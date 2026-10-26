Το SAROS: Zenith update είναι πλέον διαθέσιμο χωρίς επιπρόσθετο κόστος

Η Housemarque ανακοίνωσε επίσημα τη διάθεση του SAROS: Zenith update, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο για τους παίκτες χωρίς κανένα επιπρόσθετο κόστος. Η ανακοίνωση έγινε μέσω του PlayStation Blog, φέρνοντας νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις στην εμπειρία του παιχνιδιού. Το συγκεκριμένο update εμπλουτίζει το SAROS με νέες λειτουργίες παιχνιδιού και επιλογές προσβασιμότητας, προσφέροντας μια ανανεωμένη πρόκληση και ευκολία στους χρήστες.

Νέες λειτουργίες παιχνιδιού και προκλήσεις

Ένα από τα βασικά στοιχεία του Zenith update είναι η λειτουργία Eclipse Layers, η οποία αποτελεί μια μορφή New Game+. Αυτή η λειτουργία ξεκλειδώνεται μόλις οι παίκτες ολοκληρώσουν το βασικό παιχνίδι SAROS. Κάθε Eclipse Layer έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια πιο έντονη εκδοχή του παιχνιδιού, εισάγοντας τροποποιημένους κανόνες που απαιτούν από τους παίκτες να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες.

Οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν την πρόκληση επιλέγοντας ένα σετ από Carcosan Modifiers. Αυτή η επιλογή επιτρέπει την εξατομίκευση της δυσκολίας και της φύσης των δοκιμασιών που θα αντιμετωπίσουν, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε κάθε playthrough.

Στέμμα και Οράματα: Νέα συλλεκτικά στοιχεία

Στο πλαίσιο των Eclipse Layers, εισάγεται ένας νέος μηχανισμός που αφορά τον χαρακτήρα Arjun. Κατά τη διάρκεια αυτών των επιπέδων, ο Arjun φοράει ένα στέμμα. Το μέγεθος και η εμφάνιση του στέμματος μεγαλώνουν καθώς οι παίκτες αντιμετωπίζουν περισσότερες δοκιμασίες και καταφέρνουν να αυξήσουν το Modifier Balance τους.

Το στέμμα δεν είναι μόνο ένα οπτικό στοιχείο, αλλά αποτελεί και το κλειδί για την πρόσβαση στα Οράματα, ένα νέο είδος συλλεκτικού αντικειμένου που έχει προστεθεί ειδικά για τα Eclipse Layers. Συνολικά, δώδεκα Οράματα βρίσκονται διάσπαρτα στην περιοχή της Carcosa. Αυτά τα Οράματα παρουσιάζονται με τη μορφή τοιχογραφιών και μηνυμάτων που είναι χαραγμένα σε πέτρα, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο εξερεύνησης και ανακάλυψης στο παιχνίδι.

Overlord Rush και παγκόσμιοι πίνακες κατάταξης

Το Zenith update φέρνει επίσης τη νέα λειτουργία Overlord Rush. Σε αυτή τη λειτουργία, οι παίκτες καλούνται να αγωνιστούν ενάντια στο χρόνο για να εξουδετερώσουν γρήγορα τους ισχυρούς Overlords, οι οποίοι είναι γνωστοί από το κύριο παιχνίδι. Ο στόχος είναι η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα στην εξάλειψη αυτών των αντιπάλων.

Η λειτουργία Overlord Rush ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό, καθώς οι παίκτες μπορούν να συγκριθούν με τους φίλους τους, αλλά και με άλλους παίκτες από κάθε γωνιά του κόσμου. Ένας ενσωματωμένος πίνακας κατάταξης επιτρέπει την παρακολούθηση των επιδόσεων και την ανάδειξη των κορυφαίων παικτών, προσθέτοντας ένα στοιχείο διαρκούς πρόκλησης και επανάληψης.

Νέοι τροποποιητές και βελτιώσεις προσβασιμότητας

Πέρα από τις νέες λειτουργίες παιχνιδιού, το update εισάγει και μια σειρά από νέους τροποποιητές. Συγκεκριμένα, προστίθενται δέκα νέα Protection Modifiers, καθώς και δέκα νέα Trial Modifiers. Αυτοί οι τροποποιητές επιτρέπουν στους παίκτες να προσαρμόσουν περαιτέρω την εμπειρία τους, είτε αναζητώντας μεγαλύτερη πρόκληση είτε ενισχύοντας την άμυνά τους.

Επιπλέον, το Zenith update περιλαμβάνει νέα Τρόπαια για τους παίκτες που επιθυμούν να ολοκληρώσουν όλες τις προκλήσεις του παιχνιδιού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις επιλογές προσβασιμότητας, με την προσθήκη των λειτουργιών Slow Game Speed και Auto-fire, οι οποίες διευκολύνουν παίκτες με διαφορετικές ανάγκες. Τέλος, έχει ενσωματωθεί και μια λειτουργία στόχευσης με αισθητήρα κίνησης, προσφέροντας έναν εναλλακτικό τρόπο ελέγχου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta