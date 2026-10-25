Φοιτητής μαχαίρωσε τον συγκάτοικό του 30 φορές στην Αγγλία: Η δολοφονία που πάγωσε τη χώρα

Η Αγγλία συγκλονίστηκε από μια υπόθεση δολοφονίας που έφερε στο φως την ανατριχιαστική ψυχραιμία ενός 23χρονου φοιτητή απέναντι στον θάνατο του συγκάτοικού του. Ο Ζακ Κόγκλαν καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του 21χρονου Τζέιμι Κόλινς. Ο δράστης μαχαίρωσε το θύμα του 30 φορές, αφήνοντας το σώμα του σε ένα στενό πίσω από το σπίτι τους για αρκετές ώρες. Μετά την αποτρόπαια πράξη, ο Κόγκλαν επέστρεψε στο σπίτι του, όπου έφαγε πίτσα και ασχολήθηκε με gaming, έχοντας προηγουμένως πετάξει τα αιματοβαμμένα ρούχα του σε λίμνη.

Η φρικτή δολοφονία του 21χρονου Τζέιμι Κόλινς

Η υπόθεση που απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη στην Αγγλία αφορά τη δολοφονία του 21χρονου Τζέιμι Κόλινς. Θύμα μιας βίαιης επίθεσης, ο νεαρός συγκάτοικος δέχτηκε συνολικά 30 μαχαιριές από τον 23χρονο Ζακ Κόγκλαν. Η πράξη αυτή, όπως αναφέρθηκε, έλαβε χώρα σε ένα περιβάλλον που υποδηλώνει μια σχέση συγκατοίκησης μεταξύ των δύο ανδρών.

Ο Ζακ Κόγκλαν, ο οποίος ήταν επίσης φοιτητής, φέρεται να άφησε το σώμα του Τζέιμι Κόλινς σε ένα στενό σημείο, ακριβώς πίσω από το σπίτι όπου συγκατοικούσαν. Το σώμα παρέμεινε εκεί για αρκετές ώρες, γεγονός που προσθέτει μια ακόμα ανατριχιαστική διάσταση στην όλη υπόθεση και υπογραμμίζει την αδιαφορία του δράτη μετά την τέλεση του εγκλήματος.

Οι ενέργειες του δράστη μετά την πράξη

Αμέσως μετά την επίθεση που οδήγησε στον θάνατο του συγκάτοικού του, ο Ζακ Κόγκλαν προχώρησε σε μια σειρά ενεργειών που κατέδειξαν την ψυχραιμία του. Συγκεκριμένα, ο 23χρονος φοιτητής φρόντισε να απομακρύνει τα αιματοβαμμένα ρούχα που φορούσε κατά τη διάρκεια της δολοφονίας. Τα ρούχα αυτά πετάχτηκαν σε μια λίμνη, σε μια προφανή προσπάθεια να εξαφανίσει τα ενοχοποιητικά στοιχεία της πράξης του.

Η συνέχεια των ενεργειών του Κόγκλαν είναι εξίσου σοκαριστική. Αφού πέταξε τα ρούχα, ο δράτης επέστρεψε στο σπίτι του. Εκεί, αντί να δείξει οποιοδήποτε σημάδι μεταμέλειας ή αναστάτωσης, έφαγε πίτσα και ασχολήθηκε με gaming. Αυτή η συμπεριφορά, όπως τονίστηκε, αποκάλυψε μια ανατριχιαστική ψυχραιμία με την οποία αντιμετώπισε τον θάνατο του ίδιου του συγκάτοικού του, προκαλώντας σοκ στην κοινή γνώμη.

Η δικαστική απόφαση και η ποινή

Η δικαιοσύνη αποφάνθηκε για την υπόθεση του Ζακ Κόγκλαν, επιβάλλοντας του την ανώτατη ποινή για το έγκλημα που διέπραξε. Ο 23χρονος φοιτητής καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του Τζέιμι Κόλινς. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας δικαστικής διαδικασίας που έφερε στο φως τις λεπτομέρειες μιας αποτρόπαιας πράξης.

Εκτός από την ισόβια κάθειρξη, το δικαστήριο όρισε και μια ελάχιστη περίοδο έκτισης της ποινής. Συγκεκριμένα, ο Ζακ Κόγκλαν θα πρέπει να εκτίσει τουλάχιστον 28 έτη στη φυλακή, προτού εξεταστεί οποιαδήποτε πιθανότητα αποφυλάκισής του. Η ποινή αυτή αντικατοπτρίζει τη βαρύτητα του εγκλήματος και την ανατριχιαστική φύση της πράξης του.

Η υπόθεση που συγκλόνισε την Αγγλία

Η δολοφονία του Τζέιμι Κόλινς από τον συγκάτοικό του, Ζακ Κόγκλαν, χαρακτηρίστηκε ως μια υπόθεση που συγκλόνισε την Αγγλία. Η βιαιότητα της πράξης, με τις 30 μαχαιριές, σε συνδυασμό με την ψυχραιμία που επέδειξε ο δράτης μετά το έγκλημα, προκάλεσαν έντονα συναισθήματα στην κοινωνία. Η κοινή γνώμη παρακολούθησε με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις, καθώς οι λεπτομέρειες της υπόθεσης γίνονταν γνωστές.

Η αποκάλυψη ότι ένας φοιτητής 23 ετών μπορούσε να διαπράξει ένα τέτοιο έγκλημα και στη συνέχεια να επιστρέψει στις καθημερινές του συνήθειες, όπως το φαγητό και το gaming, χωρίς εμφανή τύψεις, ήταν κάτι που πάγωσε τη χώρα. Η υπόθεση αυτή αποτελεί ένα παράδειγμα της ανατριχιαστικής πλευράς της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως αυτή αναδείχθηκε μέσα από τη δικαστική διαδικασία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta