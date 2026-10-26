Η παράσταση «Η γέννηση ενός φασίστα: Η απολογία του Θεόφιλου Τσάφου» επιστρέφει στον Μικρό Κεραμεικό

Η θεατρική παράσταση «Η γέννηση ενός φασίστα: Η απολογία του Θεόφιλου Τσάφου», σε σκηνοθεσία της Γιώτας Κουνδουράκη, επιστρέφει στην Αθήνα για έναν τέταρτο κύκλο παραστάσεων. Το έργο, που έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές και αγαπήθηκε από το κοινό, θα παρουσιαστεί στο θέατρο Μικρός Κεραμεικός. Οι παραστάσεις έχουν προγραμματιστεί για τις Τρίτες 10, 17, 24 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου του 2026, προσφέροντας την ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει ξανά αυτή τη συγκλονιστική ιστορία.

Η έμπνευση πίσω από το έργο του Νίκου Κούνδουρου

Το έργο βασίζεται σε ένα συγκλονιστικό μονόδραμα που έγραψε ο Νίκος Κούνδουρος, εμπνευσμένος από ένα πραγματικό γεγονός. Η αφορμή για τη συγγραφή του έργου ήταν μια αποτρόπαια γυναικοκτονία που συγκλόνισε την κοινή γνώμη κατά τη διάρκεια των χρόνων της χούντας. Ο Νίκος Κούνδουρος, ο οποίος τότε βρισκόταν ως πολιτικός μετανάστης στο Λονδίνο, παρακολουθούσε στενά τη μεγάλη κοινωνική διάσταση που είχε λάβει η πολύκροτη δίκη της υπόθεσης.

Μέσα από το κείμενό του, ο Κούνδουρος επιχείρησε να εμβαθύνει στην ψυχοσύνθεση του δράστη και να αναδείξει τις συνθήκες που οδηγούν στη δημιουργία μιας ακραίας προσωπικότητας. Η προσέγγισή του χαρακτηρίζεται από μεγάλη μαεστρία, καθώς εισέρχεται στο θολωμένο μυαλό του δολοφόνου, προσπαθώντας να φωτίσει την παράνοια που κρύβεται πίσω από τη γέννηση ενός φασίστα.

Η υπόθεση της αποτρόπαιας γυναικοκτονίας

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ένας φοιτητής της νομικής, ο Θεόφιλος Τσάφος, ο οποίος διέπραξε ένα αποτρόπαιο έγκλημα. Σκότωσε με φρικτό τρόπο το κορίτσι με το οποίο διατηρούσε σχέση για τρία χρόνια. Το πτώμα της νεαρής κοπέλας βρέθηκε πεταμένο στο πεζοδρόμιο, ημίγυμνο μετά από ερωτική πράξη, αφού είχε ριχτεί από τον τρίτο όροφο ενός κεντρικού ξενοδοχείου της Αθήνας, σαν να ήταν ένα άχρηστο αντικείμενο.

Η δίκη που ακολούθησε προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις στην κοινωνία. Ο Κούνδουρος, ακολουθώντας με λεπτομέρεια την αγωνία και τη μανία καταδίωξης του Θεόφιλου Τσάφου, ξετυλίγει αριστοτεχνικά το κουβάρι των γεγονότων. Ο συγγραφέας γυρίζει πίσω στον χρόνο για να αποκαλύψει τα στάδια και τις ψυχολογικές διεργασίες που οδήγησαν τον δράστη σε αυτή την ακραία πράξη.

Το προφίλ του δολοφόνου Θεόφιλου Τσάφου

Ο Θεόφιλος Τσάφος, ο δολοφόνος, κατάφερε να μπερδέψει το δικαστήριο κατά τη διάρκεια της απολογίας του. Χαρακτηρίστηκε τόσο ως σχιζοφρενής όσο και ως άτομο σε απόλυτη συνείδηση των πράξεών του, δημιουργώντας ένα περίπλοκο ψυχολογικό προφίλ. Κατά την απολογία του, ο δολοφόνος δήλωσε ότι ήταν άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών, ένας ισχυρισμός που ωστόσο δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ.

Αυτή η πτυχή της προσωπικότητας του Τσάφου, μαζί με την αμφιλεγόμενη κατάσταση της ψυχικής του υγείας, αποτελεί κεντρικό άξονα της δραματουργίας του Κούνδουρου. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία για να αναδείξει την παράνοια που μπορεί να οδηγήσει στην «γέννηση ενός φασίστα», εξερευνώντας τα σκοτεινά μονοπάτια του ανθρώπινου μυαλού και τις κοινωνικές συνθήκες που τα διαμορφώνουν.

Συντελεστές και πληροφορίες παραστάσεων

Τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει η Γιώτα Κουνδουράκη, η οποία είχε σκηνοθετήσει το έργο και πριν από 15 χρόνια. Τότε, η παράσταση είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία και είχε παιχτεί για δύο σεζόν. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ερμηνεύοντας τον Θεόφιλο Τσάφο, βρίσκεται ο Νίκος Πανόπουλος.

Στους υπόλοιπους συντελεστές περιλαμβάνονται: η Χριστίνα Φυλακτοπούλου για τη φωτογράφιση και τον σχεδιασμό φωτισμών, ο Νίκος Γιαβρόπουλος για το video art και την εικαστική σκηνική επιμέλεια, ο Βασίλης Κωνσταντουλάκης για την επιμέλεια μουσικής ήχων, η Μαρία Χελιδώνη ως βοηθός σκηνοθέτη, η Μαρία Νίτσιου για τη γραφιστική επιμέλεια και η Ελένη Βαζάκα για τα social media. Η παραγωγή ανήκει στην R.M.LIGHT. Για την αγορά εισιτηρίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ticketservices.gr.

Με πληροφορίες από: Topontiki