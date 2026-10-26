Αρχίζει παραστάσεις το «Θέατρο Κάτω από τη Γέφυρα» για τη σεζόν 2026-2027

Το Θέατρο «Κάτω απ’ τη Γέφυρα» στο Νέο Φάληρο ετοιμάζεται να υποδεχτεί το κοινό για τη νέα θεατρική σεζόν 2026-2027. Ο καλλιτεχνικός οργανισμός ανοίγει τις πόρτες του το Σαββατοκύριακο 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, παρουσιάζοντας δύο παραστάσεις που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια.

Πρόκειται για δύο σημαντικά έργα του παγκόσμιου δραματολογίου, τα οποία σηματοδοτούν την έναρξη της φετινής καλλιτεχνικής περιόδου, προσφέροντας ποιοτική ψυχαγωγία και προβληματισμό για όλες τις ηλικίες.

Έναρξη της νέας θεατρικής σεζόν

Το Θέατρο «Κάτω απ’ τη Γέφυρα», ένας καλλιτεχνικός οργανισμός με έδρα το Νέο Φάληρο, ξεκινά τη νέα θεατρική σεζόν 2026-2027 με δύο παραστάσεις που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια. Η επίσημη έναρξη των παραστάσεων έχει οριστεί για το Σαββατοκύριακο 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια αυτού του διημέρου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει δύο σπουδαία έργα από το παγκόσμιο δραματολόγιο. Η επιλογή αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της φετινής χρονιάς για το θέατρο, προσφέροντας ποιοτική ψυχαγωγία και προβληματισμό για όλες τις ηλικίες.

Η επιστροφή του «Χορεύοντας στη Λούνασα»

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, η αυλαία ανοίγει με την επιστροφή του έργου «Χορεύοντας στη Λούνασα» του Μπράιαν Φρίελ. Η παράσταση, σε σκηνοθεσία του Νίκου Δαφνή, παρουσιάζεται για δεύτερη συνεχή χρονιά, υπογραμμίζοντας την επιτυχία και την απήχησή της στο κοινό.

Το έργο αυτό, ένα από τα σημαντικότερα του 20ού αιώνα, ζωντανεύει στον «Πίσω Χώρο» του θεάτρου. Πρόκειται για ένα βαθύ έργο αναπόλησης, το οποίο αφηγείται τη ζωή πέντε αδελφών στην Ιρλανδία του 1936. Οι αδελφές βρίσκονται παγιδευμένες ανάμεσα στη σκληρή επιβίωση, τις ηθικές προκαταλήψεις και τις κοινωνικές συμβάσεις ενός ακραίου συντηρητισμού.

Στην παράσταση, η κέλτικη μουσική και ο ξέφρενος χορός διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Λειτουργούν ως μια λυτρωτική διέξοδος από την ενοχή και την καταπίεση που βιώνουν οι χαρακτήρες, πυροδοτώντας παράλληλα τη «συνειδητή υπονόμευση της τάξης» και προσφέροντας μια ανάσα ελευθερίας μέσα σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον.

Η παιδική-εφηβική σκηνή με τον «Καλό άνθρωπο του Σε Τσουάν»

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, τη σκυτάλη αναλαμβάνει η Παιδική-Εφηβική Σκηνή του θεάτρου, παρουσιάζοντας τη νέα παραγωγή «Ο καλός άνθρωπος του Σε Τσουάν» του Μπέρτολτ Μπρεχτ. Το έργο έχει διασκευαστεί ειδικά για παιδιά και νέους, με τη σκηνοθεσία να υπογράφει ο Νίκος Δαφνής και τη συνσκηνοθεσία η Κωνσταντίνα Σαραντοπούλου.

Μέσα από την ιστορία της Γιν, η παράσταση επιχειρεί να αναδείξει με απλό και άμεσο τρόπο την προσπάθεια ενός ανθρώπου να διατηρήσει την καλοσύνη του σε μια κοινωνία γεμάτη προκλήσεις και δυσκολίες. Η διασκευή αυτή καθιστά το μήνυμα του Μπρεχτ προσβάσιμο και κατανοητό σε νεαρότερες ηλικίες.

Η συγκεκριμένη παραγωγή έχει προσαρμοστεί για να απευθύνεται τόσο σε μαθητές όσο και σε οικογένειες, προσφέροντας ένα έργο με διαχρονικά μηνύματα για την ανθρώπινη φύση και την κοινωνική ευθύνη.

Πληροφορίες για την προπώληση εισιτηρίων

Για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις, η προπώληση των εισιτηρίων είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά. Το κοινό μπορεί να προμηθευτεί τα εισιτήριά του για το «Χορεύοντας στη Λούνασα» μέσω της πλατφόρμας more.com, στην ειδική σελίδα για την παράσταση.

Αντίστοιχα, για την παιδική-εφηβική παράσταση «Ο καλός άνθρωπος του Σε Τσουάν», τα εισιτήρια είναι επίσης διαθέσιμα για αγορά μέσω της ίδιας πλατφόρμας, στην αντίστοιχη σελίδα του έργου. Αυτή η δυνατότητα διευκολύνει την πρόσβαση των θεατών στις παραστάσεις του «Θεάτρου Κάτω απ’ τη Γέφυρα».

Με πληροφορίες από: Topontiki