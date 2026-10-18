Η Μακάμπι Τελ Αβίβ συνέχισε με νίκη στο ισραηλινό πρωτάθλημα

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ συνέχισε τις νικηφόρες εμφανίσεις της στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, καθώς επικράτησε της Αϊρόνι Κιριάτ με σκορ 116-89. Ο αγώνας διεξήχθη στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της διοργάνωσης, με την ομάδα του προπονητή Κάτας να επιβάλλει την κυριαρχία της από την αρχή μέχρι το τέλος.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με ένα εμφατικό αποτέλεσμα, το οποίο αντικατοπτρίζει την ανωτερότητα της Μακάμπι σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Η ομάδα παρουσίασε πλουραλισμό στην επίθεση και εκμεταλλεύτηκε τα υψηλά ποσοστά ευστοχίας της, φτάνοντας τους 116 πόντους.

Η επικράτηση της Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της, καθώς ήταν καλύτερη σε όλο το διάστημα του αγώνα απέναντι στην Αϊρόνι Κιριάτ. Η ομάδα του Κάτας επέβαλε τον ρυθμό της και διατήρησε το προβάδισμα καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά.

Η σταθερή απόδοση και η συγκέντρωση των παικτών συνέβαλαν στην εδραίωση της κυριαρχίας της Μακάμπι στο παρκέ. Η νίκη αυτή προσθέτει ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα στο ξεκίνημα της ομάδας στο ισραηλινό πρωτάθλημα, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή της για τις επόμενες αναμετρήσεις.

Η επιθετική παραγωγή και τα ποσοστά ευστοχίας

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της απόδοσης της Μακάμπι Τελ Αβίβ ήταν η εξαιρετική επιθετική της παραγωγή. Η ομάδα κατάφερε να σημειώσει 116 πόντους, ένα υψηλό σκορ που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητά της στην επίθεση. Αυτή η επίδοση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα καλά ποσοστά ευστοχίας που είχε η ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Ο πλουραλισμός στην επίθεση επέτρεψε σε πολλούς παίκτες να συμβάλουν στο σκοράρισμα, καθιστώντας δύσκολη την άμυνα για την Αϊρόνι Κιριάτ. Η ομαδική συνεργασία και η σωστή επιλογή των σουτ ήταν καθοριστικά στοιχεία για την επίτευξη αυτού του υψηλού αριθμού πόντων.

Οι πρωταγωνιστές της Μακάμπι

Σε ατομικό επίπεδο, ξεχώρισαν αρκετοί παίκτες από την πλευρά της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Κορυφαίος για την ομάδα αναδείχθηκε ο Ντιμπαρτολομέου, ο οποίος σημείωσε 21 πόντους και μοίρασε 6 ασίστ, προσφέροντας σημαντικές λύσεις τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία.

Άξιος συμπαραστάτης του Ντιμπαρτολομέου ήταν ο Μπέικοτ, ο οποίος συνέβαλε με 18 πόντους στο ενεργητικό της ομάδας. Η συνεισφορά των δύο αυτών παικτών, μαζί με την ομαδική προσπάθεια, ήταν καθοριστική για την επίτευξη της νίκης και την επικράτηση της Μακάμπι.

Η αντίσταση της Αϊρόνι Κιριάτ

Από την πλευρά της ηττημένης Αϊρόνι Κιριάτ, υπήρξαν και παίκτες που προσπάθησαν να αντισταθούν στην ανωτερότητα της Μακάμπι. Ο Γουντς ήταν αυτός που ξεχώρισε για την ομάδα του, σημειώνοντας 18 πόντους. Παρά την προσπάθειά του, η Αϊρόνι Κιριάτ δεν κατάφερε να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση.

Η ομάδα της Αϊρόνι Κιριάτ βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πολύ δυνατή Μακάμπι, η οποία δεν της άφησε περιθώρια να διεκδικήσει τη νίκη. Το τελικό σκορ των 116-89 αντικατοπτρίζει τη διαφορά δυναμικότητας που υπήρχε μεταξύ των δύο ομάδων στην αναμέτρηση.

Η επόμενη αναμέτρηση της Μακάμπι

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αναμέτρησης για το ισραηλινό πρωτάθλημα, η Μακάμπι Τελ Αβίβ στρέφει πλέον την προσοχή της στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Η ομάδα ετοιμάζεται για έναν σημαντικό αγώνα στην EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η αναμέτρηση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι προγραμματισμένη για τις 22 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 21:05. Ο αγώνας αυτός εντάσσεται στην 7η αγωνιστική της EuroLeague και αποτελεί μια νέα πρόκληση για την ομάδα του Κάτας, η οποία θα επιδιώξει να συνεχίσει τις θετικές της εμφανίσεις και στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta