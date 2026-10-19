Κυριακές με Καραγκιόζη στον Μικρό Κεραμεικό από την 1η Νοεμβρίου 2026

Μια σειρά παραστάσεων θεάτρου σκιών με τίτλο «Κυριακές με Καραγκιόζη» ξεκινά στον Μικρό Κεραμεικό, προσφέροντας ψυχαγωγία κάθε Κυριακή. Οι παραστάσεις θα αρχίσουν την 1η Νοεμβρίου 2026 και θα πραγματοποιούνται στις 11:30 το πρωί. Κάθε Κυριακή θα παρουσιάζεται μια διαφορετική ιστορία, διατηρώντας ζωντανή τη λαϊκή αυτή τέχνη.

Οι παραστάσεις στον Μικρό Κεραμεικό

Οι «Κυριακές με Καραγκιόζη» θα φιλοξενούνται στον χώρο του Μικρού Κεραμεικού, ξεκινώντας την πρώτη ημέρα του Νοεμβρίου του 2026. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθεί τις παραστάσεις κάθε Κυριακή, με ώρα έναρξης τις 11:30 το πρωί. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να προσφέρει μια σταθερή επιλογή ψυχαγωγίας για τους λάτρεις του θεάτρου σκιών.

Κάθε εβδομάδα, οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν μια καινούργια περιπέτεια του Καραγκιόζη και της παρέας του. Η διάθεση για ποικιλία στις παραστάσεις εξασφαλίζει ότι το ενδιαφέρον θα παραμένει αμείωτο, με κάθε επίσκεψη στον Μικρό Κεραμεικό να επιφυλάσσει μια νέα ιστορία.

Η πρεμιέρα με τον Καραγκιόζη και το μυστήριο του μπαούλου

Η αυλαία των παραστάσεων θα ανοίξει με την ιστορία «Ο Καραγκιόζης και το μυστήριο του μπαούλου». Σε αυτή την πρώτη παράσταση, ο Γέρο-Σπανακόπιτας αναζητά έναν σωματοφύλακα, ο οποίος θα έχει ως καθήκον να απομακρύνει τον αγαπητικό της κόρης του. Ο Καραγκιόζης αναλαμβάνει αυτή τη θέση, μπαίνοντας σε μια νέα περιπέτεια.

Κατά τη διάρκεια της ιστορίας, ο αγαπημένος ήρωας του θεάτρου σκιών θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα υπερμεγέθη μπαούλο. Θα πρέπει να το φυλάει για μια ολόκληρη νύχτα, χωρίς να γνωρίζει τι κρύβεται μέσα του. Το μυστήριο γύρω από το περιεχόμενο του μπαούλου θα αποκαλυφθεί στην πανηγυρική πρεμιέρα, προσφέροντας αγωνία και γέλιο στο κοινό.

Ο καραγκιοζοπαίχτης Χάρης Ψύλλας

Πίσω από τις παραστάσεις βρίσκεται ο Χάρης Ψύλλας, ένας νεαρός καλλιτέχνης που γεννήθηκε στην Αθήνα το 2009. Από μικρή ηλικία, ο Χάρης Ψύλλας παρακολούθησε πλήθος παραστάσεων θεάτρου σκιών, αναπτύσσοντας την αγάπη του για αυτή τη μορφή τέχνης. Η μαθητεία του κοντά σε πολλούς παλιούς και νεότερους Καραγκιοζοπαίχτες τον βοήθησε να αφομοιώσει πλήρως την τέχνη του Καραγκιόζη.

Σήμερα, ο Χάρης Ψύλλας αναγνωρίζεται ως ένας από τους νεότερους, ίσως και ο νεότερος, καλλιτέχνες θεάτρου σκιών. Ο στόχος του είναι η διάσωση αυτής της λαϊκής τέχνης, την οποία υπηρετεί με αγάπη και μεράκι. Η αφοσίωσή του στο θέατρο σκιών είναι εμφανής σε κάθε του παράσταση, συμβάλλοντας στη διατήρηση της παράδοσης.

Πληροφορίες εισιτηρίων και προσβασιμότητας

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, έχουν προβλεφθεί ειδικές ρυθμίσεις για τα εισιτήρια. Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) δικαιούνται δωρεάν εισιτήρια για τις παραστάσεις. Για την κράτηση των δωρεάν εισιτηρίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο στο 210 7234567 ή να στείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση email@example.com

Την ημέρα της εκδήλωσης, οι δικαιούχοι ΑμεΑ θα πρέπει να επιδείξουν την ταυτότητά τους και το έγγραφο πιστοποίησης αναπηρίας. Επιπλέον, ο συνοδός ατόμου με αναπηρία δικαιούται μειωμένο εισιτήριο, με κόστος 5 ευρώ. Αυτές οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της προσβασιμότητας και τη συμμετοχή όλων στις πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki