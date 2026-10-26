Οι Fontaines D.C. επιστρέφουν στο Release Athens για τέταρτη φορά

Οι Fontaines D.C. επιστρέφουν στην Ελλάδα και το Release Athens, την Κυριακή 11 Ιουλίου 2027, για μια εμφάνιση στο Markopoulo Complex. Το συγκρότημα διευρύνει διαρκώς τα μουσικά του όρια και εδραιώνει τη θέση του ανάμεσα στα σημαντικότερα ονόματα της σύγχρονης rock σκηνής. Η τέταρτη επιστροφή τους στο φεστιβάλ έρχεται σε μια στιγμή που η δημιουργική τους εξέλιξη συναντά τη διεθνή απήχηση.

Η νέα εμφάνιση στο Markopoulo Complex

Οι Fontaines D.C. θα εμφανιστούν στο Markopoulo Complex την Κυριακή 11 Ιουλίου 2027, στο πλαίσιο του Release Athens. Αυτή η εμφάνιση σηματοδοτεί την τέταρτη φορά που το ιρλανδικό συγκρότημα επισκέπτεται το φεστιβάλ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή τους παρουσία στην ελληνική μουσική σκηνή.

Η πορεία τους μοιάζει να μην έχει όρια, καθώς συνεχίζουν να εξελίσσονται και να εντυπωσιάζουν το κοινό με τον χαρακτηριστικό τους ήχο και τις νέες μουσικές κατευθύνσεις που υιοθετούν.

Το «Dopamine Chamber» και η μουσική εξέλιξη

Το πέμπτο studio album του συγκροτήματος, με τίτλο «Dopamine Chamber», σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα μακριά από τις post-punk καταβολές τους. Οι Fontaines D.C. συνεχίζουν τη διαδρομή που ξεκίνησαν με το «Romance» το 2024, ενσωματώνοντας σκοτεινές ηλεκτρονικές υφές, ατμοσφαιρικά synthesizers και νέες μελωδικές κατευθύνσεις στον ήχο τους.

Ο νέος δίσκος κυκλοφόρησε πρόσφατα μέσω της XL Recordings, με παραγωγό τον James Ford, γνωστό από συνεργασίες με ονόματα όπως οι Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur και Gorillaz. Με το «Dopamine Chamber», το συγκρότημα απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από τον κιθαριστικό ήχο των πρώτων του κυκλοφοριών, πραγματοποιώντας την πιο τολμηρή μουσική στροφή της καριέρας του και επιβεβαιώνοντας πως δεν έχουν καμία διάθεση να επαναλάβουν την ίδια συνταγή.

Η πορεία των Fontaines D.C. στο Release Athens

Από την πρώτη τους εμφάνιση στο φεστιβάλ το 2019, δίπλα σε ονόματα όπως οι New Order, ο Johnny Marr και οι Morcheeba, μέχρι τη θέση του headliner το 2025, το κοινό του Release Athens έχει παρακολουθήσει από κοντά τη μεταμόρφωσή τους. Η πορεία τους αποτυπώνει τη μετάβαση από ένα ανερχόμενο post-punk σχήμα σε ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της γενιάς του.

Η τέταρτη επιστροφή τους στο φεστιβάλ έρχεται σε μια στιγμή που η δημιουργική τους εξέλιξη συναντά τη διεθνή απήχηση, με το «Dopamine Chamber» να επιβεβαιώνει τη συνεχή τους αναζήτηση και ανανέωση.

Από το Δουβλίνο στην κορυφή των βρετανικών charts

Η ιστορία των Fontaines D.C. ξεκίνησε στο Δουβλίνο, όταν οι Grian Chatten, Carlos O’Connell, Conor Curley, Conor Deegan III και Tom Coll ένωσαν τις δυνάμεις τους. Η κοινή τους αγάπη για την ποίηση και το post-punk αποτέλεσε τον πυρήνα της δημιουργίας τους.

Το ντεμπούτο τους άλμπουμ, «Dogrel», που κυκλοφόρησε το 2019, απέσπασε υποψηφιότητα για το Mercury Prize. Το «A Hero’s Death» του 2020 επιβεβαίωσε πως δεν επρόκειτο για μια ακόμη πολλά υποσχόμενη μπάντα, αλλά για ένα συγκρότημα με ουσία και προοπτική. Με το «Skinty Fia» το 2022, οι Fontaines D.C. κατέκτησαν την κορυφή των βρετανικών charts, εδραιώνοντας τη θέση τους στη διεθνή μουσική σκηνή.

Το «Romance» ως σημείο καμπής

Το άλμπουμ «Romance», που κυκλοφόρησε το 2024, αποτέλεσε ένα μεγάλο σημείο καμπής στην καριέρα του συγκροτήματος. Με τραγούδια όπως τα “Starburster”, “Favourite” και “In the Modern World”, το «Romance» έδειξε νέες κατευθύνσεις στον ήχο τους.

Αυτή η κυκλοφορία αποτέλεσε το εφαλτήριο για την περαιτέρω μουσική τους εξέλιξη, οδηγώντας στην τολμηρή στροφή που παρατηρείται στο πιο πρόσφατο έργο τους, «Dopamine Chamber».

Με πληροφορίες από: Topontiki