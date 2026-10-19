Δύο φίλοι έχασαν τη ζωή τους χθες το μεσημέρι στην Πιερία, όταν η πτήση αναψυχής τους ολοκληρώθηκε με τον πλέον τραγικό τρόπο. Το μονοκινητήριο αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη στον Ξηροπόταμο, σε απόσταση μόλις 300 μέτρων από τον αεροδιάδρομο της τοπικής αερολέσχης. Οι νεκροί είναι ο 41χρονος έμπειρος πιλότος, Χρήστος Αναστασιάδης, και ο 58χρονος Θεολόγος Μαραντίδης.

Ο μοιραίος ελιγμός πριν την προσγείωση

Το μονοκινητήριο αεροσκάφος φέρεται να βρισκόταν στον αέρα για περίπου 40 λεπτά πριν από την τραγική κατάληξη. Πριν από την προγραμματισμένη προσγείωση, ο πιλότος πραγματοποίησε χαμηλή διέλευση πάνω από τον διάδρομο. Σκοπός του ήταν να εκτιμήσει τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή εκείνη τη στιγμή.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του χειρισμού για την επαναφορά του αεροσκάφους και την ανάκτηση ύψους, φαίνεται πως προέκυψε κάποιο ζήτημα, το οποίο οδήγησε στην απώλεια ελέγχου. Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε τις τελευταίες κινήσεις του αεροσκάφους, αναφέροντας πως «πετούσε χαμηλά. Με τον ελιγμό που έκανε μάλλον πήγαινε να προσγειωθεί».

Τα σενάρια για την τραγωδία

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, εικάζεται ότι ενδεχομένως υπήρξε κάποια μηχανική βλάβη. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πιλότος δεν ανέφερε κανένα τεχνικό πρόβλημα πριν από τη συντριβή. Μάλιστα, μέλη της Αερολέσχης, που μίλησαν με τον έμπειρο πιλότο λίγα δευτερόλεπτα πριν το δυστύχημα, ανέφεραν ότι δεν υπήρχε απολύτως κανένα τεχνικό πρόβλημα.

Ανάμεσα στα σενάρια που εξετάζονται ενδελεχώς από τις αρχές, εκτός από την πιθανότητα μηχανικής βλάβης, περιλαμβάνεται και το ανθρώπινο λάθος. Παράλληλα, διερευνάται εάν οι άνεμοι ή η εμφάνιση κάποιου καθοδικού ρεύματος θα μπορούσαν να έχουν επηρεάσει τη συμπεριφορά του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια του κρίσιμου ελιγμού. Επίσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο το φτερό του αεροσκάφους να ήρθε σε επαφή με το έδαφος πριν από την τελική συντριβή.

Η εμπειρία του πιλότου και η έρευνα

Ο 41χρονος πιλότος, Χρήστος Αναστασιάδης, διέθετε τεράστια εμπειρία στον χώρο των πτήσεων. Είχε πετάξει και με πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair, ενώ χαρακτηριζόταν ως πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε δύο αεροπλανάκια και πραγματοποιούσε δοκιμές. «Είχε τεράστια εμπειρία. Ήταν πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας στα Canadair και είχε δύο αεροπλανάκια και έκανε δοκιμές. Και εκεί στο αεροδρόμιο κοντά στην προσγείωση έγινε κάτι λάθος, κάτι έγινε, έπεσε κάτω το αεροπλάνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την έρευνα για τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας έχει αναλάβει η αστυνομία. Το πόρισμα για το δυστύχημα αναμένεται να εκδοθεί από την επιτροπή διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων, η οποία θα ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στη συντριβή του μονοκινητήριου αεροσκάφους.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr