκι» του, το KLE650 διαθέτει μεγαλύτερα πλαστικά μέρη, προσδίδοντας μια πιο επιβλητική οπτική παρουσία. Ο κινητήρας, σύμφωνα με την Kawasaki, αποδίδει ισχυρή ροπή στις χαμηλές και μεσαίες στροφές, φτάνοντας τα 6,5 Kgm, ενώ παράλληλα προσφέρει δυναμική απόδοση στις υψηλές στροφές, με ισχύ 70 ίππων. Η απόκριση είναι ομαλή και γραμμική, χωρίς κενά, χάρη στις ηλεκτρονικά ελεγχόμενες πεταλούδες γκαζιού (Electronic Throttle Valves) και ένα προσεκτικά ρυθμισμένο σύστημα εισαγωγής και εξαγωγής.

Πλαίσιο, αναρτήσεις και φρένα

Η μοτοσικλέτα χαρακτηρίζεται από ένα ενιαίο ατσάλινο χωροδικτύωμα, το οποίο περιλαμβάνει τόσο το πλαίσιο όσο και το υποπλαίσιο, προσφέροντας στιβαρότητα και αντοχή. Στον τομέα των αναρτήσεων, το KLE650 εξοπλίζεται με συστήματα μεγάλων διαδρομών της ΚΥΒ, με 211 χιλιοστά μπροστά και 196 χιλιοστά πίσω, εξασφαλίζοντας άνεση και αποτελεσματικότητα τόσο στην άσφαλτο όσο και στο χώμα.

Το σύστημα πέδησης αποτελείται από μεγάλους δίσκους 300 χιλιοστών μπροστά, οι οποίοι συνεργάζονται με μη ακτινικές δαγκάνες της Nissin. Το ύψος της σέλας ανέρχεται στα 871 χιλιοστά, ενώ οι ακτινωτοί τροχοί είναι 17 ιντσών πίσω και 21 ιντσών μπροστά. Τα ελαστικά διπλής χρήσης είναι Dunlop Trailmax Mixtour, σε διαστάσεις 90/90 μπροστά και 150/17 πίσω, προσφέροντας πρόσφυση σε ποικίλες συνθήκες.

Εξοπλισμός αναβάτη και τεχνολογίες

Ο βασικός εξοπλισμός υποβοήθησης του αναβάτη στο KLE650 περιλαμβάνει αρκετά σύγχρονα συστήματα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το ρυθμιζόμενο σύστημα ελέγχου πρόσφυσης KTRC, το ηλεκτρονικό Cruise Control για πιο ξεκούραστα ταξίδια, και ο φωτισμός full Led για βελτιωμένη ορατότητα. Επιπλέον, διαθέτει υποβοηθούμενο συμπλέκτη περιορισμένης ολίσθησης και δικάναλο απενεργοποιούμενο ABS, προσφέροντας ασφάλεια και ευκολία στη χρήση.

Ωστόσο, από τον βασικό εξοπλισμό απουσιάζουν ορισμένα στοιχεία που συναντώνται σε άλλα μοντέλα της κατηγορίας, όπως τα οδηγικά προγράμματα, η μονάδα IMU και το Cornering ABS. Αυτές οι επιλογές δείχνουν την προσπάθεια της εταιρείας να διατηρήσει το μοντέλο σε ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών και προδιαγραφών.

Οι δύο εκδόσεις: Βασική και SE

Η Kawasaki προσφέρει το νέο KLE650 σε δύο εκδόσεις, τη «βασική» και την SE (Special Edition), ακολουθώντας την ίδια στρατηγική που εφάρμοσε και στην περίπτωση του KLE500. Η βασική έκδοση αναμένεται να έρθει με χαμηλότερη τιμή, κάτι που οφείλεται στον λιγότερο εξοπλισμό της.

Συγκεκριμένα, η βασική έκδοση διαθέτει μία απλή οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) με συνδεσιμότητα bluetooth, ενώ ο ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας είναι μικρός σε μέγεθος. Επιπρόσθετα, δεν περιλαμβάνονται προστατευτικές χούφτες χεριών, η ποδιά του κινητήρα είναι μια απλή πλαστική και τα ελαστικά δεν είναι τεχνολογίας tubeless. Αντίθετα, η έκδοση SE διαθέτει επιπλέον σύστημα γρήγορων αλλαγών ταχυτήτων (KQS), προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης για όσους επιθυμούν επιπλέον χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta