«Τα παιδιά που θέλουν να σώσουν τους θησαυρούς τους» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Μια ξεχωριστή διαδραστική παράσταση, με τίτλο «Τα παιδιά που θέλουν να σώσουν τους θησαυρούς τους», προσκαλεί το κοινό στη Σκηνή Ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Το έργο, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Ηλία Τσούμπελη, απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους, καλώντας τους να ανακαλύψουν την πραγματική αξία των θησαυρών. Μέσα από μια πειρατική περιπέτεια, οι συμμετέχοντες θα γίνουν πρωταγωνιστές, αναζητώντας όχι μόνο χρυσό, αλλά και τις ανεκτίμητες αξίες της ζωής.

Η διαδραστική εμπειρία στη σκηνή Ωμέγα

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ανοίγει τις πόρτες της Σκηνής Ωμέγα για να φιλοξενήσει αυτή την πρωτότυπη παραγωγή. Η παράσταση «Τα παιδιά που θέλουν να σώσουν τους θησαυρούς τους» έχει σχεδιαστεί για να είναι πλήρως διαδραστική, επιτρέποντας στο κοινό να συμμετέχει ενεργά στην εξέλιξη της ιστορίας. Ο Ηλίας Τσούμπελης υπογράφει τόσο το κείμενο όσο και τη σκηνοθεσία, δημιουργώντας έναν κόσμο γεμάτο γρίφους, εκπλήξεις και παιχνίδι.

Το κάλεσμα αφορά παιδιά από 3 ετών, αλλά και ενήλικες έως 93 ετών, καθώς όλοι θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος στην περιπέτεια. Ο στόχος είναι να ανακαλύψουν θησαυρούς και να συμβάλουν στη διάσωσή τους, μέσα από μια εμπειρία που ξεπερνά τα συνηθισμένα θεατρικά δρώμενα. Η συμμετοχή είναι καθολική, με κάθε θεατή να γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι του έργου.

Μια πειρατική περιπέτεια με βαθύτερο νόημα

Η καρδιά της παράστασης χτυπάει σε ένα πειρατικό πλοίο, την «ΠΥΞΙΔΑ», στο οποίο τα παιδιά καλούνται να επιβιβαστούν, ανεβαίνοντας στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Εκεί, γίνονται οι ίδιοι πρωταγωνιστές μιας συναρπαστικής αναζήτησης. Η φαντασία, η συνεργασία και η καλή καρδιά αποτελούν τους βασικούς οδηγούς του πληρώματος σε αυτή την περιπέτεια.

Καθώς οι μικροί πειρατές αναζητούν κρυμμένους θησαυρούς, ανακαλύπτουν σταδιακά πως τα πιο πολύτιμα αγαθά δεν είναι αυτά που μετριούνται σε χρυσό. Η παράσταση αναδεικνύει τη φιλία, τον σεβασμό, τα συναισθήματα και την αλληλεγγύη ως τους μεγαλύτερους θησαυρούς όλων, προσφέροντας ένα μήνυμα που ξεπερνά την απλή διασκέδαση και αγγίζει τις θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες.

Το πλήρωμα της «ΠΥΞΙΔΑΣ» και οι ειδικές δυνάμεις

Στο λιμάνι, πάνω στο πειρατικό πλοίο «ΠΥΞΙΔΑ», ο Καπετάν Μοιράζω αναζητά νέα μέλη για το πλήρωμά του. Ωστόσο, οι απαιτήσεις του δεν είναι οι συνηθισμένες για πειρατές. Δεν θέλει άγριους και σκληρούς, ούτε όσους φέρουν σπαθιά και όπλα. Αντιθέτως, προσλαμβάνει μόνο όσους διαθέτουν καλή καρδιά, γνωρίζουν να συνεργάζονται, προστατεύουν την ομάδα και έχουν αναπτύξει ειδικές δυνάμεις.

Μαζί με την υποπλοίαρχο Αξία και τους πειρατές Συνετό και Τύχη, οι θεατές καλούνται να ενταχθούν στο πλήρωμα της «ΠΥΞΙΔΑΣ» και να γίνουν τα «Κρυφά Χαρτιά» της ομάδας. Όλα τα παιδιά που συμμετέχουν θα παραλάβουν ένα νόμισμα συμμετοχής, θα ανέβουν στη σκηνή και θα ορκιστούν πίστη στον Καπετάν Μοιράζω, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της περιπέτειας.

Αναζητώντας τους θησαυρούς στα μυστηριώδη νησιά

Η πειρατική αποστολή οδηγεί το πλήρωμα σε τρία διαφορετικά νησιά, το καθένα με τους δικούς του φύλακες και θησαυρούς. Συγκεκριμένα, η αναζήτηση εκτείνεται στη Νήσο ΖΟΥΓΚΛΑ, στο ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΟ ΝΗΣΙ και στο Νησί ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ, όπου υπάρχουν τρεις φύλακες που θα καθορίσουν αν το πλήρωμα θα μπορέσει να αποκτήσει τους διαφορετικούς θησαυρούς.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τίθενται κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με το τι έχει μεγαλύτερη αξία στη ζωή. Η παράσταση εξερευνά αν η τροφή, ο πλούτος, τα συναισθήματα, η φιλία ή ο σεβασμός είναι αυτά που πραγματικά μετρούν. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες καλούνται να αναλογιστούν πώς χρησιμοποιούν τις δυνάμεις τους και πώς διαχειρίζονται τους φόβους τους, καθιστώντας την περιπέτεια μια βαθιά προσωπική αναζήτηση για κάθε μέλος του πληρώματος.

Με πληροφορίες από: Newsit