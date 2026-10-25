Η ΠΑΕ Πανιώνιος κινείται νομικά κατά του διαιτητή Κόκκινου για «αλλοίωση αποτελέσματος»

Η ΠΑΕ Πανιώνιος προχώρησε σε μία ιδιαίτερα επιθετική ανακοίνωση κατά του διαιτητή Κόκκινου, αμέσως μετά το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με τη Μαρκό για την 8η αγωνιστική της Superbet League 2. Ο «Ιστορικός» βρέθηκε να χάνει με 0-2 στο ημίχρονο και εξέφρασε έντονα παράπονα για τη διαιτησία. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης δηλώνει ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του ρέφερι από τη Χαλκιδική, κάνοντας λόγο για «αλλοίωση αποτελέσματος» και «προκλητική συμπεριφορά».

Έντονη αντίδραση από τον «Ιστορικό»

Η ΠΑΕ Πανιώνιος εξέδωσε την ανακοίνωσή της στην ανάπαυλα του εντός έδρας αγώνα με τη Μαρκό, όπου η ομάδα βρέθηκε σε δυσχερή θέση. Στην ανακοίνωση, ο Πανιώνιος καθιστά σαφές ότι θα κινηθεί νομικά κατά του διαιτητή Κόκκινου, ο οποίος προέρχεται από τη Χαλκιδική, εξαιτίας των αποφάσεών του κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.

Η αντίδραση της ΠΑΕ ήταν άμεση και αποφασιστική, υπογραμμίζοντας τη δυσαρέσκειά της για την πορεία της αναμέτρησης. Η ομάδα θεωρεί ότι η διαιτητική συμπεριφορά υπήρξε προκλητική από το ξεκίνημα του αγώνα και καθ' όλη τη διάρκειά του πρώτου μέρους, οδηγώντας την στην απόφαση να αναζητήσει δικαίωση μέσω της νομικής οδού.

Σοβαρές καταγγελίες για τον διαιτητή Κόκκινο

Οι καταγγελίες της ΠΑΕ Πανιώνιος εναντίον του διαιτητή Κόκκινου είναι ιδιαίτερα σοβαρές και αφορούν την ουσία του αποτελέσματος. Η ομάδα κατηγορεί τον ρέφερι για «απόπειρα αλλοίωσης αποτελέσματος», μια φράση που δείχνει το μέγεθος της αγανάκτησης και της πεποίθησης ότι οι αποφάσεις του επηρέασαν άμεσα την εξέλιξη του παιχνιδιού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «μετά την προκλητική διαιτητική συμπεριφορά από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και σε όλο το ημίχρονο του διαιτητή Κόκκινου απέναντι στην ομάδα μας, η ΠΑΕ Πανιώνιος θα κινηθεί νομικά προς τον εν λόγω διαιτητή». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την πρόθεση της ομάδας να φτάσει το θέμα μέχρι τέλους, ζητώντας την παρέμβαση της Δικαιοσύνης.

Το χρονικό της αναμέτρησης και η αποβολή

Ο αγώνας μεταξύ Πανιωνίου και Μαρκό, που διεξάγεται για την 8η αγωνιστική της Superbet League 2, βρήκε τον «Ιστορικό» να βρίσκεται σε δυσμενή θέση από νωρίς. Στο πρώτο ημίχρονο, ο Πανιώνιος βρέθηκε να χάνει με σκορ 0-2, γεγονός που προκάλεσε έντονη απογοήτευση στις τάξεις της ομάδας και των φιλάθλων της.

Επιπρόσθετα, η κατάσταση περιπλέχθηκε ακόμα περισσότερο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου, όταν ο Πανιώνιος έμεινε με δέκα παίκτες. Ο ποδοσφαιριστής Χόρχε Ντίας αποβλήθηκε από τον αγώνα για θέατρο, μια απόφαση που, όπως φαίνεται από την ανακοίνωση της ΠΑΕ, συνέβαλε στην κλιμάκωση των παραπόνων για τη διαιτησία.

Ζήτημα παρότρυνσης και υποκίνησης επεισοδίων

Πέρα από την κατηγορία της αλλοίωσης αποτελέσματος, η ΠΑΕ Πανιώνιος προχωρά σε ακόμα πιο σοβαρές αιτιάσεις κατά του διαιτητή Κόκκινου. Στην ανακοίνωσή της, η ομάδα αναφέρει ότι «με τις πράξεις και τις παραλείψεις του τίθεται ζήτημα τέλεσης του αδικήματος της παρότρυνσης και υποκίνησης επεισοδίων».

Αυτή η δήλωση υποδηλώνει ότι η ΠΑΕ θεωρεί πως η συμπεριφορά του διαιτητή δεν περιορίστηκε σε απλά λάθη, αλλά ενδεχομένως να είχε σκοπό να προκαλέσει εντάσεις ή να επηρεάσει αρνητικά την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Η νομική αυτή διάσταση προσδίδει ακόμα μεγαλύτερο βάρος στις ενέργειες που προτίθεται να ακολουθήσει ο Πανιώνιος.

Η πάγια θέση της ΠΑΕ Πανιώνιος

Η ΠΑΕ Πανιώνιος, κλείνοντας την ανακοίνωσή της, τονίζει την πάγια προσπάθειά της να διατηρεί το ποδόσφαιρο εντός των αγωνιστικών χώρων. «Προσπαθούμε εδώ και δύο χρόνια να παίζουμε ποδόσφαιρο στο γήπεδο», αναφέρεται χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την επιθυμία της ομάδας να επικεντρώνεται στο αγωνιστικό κομμάτι.

Ωστόσο, η ΠΑΕ δηλώνει ότι «δυστυχώς, αναγκαζόμαστε, μετά τις επαναλαμβανόμενες προκλήσεις, να οδηγήσουμε το θέμα στη Δικαιοσύνη». Η φράση αυτή δείχνει ότι η απόφαση για νομικές ενέργειες δεν είναι τυχαία, αλλά αποτελεί συνέπεια μιας σειράς γεγονότων που, κατά την άποψη της ομάδας, ξεπέρασαν τα όρια της ανεκτικότητας.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta