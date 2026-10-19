Ο Μακρόν σε περιοδεία στον Κόλπο για την εξασφάλιση πετρελαίου

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ξεκινά μια σημαντική περιοδεία σε τέσσερις χώρες της περιοχής του Κόλπου, με βασικό στόχο την εξασφάλιση κρίσιμων προμηθειών ντίζελ και πετρελαίου. Αυτές οι προμήθειες αναμένεται να συμβάλουν ενδεχομένως στη μείωση των τιμών στην αντλία στη Γαλλία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ την Τετάρτη. Η περιοδεία του προέδρου Μακρόν θα διαρκέσει από σήμερα Δευτέρα έως τις 21 Οκτωβρίου, ενώ προηγήθηκε μια επίσκεψη του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, στο Ριάντ το βράδυ της Κυριακής, με σκοπό την επιβεβαίωση της στήριξης του Παρισιού στη Σαουδική Αραβία.

Η περιοδεία του Γάλλου προέδρου στον Κόλπο

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα πραγματοποιήσει επίσημες επισκέψεις σε τέσσερις χώρες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου. Το πρόγραμμα της περιοδείας του περιλαμβάνει συγκεκριμένα σταθμούς στο Κουβέιτ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Μπαχρέιν και στο Κατάρ, καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος της περιοχής.

Ο βασικός σκοπός αυτής της διπλωματικής πρωτοβουλίας, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από το Ελιζέ την Τετάρτη, είναι η εξασφάλιση απαραίτητων προμηθειών σε ντίζελ και πετρέλαιο. Η γαλλική κυβέρνηση προσδοκά ότι η διασφάλιση αυτών των υδρογονανθράκων μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε μια επιθυμητή μείωση των τιμών στην αντλία για τους Γάλλους καταναλωτές, αντιμετωπίζοντας έτσι τις τρέχουσες ενεργειακές προκλήσεις.

Η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στο Ριάντ

Πριν από την έναρξη της προεδρικής περιοδείας, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, μετέβη στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ, το βράδυ της Κυριακής. Η επίσκεψη αυτή, όπως ανακοινώθηκε από το Κε ντ’ Ορσέ, είχε ως κύριο στόχο να επιβεβαιώσει τη σταθερή στήριξη του Παρισιού προς τη Σαουδική Αραβία, ενόψει των περιφερειακών εξελίξεων.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Ριάντ, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό θα έχει σημαντικές συνομιλίες με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, Φαϊσάλ μπεν Φαρχάν. Οι δύο αξιωματούχοι αναμένεται να συζητήσουν εκτενώς τη στενή συνεργασία των χωρών τους όσον αφορά τις περιφερειακές κρίσεις, επιδιώκοντας κοινές προσεγγίσεις και λύσεις σε ζητήματα που απασχολούν την ευρύτερη περιοχή.

Η γαλλική στήριξη στη Σαουδική Αραβία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, του Κε ντ’ Ορσέ, ο υπουργός Ζαν-Νοέλ Μπαρό θα επιβεβαιώσει ρητά την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Αυτή η αλληλεγγύη εκδηλώνεται ιδιαίτερα απέναντι στις επανειλημμένες επιθέσεις που δέχεται η χώρα από τους Χούθι, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία στην περιοχή.

Επιπλέον, η γαλλική στήριξη επεκτείνεται και στην υπεράσπιση του εδάφους της Σαουδικής Αραβίας, με έμφαση στην προστασία των κρίσιμων πετρελαϊκών της εγκαταστάσεων. Η δέσμευση αυτή από το Παρίσι υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία που αποδίδεται στην ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών της Σαουδικής Αρααβίας, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια αγορά.

Οι προκλήσεις στις παραδόσεις υδρογονανθράκων

Οι παραδόσεις υδρογονανθράκων που προέρχονται από την περιοχή του Κόλπου αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις και δυσκολίες. Αυτά τα προβλήματα οφείλονται κυρίως στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, μια κατάσταση που έχει επιδεινωθεί από τον Φεβρουάριο, όταν ξεκίνησε η κρίση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, επηρεάζοντας τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Παράλληλα, η κρίση που εξελίσσεται γύρω από το Στενό του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, όπου εμπλέκονται οι δυνάμεις της Υεμένης και οι φιλοϊρανοί Χούθι, έχει επίσης αρνητικό αντίκτυπο στις θαλάσσιες διαδρομές. Αυτές οι γεωπολιτικές εντάσεις καθιστούν πιο δύσκολη και αβέβαιη τη μεταφορά των ενεργειακών πόρων από την περιοχή, επηρεάζοντας την παγκόσμια αγορά και τις τιμές.

Με πληροφορίες από: Enikos