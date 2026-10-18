Δύο άνδρες, ηλικίας 41 και 58 ετών, έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι της Κυριακής (18/10) στην Πιερία, όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη στην περιοχή της Κονταριώτισσας. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε ξερή κοίτη ποταμού, σε μικρή απόσταση από τον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας, από όπου είχε απογειωθεί το αεροσκάφος.

Οι δύο άνδρες φέρονται να ήταν έμπειροι χειριστές, ωστόσο οι συνθήκες που οδήγησαν στην πτώση του αεροσκάφους παραμένουν αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες αρχές.

Οι τελευταίες στιγμές πριν την πτώση

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που προέρχονται από την Αερολέσχη Πιερίας, το μονοκινητήριο αεροσκάφος φέρεται να προχώρησε σε δεξιό ελιγμό πάνω από το αεροδρόμιο, λίγο πριν τη συντριβή του. Μετά τον ελιγμό, ενδέχεται να παρουσίασε απώλεια στήριξης, γεγονός που οδήγησε στην πτώση του.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τον χώρο της Αερολέσχης και παρέμεινε στον αέρα για περίπου 25 λεπτά πριν από την τραγική κατάληξη. Οι τελευταίες κινήσεις του αεροσκάφους θεωρούνται βασικό στοιχείο για την ανασύνθεση των συνθηκών της τραγωδίας και την αποσαφήνιση των αιτιών που προκάλεσαν το δυστύχημα.

Η ταυτότητα του 41χρονου πιλότου

Ο ένας εκ των δύο νεκρών, ο 41χρονος πιλότος, ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών. Καταγόταν από τη Νέα Έφεσο και είχε διατελέσει αντιπρόεδρος της Αερολέσχης Πιερίας, γεγονός που υποδηλώνει την βαθιά του σχέση με την αεροπορία και την εμπειρία του στον χώρο.

Είχε υπηρετήσει επίσης ως χειριστής πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair, μια θέση που απαιτεί υψηλή εξειδίκευση και μεγάλη προσοχή. Η επαγγελματική του πορεία και η εμπειρία του προσθέτουν στα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες της πτώσης.

Η μαρτυρία του πατέρα του 41χρονου

Ο πατέρας του 41χρονου πιλότου, πατήρ Γεώργιος, μίλησε ιδιαίτερα φορτισμένος για τον γιο του. Τόνισε την προσοχή που έδειχνε ο γιος του στις πτήσεις, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο γιος μας ήταν πολύ προσεκτικός. Τον έπαιρναν σε όλα τα αεροπλάνα από Γαλλία, από Ισπανία, παντού. Μόνιμος ήταν και βοηθούσε στις πυρκαγιές μέρα-νύχτα. Δεν ξέρω τι έγινε σήμερα σε αυτό το σημείο».

Η μαρτυρία του πατέρα αποτυπώνει το σοκ της οικογένειας και την αγωνία για το τι ακριβώς συνέβη κατά την επιστροφή του αεροσκάφους. Παρά την εμπειρία του χειριστή, τα ερωτήματα για τις συνθήκες της πτώσης παραμένουν αναπάντητα και αναμένεται να αποσαφηνιστούν μέσα από τη διερεύνηση.

Ανταπόκριση των αρχών και μαρτυρίες κατοίκων

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πτώση του αεροσκάφους περίπου στις 13:50. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο της συντριβής.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τους δύο άνδρες εκτός του αεροσκάφους, χωρίς τις αισθήσεις τους. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι οι δύο άνδρες ήταν φίλοι και συνήθιζαν να πετούν μαζί, περίπου κάθε δέκα μέρες, και τους χαρακτήρισαν ως πεπειραμένους. Ένας κάτοικος δήλωσε ότι άκουσε έναν θόρυβο, ενώ άλλος περιέγραψε την κινητοποίηση των αρχών, σημειώνοντας ότι αρχικά δεν είχε αντιληφθεί τι είχε συμβεί.

Με πληροφορίες από: Topontiki