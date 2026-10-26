Προφυλακίστηκαν Λιόλιος και Μαυραγάνης – Συνεχίζονται οι απολογίες για το σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ

Σε τρεις ανέρχονται πλέον οι προσωρινές κρατήσεις για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, μια υπόθεση που συνεχίζει να προκαλεί αναταράξεις στον χώρο του αθλήματος. Μετά τον πρώην διεθνή διαιτητή Πέτρο Παπαπέτρου, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο παραιτηθείς πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, και ο στενός συνεργάτης του, Γιώργος Μαυραγάνης. Οι δύο τελευταίοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά τις απολογίες τους.

Οι πρώτες προφυλακίσεις και οι αρνήσεις

Ο κύκλος των απολογιών άνοιξε την Παρασκευή με τον πρώην διαιτητή Πέτρο Παπαπέτρου, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ την Κυριακή ακολούθησαν ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, και ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης. Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους βαραίνουν, ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προσωρινή τους κράτηση.

Ειδικότερα, ο Βαγγέλης Λιόλιος, κατά την απολογία του, φέρεται να αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Υποστήριξε ότι είναι θύμα σκευωρίας από πρόσωπα με τα οποία βρίσκεται σε αντιδικία και τα οποία έχει μηνύσει στο παρελθόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι απώτερος στόχος ήταν η απομάκρυνσή του από την προεδρία της ΕΟΚ. Στο πλαίσιο της υπεράσπισής του, ο κ. Λιόλιος προσκόμισε στοιχεία από φορολογικούς ελέγχους της τελευταίας δεκαετίας. Ο πιο πρόσφατος έλεγχος, που έγινε το 2025, αφορούσε τα οικονομικά έτη 2019-2020 και, όπως επικαλέστηκε η πλευρά του, δεν προέκυψαν επιβαρυντικά ευρήματα από τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Συνεχίζονται οι απολογίες για κεντρικά πρόσωπα της διαιτησίας

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς σήμερα, Δευτέρα, αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή ακόμη τρία πρόσωπα από τον χώρο της ελληνικής διαιτησίας. Η σκυτάλη των απολογιών περνά στη διεθνή διαιτητή Βάσω Τσαρούχα, στον ειδικό σύμβουλο διαιτησίας Ηλία Κορομηλά και στον πρώην διαιτητή και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ) Τάσο Πηλοΐδη. Τα πρόσωπα αυτά είχαν κεντρική παρουσία στον χώρο της ελληνικής διαιτησίας τα τελευταία χρόνια.

Οι σημερινές απολογίες αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα μετά τις αποφάσεις για προσωρινή κράτηση που προηγήθηκαν. Οι δικαστικές αρχές αντιμετωπίζουν τη δικογραφία με σοβαρότητα, καθώς μέχρι στιγμής και οι τρεις κατηγορούμενοι που έχουν απολογηθεί κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Η προσοχή στρέφεται πλέον στις εξηγήσεις που θα δώσουν οι κ.κ. Τσαρούχα, Κορομηλάς και Πηλοΐδης για τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της έρευνας για χειραγώγηση αγώνων και διαφθορά στο ελληνικό μπάσκετ.

Συνάντηση Βρούτση με το ΔΣ της ΕΟΚ και διοικητικές εξελίξεις

Παράλληλα με τις δικαστικές εξελίξεις, η υπόθεση προκαλεί αναταράξεις και σε διοικητικό επίπεδο στο ελληνικό μπάσκετ. Ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, έχει προγραμματίσει για σήμερα, Δευτέρα, στις 12:00, συνάντηση με μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Η συνάντηση αυτή ορίστηκε έπειτα από επικοινωνία του υπουργού με τον αντιπρόεδρο της ΕΟΚ και πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλη Μελή.

Βασικό αντικείμενο της συνάντησης είναι οι εξελίξεις στο «Basketgate» και οι πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας του αθλήματος. Λίγες ώρες μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία, το υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ κινήθηκε άμεσα και εξέλεξε νέο πρόεδρο τον Άγγελο Παπανικολάου, επιχειρώντας να εξασφαλίσει τη συνέχεια της σημερινής διοίκησης παρά τον «σεισμό» που έχει προκαλέσει η υπόθεση. Ωστόσο, τίθεται ζήτημα πολιτικής και αθλητικής νομιμοποίησης για τη συνέχεια μιας διοίκησης που εξελέγη και συγκροτήθηκε υπό τον κ. Λιόλιο.

Η έκταση των κατηγοριών και οι φήμες για νέες εμπλοκές

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Βαγγέλη Λιόλιο, αποδίδεται εμπλοκή στη χειραγώγηση 49 αγώνων μπάσκετ σε βάθος δεκαετίας. Στο ένταλμα σύλληψής του φέρεται να γίνεται αναφορά στον κίνδυνο τέλεσης νέων αδικημάτων, λόγω της ενεργού παρουσίας του στον χώρο του αθλήματος. Οι δικαστικές αρχές δείχνουν τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν τη δικογραφία, καθώς μέχρι στιγμής και οι τρεις κατηγορούμενοι που έχουν απολογηθεί κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο κύκλος της έρευνας δεν κλείνει στα έξι πρόσωπα που βρέθηκαν στο πρώτο κύμα των δικαστικών εξελίξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες από δικαστικές πηγές, εξετάζεται η εμπλοκή και άλλων προσώπων. Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για άλλα 11 πρόσωπα που βρίσκονται στο κάδρο της έρευνας και για ενδεχόμενο νέων συλλήψεων. Πρόκειται για πληροφορίες που μένει, βεβαίως, να επιβεβαιωθούν από την εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki